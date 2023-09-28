Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику

Скрыться от шума светского Петербурга в ландшафтном парке и оценить «архитектурные капризы» царей

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Как случилось, что «увеселительный замок» Григория Орлова превратился в императорскую резиденцию? Гатчинский парк и его архитектурные причуды хранят память о событиях прошлого, придворных церемониях и артефактах, которые много значили для венценосных особ.

Я открою для вас волшебную сказку Гатчинского парка, с его замысловатыми тропками и редкими сооружениями.
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Гатчина: от «образцового города» к музею-заповеднику
Ближайшие даты:
28
сен
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
4
окт
5
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Цитадель любви

Я покажу вам изящную Гатчину — жемчужину из браслета пригородов Петербурга. Вы узнаете, как великие мужчины Российской империи с любовью и трепетом, не жалея средств, окутывали свою «милую Гатчину» роскошью, которая искусно спрятана за внешней строгостью.

Архитектурные капризы и царские забавы

Живописные парки, которые вдвое превосходят по площади Петергофские ландшафты, но всецело от них отличаются элегантностью и сдержанностью, восхищают своими архитектурными шедеврами и сюрпризами. Мы осмотрим «Остров любви» с его «домиком» Венеры на берегу Белого озера, а также «Березовый домик», за стенами которого искусно спрятаны роскошные убранства. А чтобы послушать «голос Нимфы», спустимся в рукотворное подземелье.

Замок из «песка»

На берегу Чёрного озера возвышается сказочный Приоратский замок в средневековом стиле — его обязательно стоит посетить! Я расскажу, как здесь в своё время нашли убежище рыцари когда-то несметно богатого Мальтийский ордена. Вместе мы оценим необычную технику строения и обсудим, как из песка и земли родилась прочная цитадель.

Организационные детали

  • В стоимость входит аренда автомобиля выбранного класса с водителем и услуги персонального экскурсовода
  • Поездка осуществляется на седане бизнес-класса (Toyota Camry или Mercedes Е класса) или комфортном минивэне (Mercedes или Hyundai). Доплата за минивэн +1000 руб.
  • Экскурсию проведу я или мои коллеги, которые так же любят свое дело и готовы поделиться с вами самым интересным

Обязательные расходы

  • Билеты в Гатчинский дворец
    — Взрослый — 500 руб. /чел.
    — Учащиеся и льготные категории — 275 руб. /чел.
  • Билеты в Приоратский дворец
    — Взрослые — 250 руб. /чел.
    — Учащиеся и льготные категории — 125 руб. /чел.
  • Билеты в Гатчинский парк (включая павильон Венеры и Березовый домик):
    — Взрослые — 150 руб. /чел.
    — Учащиеся и льготные категории — 70 руб. /чел.
  • Билеты в Приоратский дворик: 100 руб. с человека

Билеты на гида оплачивать не нужно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
На машине
Летние
Выездные
Гатчина
Музеи
Природа и пейзажи
Музей-заповедник
Популярные места
Парки
Заповедники

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
125 отзывов
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться в деталях с главным украшением самого посещаемого музея-заповедника России
от Казанского собора
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
14001 120 за человека
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Архитектурное прошлое Петербурга. Прогулка с искусствоведом
Понять, почему город на Неве выглядит именно так, и насладиться эстетикой архитектуры
на Сенатской площади
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
65005 200 за всё до 4 чел.
Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Квест
3.5 часа
26 отзывов
Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
Автомобильная квест-экскурсия по самым красивым непарадным символам города
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
от 1700015 300 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