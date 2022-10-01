Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивене

Авторская экскурсия по Санкт-Петербургу «Блокадный Ленинград» позволит погрузиться

5
2 отзыва
Авторская экскурсия по Санкт-Петербургу «Блокадный Ленинград» позволит погрузиться в атмосферу событий во времена блокады Ленинграда во Вторую Мировую войну и ощутить боль и страдания жителей-блокадников.

Мы посетим Таврический сад, увидите множество домов, служивших во время блокады бомбоубежищами, а так же музей, в котором хранится история жизни сотен тысяч жителей героического города, отстоявшего в нелегком и длительном бою с врагом.
Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивене

Что вас ожидает 🤩

  • Таврический сад
  • Пискаревское мемориальное кладбище
  • Музей, хранящий историю Татьяны Савичевой и многое другое
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Животрепещущие события, волнуют всех и никого не оставят равнодушным. Тысячи жизней ушедших, но не сдавшихся врагу. Жизнь целого города через нити отдельных человеческих судеб, обрывающихся в суровых условиях войны. 872 дня… невероятных, тяжелых, мучительных и голодных.

Вечная память

Наша поездка начинается от вашего дома или отеля. Вы располагаетесь в комфортабельном микроавтобусе и путешествуете в сопровождении профессионального гида. Вам поведают неизвестные подробности и всем известные факты происходящих событий. Главным символом блокады является Пискарёвское мемориальное кладбище. Именно сюда приходят почтить память не выживших. Здесь производились массовые захоронения жителей города и военных, защищавших его границы.
В 15-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 1960 году на кладбище был воздвигнут мемориал, состоящий из вечного огня, статуи «Мать-Родина» и каменной стены с барельефами и надписями, повествующими о трагических событиях. К скульптуре ведут несколько аллей, обрамленных плитами с именами и фамилиями погибших. Площадь комплекса занимает около 26 гектаров. Ощущаются масштаб и сила человеческого отпора врагу.

Записи в дневнике

На территории мемориала расположен музей, в котором хранится история жизни сотен тысяч жителей героического города, отстоявшего в нелегком и длительном бою с врагом. На входе в комплекс, словно стражи, стоят павильоны с экспонатами, хранящими память о происходящем. Обязательно посетите музей, в котором хранится дневник четырнадцатилетней девочки Татьяны Савичевой, ставшей жертвой беспощадной зимы 44 года. Она стала свидетелем смерти практически всех членов семьи, а сама погибла во время эвакуации от дистрофии и истощения.
Жестокая реальность происходивших событий глазами подростка запечатлены на 9 страницах. Главным образом это даты смерти ее близких. Все предметы, без исключения, сохранили энергетику своих хозяев. Экскурсоводы нашей компании проводят незабываемые Авторские экскурсии по Санкт-Петербургу, посвященные времени блокады города. У каждого гида своя история, свои эмоции и судьбы, чаще всего связанные со знакомыми или близкими людьми. Пересказать невозможно, нужно обязательно побывать и окунуться в атмосферу!

Таврический сад

Затем, на комфортабельном микроавтобусе с вежливым водителем, мы перемещаемся в Таврический сад. Его площадь превышает 20 гектаров. Строительство длилось в течение 17 лет, вплоть до 1800 года. Усадьба принадлежала первоначально Князю Таврическому Потемкину Г. А., дарованной ему за успешное покорение Крыма. В течение 10 лет, начиная с 1930 года, сад являлся парком культуры и отдыха. Однако с 1975 года ему было возвращено его первоначальное название.
Авторская экскурсия поведает о том, что во время блокады на территорию сада было сброшено несколько десятков бомб. Именно здесь обучали тех, кто отправлялся на фронт, защищать Родину. Был организован ремонт машин. После освобождения города здесь был разбит огород, где выращивались продукты для госпиталей и уцелевших жителей. После окончания войны, начались восстановительные работы. Был установлен памятник детям-героям. По сей день, парк является местом семейного отдыха и развлечения детей.

Безмолвные свидетели

Поездка на мини автобусе позволит за короткое время увидеть множество домов, служивших во время блокады бомбоубежищами. В них прятались во время многочисленных обстрелов. Переоборудованные в госпитали жилые квартиры, в которые свозили раненых и больных. Увлекательный рассказ нашего гида не оставит никого равнодушным.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида и водителя
Что не входит
  • Билеты в парки/дворцы
Место начала и завершения?
Ваш отель / удобный адрес
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
1 окт 2022
Ёмкая и познавательная экскурсия оказалась интересной даже родителям. Благодарим Вас за проведенную экскурсию
В
29 сен 2022
Добрый день! Ездили на экскурсию с семьей. Людмила как всегда "на высоте"!

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