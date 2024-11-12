Гатчина прекрасна! Экскурсия по парку и дворцу

Оценить блеск и роскошь императорской резиденции и услышать таинственное эхо подземелий
Откройте для себя Гатчину — романтическую, роскошную, мистическую. Вы пройдёте извилистыми тропами парка, полюбуетесь убранством залов дворца. Наш гид покажет вам всё самое интересное и погрузит в историю.

Обратите внимание: это экскурсия для путешественников, которые хотят добраться до Гатчины самостоятельно. Но трансфер тоже возможен.
4.33
3 отзыва
Гатчина прекрасна! Экскурсия по парку и дворцу
Гатчина прекрасна! Экскурсия по парку и дворцу
Гатчина прекрасна! Экскурсия по парку и дворцу
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев4
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Гатчинский дворец

Вы узнаете, почему его называли «пригородным Эрмитажем», а также как он может изменять свой цвет. Оцените дворцовые интерьеры и услышите о событиях, которые происходили здесь в прошлом.

Дворцовый парк

Прогуляемся по аллеям пейзажного парка, разбитого ещё для Григория Орлова — фаворита императрицы Екатерины II. Вы увидите систему озёр, по водной глади которых плавают лебеди, заглянете в мрачный подземный ход, где живёт нимфа Эхо, и узнаете о гатчинских призраках, ставших героями рассказов и народных легенд.

Гибкая программа

Мы готовы изменить экскурсию под ваши желания либо её дополнить. Например, те, кто хочет знать всё и ещё чуть-чуть, могут побывать:

  • в уникальном Приоратском замке, построенном для мальтийских рыцарей «русским Леонардо» Николаем Львовым
  • на Дворцовой ферме, где любили завтракать молочными продуктами Павел I и его супруга
  • в парковых павильонах, среди которых павильон Венеры на Острове любви (вспомним две легенды, связанные с рождением богини Венеры)
  • и Берёзовом домике — шуточном подарке императрицы Марии Фёдоровны её венценосному супругу

Организационные детали

  • Экскурсия удобна для путешественников, которые добираются до Гатчины самостоятельно. Трансфер также можно заказать, подробности узнавайте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы

Дополнительные расходы

  • Билеты в Гатчинский дворец: для взрослых — 500 ₽, для школьников и студентов — 275 ₽, для лиц старше 65 лет — 275 ₽
  • Билеты в Гатчинский парк: для взрослых — 150 ₽, для школьников и студентов — 70 ₽, для лиц старше 65 лет — 70 ₽
  • Потребуется купить билеты в парк и во дворец также для гида

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красноармейском проспекте в Гатчине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Н
12 ноя 2024
Гатчину обязательно нужно посетить каждому человеку. Это потрясающее и удивительное место по красоте. Благодаря Леониду, я погрузился в конец 18 века. Это потрясающий экскурсовод, который подробно рассказал про императора Павла 1 и его семью, и могу сказать с уверенностью, что я ничего не знал об этом императоре и был сильно удивлён. Обязательно приеду снова. Рекомендую!
Е
5 ноя 2024
Замечательный экскурсовод Леонид! Много знает, прекрасно рассказывает! Гатчина прекрасна и уникальна! Экскурсия на пять с плюсом! Спасибо большое организаторам!
С уважением, Елена.
В
29 окт 2024
В целом, все понравилось. Единственное, по парку мы прогуливались сами, без гида, хотя экскурсионное время у нас еще оставалось.
Элеонора
Элеонора
Ответ организатора:
Дорогие гости! Нам жаль, что вы оказались недовольны. Но на самом деле гид закончил экскурсию только после того как экскурсионное
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время закончилось!
Гид вас встретил в 11-50. После небольших организационных моментов (вручение радиогидов, знакомства, пожелания) начали экскурсию. Экскурсия началась вовремя, ровно в 12-00. Вы прошли с экскурсией полностью весь дворец, даже те залы, которые редко показывают туристам. После дворца вы захотели перекусить, а также изъявили желание осмотреть памятник подводной лодки. После осмотра памятника экскурсионное время, к сожалению, закончилось. Экскурсия рассчитана на 3 часа, и должна была закончится в 15:00. На деле, экскурсия закончилась в 15-15, те есть гид провел с вами времени больше, чем планировалось.
Гид заранее сориентировал, что посмотреть в парке, объяснил что в Павильоне Вернеры и Березовом домике смотрители включают аудиогид. На тот момент вы сказали, что довольны и поблагодарили за экскурсию. На момент расставания никаких негативных реакций не было.
Надеемся, что будущие экскурсии подарят вам только положительные эмоции!

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