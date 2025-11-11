Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Поездка в Гатчинский дворец и парк на седане или минивэне бизнес-класса
Как случилось, что «увеселительный замок» Григория Орлова превратился в императорскую резиденцию? Гатчинский парк и его архитектурные причуды хранят память о событиях прошлого, придворных церемониях и артефактах, которые много значили для венценосных особ.
Я открою для вас волшебную сказку Гатчинского парка, с его замысловатыми тропками и редкими сооружениями.
Я покажу вам изящную Гатчину — жемчужину из браслета пригородов Петербурга. Вы узнаете, как великие мужчины Российской империи с любовью и трепетом, не жалея средств, окутывали свою «милую Гатчину» роскошью, которая искусно спрятана за внешней строгостью.
Архитектурные капризы и царские забавы
Живописные парки, которые вдвое превосходят по площади Петергофские ландшафты, но всецело от них отличаются элегантностью и сдержанностью, восхищают своими архитектурными шедеврами и сюрпризами. Мы осмотрим «Остров любви» с его «домиком» Венеры на берегу Белого озера, а также «Березовый домик», за стенами которого искусно спрятаны роскошные убранства. А чтобы послушать «голос Нимфы», спустимся в рукотворное подземелье.
Замок из «песка»
На берегу Чёрного озера возвышается сказочный Приоратский замок в средневековом стиле — его обязательно стоит посетить! Я расскажу, как здесь в своё время нашли убежище рыцари когда-то несметно богатого Мальтийский ордена. Вместе мы оценим необычную технику строения и обсудим, как из песка и земли родилась прочная цитадель.
Организационные детали
В стоимость входит аренда автомобиля выбранного класса с водителем и услуги персонального экскурсовода
Поездка осуществляется на седане бизнес-класса (Toyota Camry или Mercedes Е класса) или комфортном минивэне (Mercedes или Hyundai). Доплата за минивэн +3000 ₽.
Экскурсию проведу я или мои коллеги, которые так же любят свое дело и готовы поделиться с вами самым интересным
Обязательные расходы
Билеты в Гатчинский дворец — Взрослый — 700 ₽ за чел. — Учащиеся — 400 ₽ за чел. — Пенсионеры — 400 ₽ за чел.
Билеты в Приоратский дворец — Взрослые — 300 ₽ за чел. — Учащиеся и пенсионеры — 150 ₽ за чел.
Билеты в Гатчинский парк (включая павильон Венеры и Березовый домик): — Взрослые — 250 ₽ за чел. — Учащиеся и льготные категории — 150 ₽ за чел.
Билеты в Приоратский дворик: 100 ₽ за чел.
Билеты на гида оплачивать не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 13717 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего читать дальшеуменьшить
Петербурга, на реке Фонтанке в доме напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе-колодце, окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и парадных. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории, и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории Петербурга. С годами рос интерес к городу, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
02.11.2025 мы посетили экскурсию Гатчина: от "образцового города" к музею-заповеднику. При бронировании экскурсии я указала, что в нашей группе будет маломобильный человек и двое детей. Организатор предупредил, что дворец не читать дальшеуменьшить
приспособлен для посещения маломобильными гражданами, но нам очень хотелось в него попасть. Несмотря на это, организатор сделал нашу поездку в Гатчину максимально комфортной и учел все особенности нашей группы. Огромное спасибо нашему гиду Регине и водителю Павлу за индивидуальный подход и любовь к тому делу, которым вы занимаетесь.
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Елена
Прекрасно организованная экскурсия из Санкт-Петербурга в Гатчину. Прекрасный рассказчик Надежда. По дороге в Гатчину обращала наше внимание на достопримечательности, встречающиеся на пути. В Гатчинском дворце экскурсия длилась более 2 часов. читать дальшеуменьшить
Очень много информации, интересных фактов. Не получилась экскурсия в Парк, т. к. парк был закрыт для проведения Ночи света, куда мы вечером самостоятельно и отправились. Парк при свете инсталляций приобрел таинственный облик. Красивая подсветка озер. Посещение Гатчины - рекомендую!
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А
Антонина
Нам всё понравилось. Организация самой экскурсии и сопровождение. От экскурсовода хотелось бы более эмоционального материала (она профессиональная, а мы обыватели). К сожалению. Но если уровень экскурсантов выше нашего, то материал прекрасен.
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А
Александр
Экскурсию проводила профессиональный гид Мария. От центра города до Гатчины добирались на комфортном автомобиле Toyota Camry. Дорога в одну сторону составила без пробок около 1 часа. Автомобиль подается к тому месту, читать дальшеуменьшить
которое вы укажете при заказе экскурсии. На всем протяжении пути Мария знакомила нас и историей Гатчинского дворца. Рассказывала она увлекательно, не монотонно. Мария акцентировала внимание на малоизвестных фактах, о которых на групповых экскурсиях гиды не рассказывают, а в путеводителях о них не упоминается. Дворец оказался великолепен, много восстановленных интерьеров. На протяжении трехчасовой экскурсии по дворцу Мария предоставляла важную и увлекательную информацию о его владельцах (а владел дворцом не только Павел Первый, но и его потомки). Много новых фактов мы узнали о жизни самого Павла Первого. После информации, полученной на экскурсии, я пересмотрел отношение к Павлу в очень лучшую сторону: Павел поистине оказался великим реформатором своего времени и много сделал для России за время своего непродолжительного правления. На все интересующие нас вопросы об архитектуре дворцового ансамбля, жизни и быте императорской династии Мария знает ответ, что свидетельствует о ее высоком профессионализме. Если желаете погрузиться в эпоху Павла Первого и его потомков - приезжайте в Павловск вместе с Марией; вы замечательно проведете время в атмосфере этого прекрасного дворца.
В дополнение: если вы приедете в теплое время года, то обязательно посетите парк дворца.
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А
Анжела
Отличная экскурсия, гид Мария просто профессионал своего дела, мы с удовольствием слушали экскурсию. Микроавтобус, подача к гостинице все наивысшем уровне. Очень рекомендую, менеджер всегда на связи, ответит и решит все вопросы.
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Елена
Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Марие! Получила огромное удовольствие от нашей прогулки! Отдельное спасибо водителю Вячеславу!
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