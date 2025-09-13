О Оксана

Очень интересная экскурсия, которая позволяет буквально попробовать вкус эпохи. То, как и где жил Довлатов, конечно, никак не предмет для зависти, но благодаря вот этому всему он стал самим собой. Комнаты были атмосферные, на пересечении XIX и XX веков.