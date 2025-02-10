Мастер-класс по кузнечному делу в Санкт-Петербурге

Познакомьтесь с искусством кузнечного дела в уютной мастерской. Изготовьте гвоздь или подкову, следуя традициям и современным техникам
Кузнечное дело - это древнее ремесло, доступное каждому.

В мастерской Санкт-Петербурга вы сможете научиться определять инструменты, закалять сталь и работать с металлом. Под руководством опытного мастера создадите уникальное изделие, которое останется на память. Все материалы предоставляются, а безопасность гарантируется. Подходит для взрослых и детей старше 7 лет
5
12 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🔨 Изучение древнего ремесла
  • 🛠 Практические навыки работы с металлом
  • 👨‍🏫 Обучение от опытного мастера
  • 🎁 Изготовление сувенира на память
  • 👪 Подходит для всей семьи
Мастер-класс по кузнечному делу в Санкт-Петербурге
Мастер-класс по кузнечному делу в Санкт-Петербурге
Мастер-класс по кузнечному делу в Санкт-Петербурге
Ближайшие даты:
16
фев17
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Мастерская

Описание мастер-класса

На первый взгляд кузнечное дело — ремесло, рождённое огнём, — кажется сложным и немного пугающим. Но стоит лишь начать — и эти ощущения сменяются искренним интересом и восторгом. Ведь узнать, как приятно подержать в руках гвоздь или подкову, которую только что выковал сам, можно лишь попробовав это!

На мастер-классе я научу вас:

  • определять кузнечные инструменты
  • разбираться в том, как закаляется сталь
  • работать с жаровней и наковальней
  • выполнять основные операции по работе с металлом

А у меня получится?

Кузнечное дело со стороны выглядит сложнее, чем оно есть на самом деле. Открою секрет — существует всего семь основных операций по работе с металлом. И если научиться правильно выполнять их в нужной последовательности, сможете изготовить практически любое изделие.

А это безопасно?

Если будете соблюдать мои рекомендации и технику безопасности, то избежите непредвиденных ситуаций. По сути, опасность в кузнечном ремесле всего одна — стоит вам сделать первый удар молотком по наковальне, как останавливаться уже не захочется!

Организационные детали

  • Все необходимые материалы (в том числе защитные) предоставляются и включены в стоимость
  • Экскурсия рекомендуется взрослым и детям старше 7 лет
  • Зимой в помещении холодно, лучше надеть тёплую одежду или термобельё
  • Наша встреча пройдёт в моей камерной мастерской: большие группы взрослых или школьников, к сожалению, принять не смогу

ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 18 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции место «Елизаровская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Т
10 фев 2025
Недавно посетил мастер-класс по кузнечному делу у Сергея — это было интересно! Сергей — настоящий профессионал. Сначала рассказал историю, теорию, в течение МК постоянно помогал. По итогу получилось сердце.

Все необходимое предоставляется. Мне понравилось. Рекомендую всем, кто хочет попробовать что-то новое. Спасибо!
Недавно посетил мастер-класс по кузнечному делу у Сергея — это было интересно! Сергей — настоящий профессионал.Недавно посетил мастер-класс по кузнечному делу у Сергея — это было интересно! Сергей — настоящий профессионал.
М
2 фев 2025
Нам с дочерью очень понравилось.
Девочке 10 лет. Она с увлечением постучала молотом, делая подкову.
Сергей очень увлечен своим делом, много знает много умеет. Хорошо рассказывает.
По образованию кузнец-реставратор.
Рекомендую к посещению всем, кто
читать дальше

хочет попробовать себя в работе с наковальней и горном. Родителям, которые хотят увлечь своих детей занятиями по жизни - рекомендую однозначно! Дочка была в восторге.

Меня очень впечатлило мастерство Сергея - он показал сделанный им нож из нержавейки с варенным по середине кузнечным способом лезвем из подшибниковой стали.

