Черная речка...

Место, где отдыхали петербуржцы. Место, где стрелялись дуэлянты.

Я покажу вам места дуэлей Пушкина, Лермонтова, Гумилева с Волошиным, Гучкова (последние 3 обнаружены мною по документам и старым картам) и расскажу вам историю 📖 как этих дуэлей, так и петербургских дуэлей вообще.

Роковое предсказание гибели Пушкину... Отчего ехали для поединка именно на Черную речку, и какие еще были места дуэлей? Как появились дуэли в России? Кодекс поединков: когда секунданты могли убить дуэлянта? Что такое дуэль: дело чести или битва гладиаторов на потеху публики?И как некогда кровавые поединки превратились в темы для шуток и анекдотов...

И, кроме этого, мы увидим достопримечательности 🏛️ Черной речки.

Внимание: цена представлена за пеший маршрут! Между 2 пунктами желательно проехать несколько остановок на трамвайчике.

Есть и автомобильный вариант экскурсии 🧭, но он будет стоить дороже.