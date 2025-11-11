Как случилось, что «увеселительный замок» Григория Орлова превратился в императорскую резиденцию? Гатчинский парк и его архитектурные причуды хранят память о событиях прошлого, придворных церемониях и артефактах, которые много значили для венценосных особ. Я открою для вас волшебную сказку Гатчинского парка, с его замысловатыми тропками и редкими сооружениями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Цитадель любви

Я покажу вам изящную Гатчину — жемчужину из браслета пригородов Петербурга. Вы узнаете, как великие мужчины Российской империи с любовью и трепетом, не жалея средств, окутывали свою «милую Гатчину» роскошью, которая искусно спрятана за внешней строгостью.

Архитектурные капризы и царские забавы

Живописные парки, которые вдвое превосходят по площади Петергофские ландшафты, но всецело от них отличаются элегантностью и сдержанностью, восхищают своими архитектурными шедеврами и сюрпризами. Мы осмотрим «Остров любви» с его «домиком» Венеры на берегу Белого озера, а также «Березовый домик», за стенами которого искусно спрятаны роскошные убранства. А чтобы послушать «голос Нимфы», спустимся в рукотворное подземелье.

Замок из «песка»

На берегу Чёрного озера возвышается сказочный Приоратский замок в средневековом стиле — его обязательно стоит посетить! Я расскажу, как здесь в своё время нашли убежище рыцари когда-то несметно богатого Мальтийский ордена. Вместе мы оценим необычную технику строения и обсудим, как из песка и земли родилась прочная цитадель.

Организационные детали

В стоимость входит аренда автомобиля выбранного класса с водителем и услуги персонального экскурсовода

Поездка осуществляется на седане бизнес-класса (Toyota Camry или Mercedes Е класса) или комфортном минивэне (Mercedes или Hyundai). Доплата за минивэн +3000 ₽.

Экскурсию проведу я или мои коллеги, которые так же любят свое дело и готовы поделиться с вами самым интересным

Обязательные расходы

Билеты в Гатчинский дворец

— Взрослый — 700 ₽ за чел.

— Учащиеся — 400 ₽ за чел.

— Пенсионеры — 400 ₽ за чел.

Билеты в Приоратский дворец

— Взрослые — 300 ₽ за чел.

— Учащиеся и пенсионеры — 150 ₽ за чел.

Билеты в Гатчинский парк (включая павильон Венеры и Березовый домик):

— Взрослые — 250 ₽ за чел.

— Учащиеся и льготные категории — 150 ₽ за чел.

Билеты в Приоратский дворик: 100 ₽ за чел.

Билеты на гида оплачивать не нужно.