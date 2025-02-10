В мастерской Санкт-Петербурга вы сможете научиться определять инструменты, закалять сталь и работать с металлом. Под руководством опытного мастера создадите уникальное изделие, которое останется на память. Все материалы предоставляются, а безопасность гарантируется. Подходит для взрослых и детей старше 7 лет
5 причин купить этот мастер-класс
- 🔨 Изучение древнего ремесла
- 🛠 Практические навыки работы с металлом
- 👨🏫 Обучение от опытного мастера
- 🎁 Изготовление сувенира на память
- 👪 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Мастерская
Описание мастер-класса
На первый взгляд кузнечное дело — ремесло, рождённое огнём, — кажется сложным и немного пугающим. Но стоит лишь начать — и эти ощущения сменяются искренним интересом и восторгом. Ведь узнать, как приятно подержать в руках гвоздь или подкову, которую только что выковал сам, можно лишь попробовав это!
На мастер-классе я научу вас:
- определять кузнечные инструменты
- разбираться в том, как закаляется сталь
- работать с жаровней и наковальней
- выполнять основные операции по работе с металлом
А у меня получится?
Кузнечное дело со стороны выглядит сложнее, чем оно есть на самом деле. Открою секрет — существует всего семь основных операций по работе с металлом. И если научиться правильно выполнять их в нужной последовательности, сможете изготовить практически любое изделие.
А это безопасно?
Если будете соблюдать мои рекомендации и технику безопасности, то избежите непредвиденных ситуаций. По сути, опасность в кузнечном ремесле всего одна — стоит вам сделать первый удар молотком по наковальне, как останавливаться уже не захочется!
Организационные детали
- Все необходимые материалы (в том числе защитные) предоставляются и включены в стоимость
- Экскурсия рекомендуется взрослым и детям старше 7 лет
- Зимой в помещении холодно, лучше надеть тёплую одежду или термобельё
- Наша встреча пройдёт в моей камерной мастерской: большие группы взрослых или школьников, к сожалению, принять не смогу
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Все необходимое предоставляется. Мне понравилось. Рекомендую всем, кто хочет попробовать что-то новое. Спасибо!
Девочке 10 лет. Она с увлечением постучала молотом, делая подкову.
Сергей очень увлечен своим делом, много знает много умеет. Хорошо рассказывает.
По образованию кузнец-реставратор.
Рекомендую к посещению всем, кто
Очень позитивное, вежливое общение. Атмосферное место, инструктаж по техники безопасности четкий. Спасибо. Советуем к посещению.
Во-первых важно сказать, что с Сергеем приятно и легко договариваться. Он был внимателен на протяжении всей встречи: позвонил