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8 отзывов
Ярослав Л.
Ярослав Л. – Гид из Санкт-Петербурга
На экскурсии 🧭 по Черной речки вы увидите места проведения дуэлей между Пушкиным и Дантесом, Гумилевым и Волошиным, Лермонтовым и де Барантом.

Вы также увидите дачи, где проводил лето весь петербургский бомонд, и Благовещенскую церковь ⛪, отстроенную заново после удара молнии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Дуэли на Черной Речке
Дуэли на Черной Речке

Что вы увидите

  • Благовещенская церковь
  • Дачи Черной речки (места дач Пушкина, дача Шишмарёва, дача Салтыковой)
  • Места проведения дуэлей, обелиск на месте дуэли Пушкина, буддийский храм (дацан)
Черная речка...
Место, где отдыхали петербуржцы. Место, где стрелялись дуэлянты.
Я покажу вам места дуэлей Пушкина, Лермонтова, Гумилева с Волошиным, Гучкова (последние 3 обнаружены мною по документам и старым картам) и расскажу вам историю 📖 как этих дуэлей, так и петербургских дуэлей вообще.
Роковое предсказание гибели Пушкину... Отчего ехали для поединка именно на Черную речку, и какие еще были места дуэлей? Как появились дуэли в России? Кодекс поединков: когда секунданты могли убить дуэлянта? Что такое дуэль: дело чести или битва гладиаторов на потеху публики?И как некогда кровавые поединки превратились в темы для шуток и анекдотов...
И, кроме этого, мы увидим достопримечательности 🏛️ Черной речки.
Внимание: цена представлена за пеший маршрут! Между 2 пунктами желательно проехать несколько остановок на трамвайчике.
Есть и автомобильный вариант экскурсии 🧭, но он будет стоить дороже.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Транспорт
Начало
🚩 Метро Пионерская, на выходе (Коломяжский пр, 24)
Место завершения
🏁 Недалеко от метро Старая деревня (Приморский пр, 91)
Дуэли на Черной Речке
Дуэли на Черной Речке
Дуэли на Черной Речке
Дуэли на Черной Речке

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ярослав Л.
Ярослав Л.
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8 отзывов оставили туристы

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