Мы погрузим вас в атмосферу 70-х годов — покажем не музейные экспонаты, а живую коммуналку, где писал и шутил Сергей Довлатов. А после закрепим впечатления «вкусом эпохи» за бокалом вина и авторскими закусками.
Эта экскурсия поможет почувствовать, как рождались тексты, звучали «костяные» пластинки и чем дышал неофициальный Ленинград.
Эта экскурсия поможет почувствовать, как рождались тексты, звучали «костяные» пластинки и чем дышал неофициальный Ленинград.
Время начала: 14:15, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Чёрную лестницу и общую кухню. Это будет первое знакомство с коммунальным бытом.
- Комнату Довлатова — письменный стол, нелюбимые обои и истории о встречах с Бродским. Послушаем цитаты писателя и вспомним ленинградский самиздат.
- Мастерскую художницы-соседки — «капсулу времени» с кистями и холстами. Поговорим о подпольном искусстве и свободе в стеснённых условиях.
- Дворы-колодцы доходных домов — сырой и честный Ленинград без открыточных видов.
- Камерный бар на Рубинштейна в финале экскурсии. Винный сет на выбор (белое, игристое, красное) и дегустация закусок, созданных в эстетике 70-х годов.
Что ещё обсудим:
- Коммунальную культуру: правила, конфликты и юмор сосуществования «на пятерых».
- Литературное подполье и дружбу Довлатова с Бродским.
- Художницу Ленфильма и её «квартирное» творчество.
- Город без глянца: как жил Ленинград между официозом и реальностью.
Кому подойдёт экскурсия
Программа будет интересна:
- Ценителям камерных форматов.
- Любителям литературы 20 века.
- Гурманам, которые ищут нестандартное сочетание истории и гастровпечатлений.
Организационные детали
- В стоимость включены входные билеты в коммуналку, бокал вина и авторские закуски от шефа в винном баре.
- Можем организовать программу для группы более 10 чел. Скидка 10% — за каждого.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 71224 туристов
Я петербуржец в четвёртом поколении — и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюблённым в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
13 сен 2025
Очень интересная экскурсия, которая позволяет буквально попробовать вкус эпохи. То, как и где жил Довлатов, конечно, никак не предмет для зависти, но благодаря вот этому всему он стал самим собой. Комнаты были атмосферные, на пересечении XIX и XX веков.
Л
Людмила
12 авг 2025
Экскурсия, в целом, понравилась. Подойдет любителям творчества писателя. Хотя дегустационный сет перенесли во французский ресторан (15 мин пешком), где закуски Бали французские, а не в стиле эпохи Довлатова. Пожелания по
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 3 чел.
Ленинград Сергея Довлатова
Погрузитесь в атмосферу Ленинграда, который вдохновлял Довлатова. Узнайте о его жизни и героях, прогуливаясь по знаковым местам города
Начало: У СТ.М. Достоевская (по будням) или у СТ.М. Владим...
Сегодня в 10:00
14 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
до 25 чел.
Дворы, парадные и коммуналка Довлатова - самая петербургская прогулка
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1344.60 ₽
1494 ₽ за человека
Аудиогид
Ленинград Сергея Довлатова: литературная аудиопрогулка по местам писателя
Начало: Шпалерная улица, 18
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 ₽ за человека