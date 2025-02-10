Кузнечное дело - это древнее ремесло, доступное каждому. В мастерской Санкт-Петербурга вы сможете научиться определять инструменты, закалять сталь и работать с металлом. Под руководством опытного мастера создадите уникальное изделие, которое останется на память. Все материалы предоставляются, а безопасность гарантируется. Подходит для взрослых и детей старше 7 лет

Описание мастер-класса

На первый взгляд кузнечное дело — ремесло, рождённое огнём, — кажется сложным и немного пугающим. Но стоит лишь начать — и эти ощущения сменяются искренним интересом и восторгом. Ведь узнать, как приятно подержать в руках гвоздь или подкову, которую только что выковал сам, можно лишь попробовав это!

На мастер-классе я научу вас:

определять кузнечные инструменты

разбираться в том, как закаляется сталь

работать с жаровней и наковальней

выполнять основные операции по работе с металлом

А у меня получится?

Кузнечное дело со стороны выглядит сложнее, чем оно есть на самом деле. Открою секрет — существует всего семь основных операций по работе с металлом. И если научиться правильно выполнять их в нужной последовательности, сможете изготовить практически любое изделие.

А это безопасно?

Если будете соблюдать мои рекомендации и технику безопасности, то избежите непредвиденных ситуаций. По сути, опасность в кузнечном ремесле всего одна — стоит вам сделать первый удар молотком по наковальне, как останавливаться уже не захочется!

Организационные детали