С
13 янв 2025
Хороший мастер-класс. Дети были очень довольны. Несмотря на опасения, связанные с возможной порчей одежды (все же раскаленный метал), все прошло на высоком уровне, а дети стали обладателями собственной декоративной подковы, которую самостоятельно выковали под чутким руководством Сергея. Все отлично!
Е
31 дек 2024
Необычный и интересный мастер-класс! Рекомендую!
Необычный и интересный мастер-класс! Рекомендую!Необычный и интересный мастер-класс! Рекомендую!Необычный и интересный мастер-класс! Рекомендую!Необычный и интересный мастер-класс! Рекомендую!
Алексей
25 дек 2024
Очень необычный мастер-класс по ковке. Кроме того, очень познавательно. Ходили с женой. Сделали две небольшие подковки. Жене было сложно сделать все самостоятельно, поэтому Сергей помогал.
Очень позитивное, вежливое общение. Атмосферное место, инструктаж по техники безопасности четкий. Спасибо. Советуем к посещению.
Очень необычный мастер-класс по ковке. Кроме того, очень познавательно. Ходили с женой. Сделали две небольшие подковки.Очень необычный мастер-класс по ковке. Кроме того, очень познавательно. Ходили с женой. Сделали две небольшие подковки.Очень необычный мастер-класс по ковке. Кроме того, очень познавательно. Ходили с женой. Сделали две небольшие подковки.Очень необычный мастер-класс по ковке. Кроме того, очень познавательно. Ходили с женой. Сделали две небольшие подковки.
М
10 дек 2024
Тот редкий случай, когда понравилось всё! На мастер-классе нас было 3 (1 взрослый и 2 детей 8 и 12 лет)- интересно было всем! Сергей- прекрасный рассказчик и, по-настоящему, мастер своего дела! Мы получили много интересной информации и незабываемых впечатлений. Очень понравился процесс создания своих изделий и, конечно, результат! Искренне рекомендую мастер-класс за необыкновенный опыт и магию)
Тот редкий случай, когда понравилось всё! На мастер-классе нас было 3 (1 взрослый и 2 детейТот редкий случай, когда понравилось всё! На мастер-классе нас было 3 (1 взрослый и 2 детейТот редкий случай, когда понравилось всё! На мастер-классе нас было 3 (1 взрослый и 2 детейТот редкий случай, когда понравилось всё! На мастер-классе нас было 3 (1 взрослый и 2 детейТот редкий случай, когда понравилось всё! На мастер-классе нас было 3 (1 взрослый и 2 детейТот редкий случай, когда понравилось всё! На мастер-классе нас было 3 (1 взрослый и 2 детей
Л
30 ноя 2024
Спасибо. Очень понравился мастер класс.
Спасибо. Очень понравился мастер класс.
К
11 ноя 2024
Отличный мастер-класс, замечательный специалист Сергей, видно, что любит своё дело, рассказывает так, что можно заслушаться, переживал за мою безопасность больше, чем я сама. Советую всем без исключения, точно не пожалеете!
Александра
7 ноя 2024
Сергей просто суперпрофессионал и мастер своего дела! Слушать его было очень интересно и приятно, он показал нам устройство кузницы, рассказал о тонкостях ремесла и познакомил с инструментами. А потом мы
читать дальше

попробовали самостоятельно выковать свое изделие — у меня получилась очаровательная подковка) Сергей помогал всем участникам, подсказывал, как лучше сделать, и уделял всем достаточно внимания.
Совершенно точно могу рекомендовать этот мастер-класс взрослым и детям 🔥

Сергей просто суперпрофессионал и мастер своего дела! Слушать его было очень интересно и приятно, он показалСергей просто суперпрофессионал и мастер своего дела! Слушать его было очень интересно и приятно, он показалСергей просто суперпрофессионал и мастер своего дела! Слушать его было очень интересно и приятно, он показал
Дарья
6 ноя 2024
Мне нравятся разные виды творчества, в том числе и такого «тяжёлого». Нравится общаться с увлечёнными людьми, которые любят своё дело. Поэтому было интересно и послушать об истории профессии, о химических
читать дальше

реакциях, которые происходят во время работы с изделием, и самой подержать в руках щипцы и молоток, и следить за работой других участников. Круто, что на всех хватило времени и внимания, мастер всегда находил минутку, чтобы ответить на вопрос и помочь.
Мне кажется, можно делать целые серии мастер-классов с более сложными задачками, типа выковать розу.)
Из полезного: лучше надевать простое и удобное, что не сковывает движения (точно не каблуки). А, и если вам волосы в лицо лезут, не забывайте ободок или резинку.)

