Как случилось, что «увеселительный замок» Григория Орлова превратился в императорскую резиденцию? Гатчинский парк и его архитектурные причуды хранят память о событиях прошлого, придворных церемониях и артефактах, которые много значили для венценосных особ. Я открою для вас волшебную сказку Гатчинского парка, с его замысловатыми тропками и редкими сооружениями.

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Описание

Что вас ожидает

Цитадель любви

Я покажу вам изящную Гатчину — жемчужину из браслета пригородов Петербурга. Вы узнаете, как великие мужчины Российской империи с любовью и трепетом, не жалея средств, окутывали свою «милую Гатчину» роскошью, которая искусно спрятана за внешней строгостью.

Архитектурные капризы и царские забавы

Живописные парки, которые вдвое превосходят по площади Петергофские ландшафты, но всецело от них отличаются элегантностью и сдержанностью, восхищают своими архитектурными шедеврами и сюрпризами. Мы осмотрим «Остров любви» с его «домиком» Венеры на берегу Белого озера, а также «Березовый домик», за стенами которого искусно спрятаны роскошные убранства. А чтобы послушать «голос Нимфы», спустимся в рукотворное подземелье.

Замок из «песка»

На берегу Чёрного озера возвышается сказочный Приоратский замок в средневековом стиле — его обязательно стоит посетить! Я расскажу, как здесь в своё время нашли убежище рыцари когда-то несметно богатого Мальтийский ордена. Вместе мы оценим необычную технику строения и обсудим, как из песка и земли родилась прочная цитадель.

Организационные детали

В стоимость входит аренда автомобиля выбранного класса с водителем и услуги персонального экскурсовода

Поездка осуществляется на седане бизнес-класса (Toyota Camry или Mercedes Е класса) или комфортном минивэне (Mercedes или Hyundai). Доплата за минивэн +1000 руб.

Экскурсию проведу я или мои коллеги, которые так же любят свое дело и готовы поделиться с вами самым интересным

Обязательные расходы

Билеты в Гатчинский дворец

— Взрослый — 500 руб. /чел.

— Учащиеся и льготные категории — 275 руб. /чел.

Билеты в Приоратский дворец

— Взрослые — 250 руб. /чел.

— Учащиеся и льготные категории — 125 руб. /чел.

Билеты в Гатчинский парк (включая павильон Венеры и Березовый домик):

— Взрослые — 150 руб. /чел.

— Учащиеся и льготные категории — 70 руб. /чел.

Билеты в Приоратский дворик: 100 руб. с человека

Билеты на гида оплачивать не нужно.