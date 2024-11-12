Откройте для себя Гатчину — романтическую, роскошную, мистическую. Вы пройдёте извилистыми тропами парка, полюбуетесь убранством залов дворца. Наш гид покажет вам всё самое интересное и погрузит в историю.
Обратите внимание: это экскурсия для путешественников, которые хотят добраться до Гатчины самостоятельно. Но трансфер тоже возможен.
Обратите внимание: это экскурсия для путешественников, которые хотят добраться до Гатчины самостоятельно. Но трансфер тоже возможен.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Гатчинский дворец
Вы узнаете, почему его называли «пригородным Эрмитажем», а также как он может изменять свой цвет. Оцените дворцовые интерьеры и услышите о событиях, которые происходили здесь в прошлом.
Дворцовый парк
Прогуляемся по аллеям пейзажного парка, разбитого ещё для Григория Орлова — фаворита императрицы Екатерины II. Вы увидите систему озёр, по водной глади которых плавают лебеди, заглянете в мрачный подземный ход, где живёт нимфа Эхо, и узнаете о гатчинских призраках, ставших героями рассказов и народных легенд.
Гибкая программа
Мы готовы изменить экскурсию под ваши желания либо её дополнить. Например, те, кто хочет знать всё и ещё чуть-чуть, могут побывать:
- в уникальном Приоратском замке, построенном для мальтийских рыцарей «русским Леонардо» Николаем Львовым
- на Дворцовой ферме, где любили завтракать молочными продуктами Павел I и его супруга
- в парковых павильонах, среди которых павильон Венеры на Острове любви (вспомним две легенды, связанные с рождением богини Венеры)
- и Берёзовом домике — шуточном подарке императрицы Марии Фёдоровны её венценосному супругу
Организационные детали
- Экскурсия удобна для путешественников, которые добираются до Гатчины самостоятельно. Трансфер также можно заказать, подробности узнавайте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
Дополнительные расходы
- Билеты в Гатчинский дворец: для взрослых — 500 ₽, для школьников и студентов — 275 ₽, для лиц старше 65 лет — 275 ₽
- Билеты в Гатчинский парк: для взрослых — 150 ₽, для школьников и студентов — 70 ₽, для лиц старше 65 лет — 70 ₽
- Потребуется купить билеты в парк и во дворец также для гида
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красноармейском проспекте в Гатчине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5089 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
12 ноя 2024
Гатчину обязательно нужно посетить каждому человеку. Это потрясающее и удивительное место по красоте. Благодаря Леониду, я погрузился в конец 18 века. Это потрясающий экскурсовод, который подробно рассказал про императора Павла 1 и его семью, и могу сказать с уверенностью, что я ничего не знал об этом императоре и был сильно удивлён. Обязательно приеду снова. Рекомендую!
Е
Елена
5 ноя 2024
Замечательный экскурсовод Леонид! Много знает, прекрасно рассказывает! Гатчина прекрасна и уникальна! Экскурсия на пять с плюсом! Спасибо большое организаторам!
С уважением, Елена.
С уважением, Елена.
В
Виктория
29 окт 2024
В целом, все понравилось. Единственное, по парку мы прогуливались сами, без гида, хотя экскурсионное время у нас еще оставалось.
Элеонора
Ответ организатора:
Дорогие гости! Нам жаль, что вы оказались недовольны. Но на самом деле гид закончил экскурсию только после того как экскурсионное
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