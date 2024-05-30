Особняк купцов Брусницыных — одна из самых интересных и необычных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
За фасадом на Кожевенной линии Васильевского острова скрывается прекрасное убранство, выполненное в духе русской эклектики.
До наших дней сохранилось великолепное убранство особняка, которое вы сможете увидеть на нашей экскурсии, а опытный гид расскажет историю здания и его владельцев.
За фасадом на Кожевенной линии Васильевского острова скрывается прекрасное убранство, выполненное в духе русской эклектики.
До наших дней сохранилось великолепное убранство особняка, которое вы сможете увидеть на нашей экскурсии, а опытный гид расскажет историю здания и его владельцев.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Особняк Брусницыных — это не только удивительный архитектурный образец русской эклектики, но и свидетель расцвета и упадка целого рода. В 1844 году дом был приобретен крестьянином Н. М. Брусницыным, который организовал кожевенную мастерскую. Благодаря таланту и предприимчивости владельца, небольшое предприятие вскоре превратилось в настоящую фабрику. Перестройкой дома позднее занялись три сына Брусницына, поручив новый проект дома архитектору А. Ковшарову. Все сохранившиеся до нашего времени интерьеры созданы именно по его проектам. Позднее два из трех братьев эмигрировали, а особняк перешел в собственность кожевенного завода. В начале двухтысячных завод разорился, а особняк пришел в упадок. На данным момент здание нуждается в масштабной реставрации. Однако даже в такой ситуации внутреннее убранство дома Брусницыных поражает. Здесь сохранился Белый танцевальный зал, гостиная, парадная лестница и Зимний сад. Вместе с гидом вы посетите каждое из этих мест и узнаете историю особняка и его владельцев. Важная информация:
- Обратите внимание! Имеется возрастное ограничение — посещение экскурсии запрещено лицам, не достигшим 12 лет.
- Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь.
- Не опаздывайте. После начала экскурсии двери особняка будут закрыты.
По понедельникам, средам, пятницам и субботам
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Ответы на вопросы
Что включено
- Посещение закрытого особняка Брусницыных
- Сопровождение группы доброжелательным гидом
- Рассказ гида об истории особняка и его обитателях
- Возможность сделать крутые снимки или записать видео
- Незабываемые эмоции и впечатления
Место начала и завершения?
Кожевенная линия, 27
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам, пятницам и субботам
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- После внесения предоплаты на сайте, вы получите ссылку-счёт для оплаты остатка - на месте оплата не принимается
- Вход в особняк строго запрещен лицам, не достигшим 12-летнего возраста и лицам с ограниченными возможностями
- Всем присутствующим на экскурсии в обязательном порядке будут выдаваться каски
- В целях предосторожности надевайте удобную обувь и одежду (никаких каблуков и вечерних платьев)
- Количество человек в группе до 15
- Опоздания допускаются не более чем на 5 минут, просим вас не опаздывать иначе на экскурсию вы попасть не сможете. После начала экскурсии двери особняка будут закрыты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
30 мая 2024
Была на экскурсии в особняке 27 мая. Экскурсовод- молодец, рассказала историю дома, района, семьи, ответила на вопросы. Особняк,конечно, поражает своей былой роскошью. Одна только раковина в душевой это уже произведение
V
Viktoria
28 мая 2024
О
Оксана
7 апр 2024
Добрый день! Спасибо за экскурсию по особняку Брусницыных! В этот раз как подарок для молодых с трехлетием свадьбы. Оказывается это кожаная свадьба. И сразу вспомнилась моя экскурсия по особняку. Поражает
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