Мне нравятся разные виды творчества, в том числе и такого «тяжёлого». Нравится общаться с увлечёнными людьми,Мне нравятся разные виды творчества, в том числе и такого «тяжёлого». Нравится общаться с увлечёнными людьми,Мне нравятся разные виды творчества, в том числе и такого «тяжёлого». Нравится общаться с увлечёнными людьми,Мне нравятся разные виды творчества, в том числе и такого «тяжёлого». Нравится общаться с увлечёнными людьми,Мне нравятся разные виды творчества, в том числе и такого «тяжёлого». Нравится общаться с увлечёнными людьми,Мне нравятся разные виды творчества, в том числе и такого «тяжёлого». Нравится общаться с увлечёнными людьми,Мне нравятся разные виды творчества, в том числе и такого «тяжёлого». Нравится общаться с увлечёнными людьми,
Александра
6 ноя 2024
Унесла с мастер-класса новый необычный опыт, отличное настроение и подкову, выкованную своими руками! По ходу мастер-класса Сергей отвечал на все возникающие вопросы, делился весёлыми и жизненными историями. Было интересно послушать
читать дальше

об обучении и работе в такой старинной профессии. Сергей уделил внимание каждому участнику, и у всех получились собственные уникальные изделия. Рекомендую этот мастер-класс и взрослым, и детям, с которыми Сергей тоже умеет находить общий язык. А ещё, это идея для необычного свидания!

Унесла с мастер-класса новый необычный опыт, отличное настроение и подкову, выкованную своими руками! По ходу мастер-классаУнесла с мастер-класса новый необычный опыт, отличное настроение и подкову, выкованную своими руками! По ходу мастер-классаУнесла с мастер-класса новый необычный опыт, отличное настроение и подкову, выкованную своими руками! По ходу мастер-классаУнесла с мастер-класса новый необычный опыт, отличное настроение и подкову, выкованную своими руками! По ходу мастер-классаУнесла с мастер-класса новый необычный опыт, отличное настроение и подкову, выкованную своими руками! По ходу мастер-класса
Дина
6 ноя 2024
Спешу написать отзыв на чудесный мастер-класс, который провёл Сергей для нас с сыном.
Во-первых важно сказать, что с Сергеем приятно и легко договариваться. Он был внимателен на протяжении всей встречи: позвонил
читать дальше

заранее, встретил, проводил. Сергей - интересный собеседник. Увлечённый своим делом и умеющий увлечь.
На мастер-классе мы узнали и про историю кузнечного дела, и про инструменты, и про материалы. Перед работой Сергей объяснил правила техники безопасности.
По ходу работы мастер с удовольствием отвечал на вопросы и много рассказывал сам.
Была абсолютная гармония: сосредоточения на процессе и, одновременно, беседы. Было и познавательно, и весело!
Совершенно непередаваемые эмоции - доставать из воды готовую остывшую подкову, которую сделала своими руками! Спасибо Сергею, что он помогал, направлял и подбадривал.

Памятный день, крутой досуг, новый опыт и яркие чувства!

Спешу написать отзыв на чудесный мастер-класс, который провёл Сергей для нас с сыном.Спешу написать отзыв на чудесный мастер-класс, который провёл Сергей для нас с сыном.Спешу написать отзыв на чудесный мастер-класс, который провёл Сергей для нас с сыном.Спешу написать отзыв на чудесный мастер-класс, который провёл Сергей для нас с сыном.Спешу написать отзыв на чудесный мастер-класс, который провёл Сергей для нас с сыном.Спешу написать отзыв на чудесный мастер-класс, который провёл Сергей для нас с сыном.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Альтернативная история Санкт-Петербурга
85 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
7500 за всё до 4 чел.
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
41 отзыв
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Главное о Санкт-Петербурге
Небольшая группа, комфортабельный минивэн и увлекательные рассказы гида. Откройте для себя главные символы Санкт-Петербурга и узнайте его историю
Начало: На Площади Искусств
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3500 за человека
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
16 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выбор
Мастер-класс по росписи фарфора: для вдохновлённых Петербургом
Сделать авторскую чашку на память о любимом городе под руководством опытного мастера
Начало: У метро «Технологический институт»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 17:00
18 фев в 18:00
21 фев в 17:00
2900 за человека