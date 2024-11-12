Откройте для себя Гатчину — романтическую, роскошную, мистическую. Вы пройдёте извилистыми тропами парка, полюбуетесь убранством залов дворца. Наш гид покажет вам всё самое интересное и погрузит в историю. Обратите внимание: это экскурсия для путешественников, которые хотят добраться до Гатчины самостоятельно. Но трансфер тоже возможен.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Гатчинский дворец

Вы узнаете, почему его называли «пригородным Эрмитажем», а также как он может изменять свой цвет. Оцените дворцовые интерьеры и услышите о событиях, которые происходили здесь в прошлом.

Дворцовый парк

Прогуляемся по аллеям пейзажного парка, разбитого ещё для Григория Орлова — фаворита императрицы Екатерины II. Вы увидите систему озёр, по водной глади которых плавают лебеди, заглянете в мрачный подземный ход, где живёт нимфа Эхо, и узнаете о гатчинских призраках, ставших героями рассказов и народных легенд.

Гибкая программа

Мы готовы изменить экскурсию под ваши желания либо её дополнить. Например, те, кто хочет знать всё и ещё чуть-чуть, могут побывать:

в уникальном Приоратском замке, построенном для мальтийских рыцарей «русским Леонардо» Николаем Львовым

на Дворцовой ферме, где любили завтракать молочными продуктами Павел I и его супруга

в парковых павильонах, среди которых павильон Венеры на Острове любви (вспомним две легенды, связанные с рождением богини Венеры)

и Берёзовом домике — шуточном подарке императрицы Марии Фёдоровны её венценосному супругу

Организационные детали

Экскурсия удобна для путешественников, которые добираются до Гатчины самостоятельно. Трансфер также можно заказать, подробности узнавайте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы

Дополнительные расходы