Авторская экскурсия по Санкт-Петербургу «Блокадный Ленинград» позволит погрузиться в атмосферу событий во времена блокады Ленинграда во Вторую Мировую войну и ощутить боль и страдания жителей-блокадников.
Мы посетим Таврический сад, увидите множество домов, служивших во время блокады бомбоубежищами, а так же музей, в котором хранится история жизни сотен тысяч жителей героического города, отстоявшего в нелегком и длительном бою с врагом.
Мы посетим Таврический сад, увидите множество домов, служивших во время блокады бомбоубежищами, а так же музей, в котором хранится история жизни сотен тысяч жителей героического города, отстоявшего в нелегком и длительном бою с врагом.
Описание экскурсииЖивотрепещущие события, волнуют всех и никого не оставят равнодушным. Тысячи жизней ушедших, но не сдавшихся врагу. Жизнь целого города через нити отдельных человеческих судеб, обрывающихся в суровых условиях войны. 872 дня… невероятных, тяжелых, мучительных и голодных. Вечная память Наша поездка начинается от вашего дома или отеля. Вы располагаетесь в комфортабельном микроавтобусе и путешествуете в сопровождении профессионального гида. Вам поведают неизвестные подробности и всем известные факты происходящих событий. Главным символом блокады является Пискарёвское мемориальное кладбище. Именно сюда приходят почтить память не выживших. Здесь производились массовые захоронения жителей города и военных, защищавших его границы. В 15-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в 1960 году на кладбище был воздвигнут мемориал, состоящий из вечного огня, статуи «Мать-Родина» и каменной стены с барельефами и надписями, повествующими о трагических событиях. К скульптуре ведут несколько аллей, обрамленных плитами с именами и фамилиями погибших. Площадь комплекса занимает около 26 гектаров. Ощущаются масштаб и сила человеческого отпора врагу. Записи в дневнике На территории мемориала расположен музей, в котором хранится история жизни сотен тысяч жителей героического города, отстоявшего в нелегком и длительном бою с врагом. На входе в комплекс, словно стражи, стоят павильоны с экспонатами, хранящими память о происходящем. Обязательно посетите музей, в котором хранится дневник четырнадцатилетней девочки Татьяны Савичевой, ставшей жертвой беспощадной зимы 44 года. Она стала свидетелем смерти практически всех членов семьи, а сама погибла во время эвакуации от дистрофии и истощения. Жестокая реальность происходивших событий глазами подростка запечатлены на 9 страницах. Главным образом это даты смерти ее близких. Все предметы, без исключения, сохранили энергетику своих хозяев. Экскурсоводы нашей компании проводят незабываемые Авторские экскурсии по Санкт-Петербургу, посвященные времени блокады города. У каждого гида своя история, свои эмоции и судьбы, чаще всего связанные со знакомыми или близкими людьми. Пересказать невозможно, нужно обязательно побывать и окунуться в атмосферу! Таврический сад Затем, на комфортабельном микроавтобусе с вежливым водителем, мы перемещаемся в Таврический сад. Его площадь превышает 20 гектаров. Строительство длилось в течение 17 лет, вплоть до 1800 года. Усадьба принадлежала первоначально Князю Таврическому Потемкину Г. А., дарованной ему за успешное покорение Крыма. В течение 10 лет, начиная с 1930 года, сад являлся парком культуры и отдыха. Однако с 1975 года ему было возвращено его первоначальное название. Авторская экскурсия поведает о том, что во время блокады на территорию сада было сброшено несколько десятков бомб. Именно здесь обучали тех, кто отправлялся на фронт, защищать Родину. Был организован ремонт машин. После освобождения города здесь был разбит огород, где выращивались продукты для госпиталей и уцелевших жителей. После окончания войны, начались восстановительные работы. Был установлен памятник детям-героям. По сей день, парк является местом семейного отдыха и развлечения детей. Безмолвные свидетели Поездка на мини автобусе позволит за короткое время увидеть множество домов, служивших во время блокады бомбоубежищами. В них прятались во время многочисленных обстрелов. Переоборудованные в госпитали жилые квартиры, в которые свозили раненых и больных. Увлекательный рассказ нашего гида не оставит никого равнодушным.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таврический сад
- Пискаревское мемориальное кладбище
- Музей, хранящий историю Татьяны Савичевой и многое другое
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида и водителя
Что не входит в цену
- Билеты в парки/дворцы.
Место начала и завершения?
Ваш отель/удобный адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Заказывали индивидуальную экскурсию Блокадный Ленинград на минивене. Евгения - очень профессиональный гид и просто отличный человек. Я думала, что знаю всё о блокаде и заказывала экскурсию больше для 10-летнего сына,
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T
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Елена очень интересно рассказывала про Блокаду, и несколько раз благодарила нас о выборе эксккрсии. Эта тема должна быть освещена, и дети должны знать свою историю. Было
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Т
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Елена очень интересно рассказывала про Блокаду, и несколько раз благодарила нас о выборе эксккрсии. Эта тема должна быть освещена, и дети должны знать свою историю. Было
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О
Очень понравилось! Спасибо огромное гиду Елене за очень содержательную экскурсию! Все 3 часа пролетели незаметно. Елена так проникновенно рассказывала о событиях тех дней, что слезы наворачивались на глазах Мы посетили все основными места Блокадного Ленинграда, завершили музеем на Пискаревском кладбище. Перемещались на комфортабельном авто. Спасибо большое организаторам! Всем рекомендую не пожалеть время и посетить эту замечательную экскурсию!
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Н
Замечательная экскурсия. В течение трёх часов дети узнали, когда и как началась блокада Ленинграда, о подвигах и жертвах жителей города, о прорыве блокады. Посетили памятные места в городе и мемориальный комплекс Пискаревского кладбища. Экскурсия была очень познавательная и содержательная. Спасибо экскурсоводу Анне Владимировне.
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О
Спасибо большое экскурсоводу Евгении за прекрасный проникновенный рассказ об этом тяжелом времени, блокаде Ленинграда. Дети впечатлены, им обязательно надо знать историю. И как уместно отметила Евгения в начале нашей поездки, что один ребёнок когда-то ей после экскурсии сказал, что он понял, у него ведь все есть! Спасибо!!
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