Обратите внимание! Имеется возрастное ограничение — посещение экскурсии запрещено лицам, не достигшим 12 лет.

Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь.

Не опаздывайте. После начала экскурсии двери особняка будут закрыты.

Что вас ожидает: Особняк Брусницыных — это не только удивительный архитектурный образец русской эклектики, но и свидетель расцвета и упадка целого рода. В 1844 году дом был приобретен крестьянином Н. М. Брусницыным, который организовал кожевенную мастерскую. Благодаря таланту и предприимчивости владельца, небольшое предприятие вскоре превратилось в настоящую фабрику. Перестройкой дома позднее занялись три сына Брусницына, поручив новый проект дома архитектору А. Ковшарову. Все сохранившиеся до нашего времени интерьеры созданы именно по его проектам. Позднее два из трех братьев эмигрировали, а особняк перешел в собственность кожевенного завода. В начале двухтысячных завод разорился, а особняк пришел в упадок. На данным момент здание нуждается в масштабной реставрации. Однако даже в такой ситуации внутреннее убранство дома Брусницыных поражает. Здесь сохранился Белый танцевальный зал, гостиная, парадная лестница и Зимний сад. Вместе с гидом вы посетите каждое из этих мест и узнаете историю особняка и его владельцев. Важная информация: