Скрыться от шума светского Петербурга в ландшафтном парке и оценить «архитектурные капризы» царей
Я открою для вас волшебную сказку Гатчинского парка, с его замысловатыми тропками и редкими сооружениями.
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Описание
Что вас ожидает
Цитадель любви
Я покажу вам изящную Гатчину — жемчужину из браслета пригородов Петербурга. Вы узнаете, как великие мужчины Российской империи с любовью и трепетом, не жалея средств, окутывали свою «милую Гатчину» роскошью, которая искусно спрятана за внешней строгостью.
Архитектурные капризы и царские забавы
Живописные парки, которые вдвое превосходят по площади Петергофские ландшафты, но всецело от них отличаются элегантностью и сдержанностью, восхищают своими архитектурными шедеврами и сюрпризами. Мы осмотрим «Остров любви» с его «домиком» Венеры на берегу Белого озера, а также «Березовый домик», за стенами которого искусно спрятаны роскошные убранства. А чтобы послушать «голос Нимфы», спустимся в рукотворное подземелье.
Замок из «песка»
На берегу Чёрного озера возвышается сказочный Приоратский замок в средневековом стиле — его обязательно стоит посетить! Я расскажу, как здесь в своё время нашли убежище рыцари когда-то несметно богатого Мальтийский ордена. Вместе мы оценим необычную технику строения и обсудим, как из песка и земли родилась прочная цитадель.
Организационные детали
- В стоимость входит аренда автомобиля выбранного класса с водителем и услуги персонального экскурсовода
- Поездка осуществляется на седане бизнес-класса (Toyota Camry или Mercedes Е класса) или комфортном минивэне (Mercedes или Hyundai). Доплата за минивэн +1000 руб.
- Экскурсию проведу я или мои коллеги, которые так же любят свое дело и готовы поделиться с вами самым интересным
Обязательные расходы
- Билеты в Гатчинский дворец
— Взрослый — 500 руб. /чел.
— Учащиеся и льготные категории — 275 руб. /чел.
- Билеты в Приоратский дворец
— Взрослые — 250 руб. /чел.
— Учащиеся и льготные категории — 125 руб. /чел.
- Билеты в Гатчинский парк (включая павильон Венеры и Березовый домик):
— Взрослые — 150 руб. /чел.
— Учащиеся и льготные категории — 70 руб. /чел.
- Билеты в Приоратский дворик: 100 руб. с человека
Билеты на гида оплачивать не нужно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.