Эрмитаж — это огромнейший музей, коллекция составляет около 3 млн. экспонатов.
Опытный гид покажет вам именно то, что обязательно нужно посмотреть, те шедевры, которые таятся за стенами музея.
Опытный гид покажет вам именно то, что обязательно нужно посмотреть, те шедевры, которые таятся за стенами музея.
Описание экскурсииВажно: Эрмитаж в понедельник не работает! Мы встретимся на Дворцовой площади около Александровской Колонны и, полюбовавшись ансамблем Дворцовой Площади и поймем: чем отличается Эрмитаж от Зимнего дворца. Далее, наш путь будет лежать в знаменитый Эрмитаж, где доступно и интересно для всех возрастов перед вами предстанет история музея, его экспонаты и жизнь монархов. Вы увидите как парадные залы и интерьеры, так и знаковые произведения Европы, начиная со времен античности. Начало маршрута• Парадные залы и интерьеры. Наш маршрут начнется на сверкающей каррарским мрамором и позолотой Иорданской лестнице. После чего ваш персональный гид проведет вас по самому лучшему – классическому маршруту. Перед вами предстанут парадные интерьеры Зимнего дворца, такие как:
- Фельдмаршальский зал, хранящий память о великих русских полководцах;
- Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I. В отделке интерьера зала использованы вензель императора (две латинские буквы «P»), двуглавые орлы и короны.
- Гербовый зал — одно из самых больших парадных помещений Зимнего дворца. Вы сможете представить, как в этом зале звучала музыка, кружились нарядно одетые дамы и кавалеры, проводились дворцовые маскарады, парадные приёмы и балы.
- Галерея 1812 года, воспетая А. С. Пушкиным и посвящённая победе над армией Наполеона; на стенах портреты 332 героев, участников войны.
- Георгиевский или Большой тронный зал, по праву считается главным, здесь принимались воистину судьбоносные решения. Вы полюбуетесь богатым убранством: великолепным паркетом и подлинным царским троном.
- Павильонный зал. Мы перейдем в следующее здание – Малый Эрмитаж, построенный для первой коллекции картин. Здесь вы будете впечатлены знаменитыми часами «Павлин». Продолжение маршрута • Живопись и скульптура. Среди художественных сокровищ Эрмитажа особо выделяется коллекция западноевропейского искусства, насчитывающая около 600 000 экспонатов и являющаяся одной из лучших в мире. Постоянные выставки занимают 120 залов музея и располагаются в 4-х зданиях. Мы увидим все самые значительные предметы искусства. Гордость собрания — произведения великих мастеров эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Джорджоне, Тициана. Картины, скульптуры, древние артефакты, предметы интерьера: мы познакомим вас с главными шедеврами Эрмитажа со всего света.
- Итальянское искусство. В России, только Эрмитаж обладает картинами Леонардо да Винчи, двумя из дошедших до наших дней – «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа», 1478) и «Мадонна Литта» (между 1480-1491). Рафаэль Санти представлен также двумя работами — «Мадонной Конестабиле» (между 1502-1503) и «Святым семейством» (ок. 1506). С творчеством Рафаэля знакомят и Лоджии Рафаэля, созданные по подобию галереи Ватиканского дворца. Вы полюбуетесь деталями и серией картин на библейские мотивы. Вас ждут также произведения Тициана, Веронезе, Караваджо, Микеланджело.
- Просветы Нового Эрмитажа — залы, которые изначально проектировались для картин большого масштаба. Перед вами предстанут также столы, вазы и торшеры, облицованные полудрагоценными камнями.
- Испанское искусство. Вы полюбуетесь мастерством знаменитых живописцев — Эль Греко, Веласкеса, Мурильо, Гойи.
- Голландское искусство.
- Искусству Рембрандта посвящён целый зал. Каждое из полотен привлекает и завораживает. В числе самых знаменитых шедевров значится "Даная". Рассматривая картины, вы проследите развитие мастерства великого художника и увидите одну из последних работ художника. Возвращение блудного сына».
- Также, в Шатровом зале, где вы узнаете о жанровом разнообразии Голландии, перед вами предстанут небольшие полотна «Малых голландцев».
- В Рыцарском зале вы увидите доспехи разных эпох.
- Далее вас ждут фламандские живописцы — Рембрандт, Рубенс, Франс Халси другие. и Фландрии 17 века и творчестве выдающихся художников.
• Искусство Древнего Египта. В завершение вы перенесетесь во времена фараонов, в культуру древней цивилизации. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды — у всех нас большой опыт работы с детьми разного возраста • Входные билеты в музеи не включены в стоимость тура.
- Возможен индивидуальный формат экскурсии. Пишите организатору – Элеоноре.
- Обратите внимание: мы не посещаем залы импрессионистов, так как это другая часть Эрмитажа • Маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации в музее (в том числе, с учетом ограничений со стороны его сотрудников) • Стандартный размер группы — 4 человека. Если участников больше, нам необходимо будет разделить вас на 2-3 подгруппы (это связано с внутренними правилами музея) • По запросу экскурсия может быть проведена на иностранном языке • Из-за недобора группы экскурсия может быть отменена. В этом случае, можно внести доплату до минимальной, экскурсия состоится и у вас получится индивидуальная экскурсия. Уточняйте детали в личных сообщениях.
Время начала сеанса можно поменять по запросу
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты не входят в стоимость экскурсии. Билеты вы покупаете самостоятельно на себя и на гида
- Экскурсия состоится в группе от 2-х человек. Если Вы один - необходимо будет оплатить экскурсию за двоих. /nЭкскурсию можно продлить с доплатой: на 30 минут (+850 руб.), на 1 час (+1500 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала сеанса можно поменять по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рашида
9 янв 2025
Т
Татьяна
8 янв 2025
7 января 2025 были семьей на экскурсии в эрмитаже с Натальей. Замечательный экскурсовод, провела нас по всем заявленным локациям этого огромного музея, учла повышенный интересс дочери к египетскому залу, купила нам заранее билеты, избавя нас от 1,5 часового стояния в очереди🙏😘, даже вручила в подарок удобные календари на 2025!! Спасибо большое, мы узнали много нового!!! рекомендуем
К
Комарова
8 янв 2025
Интересная индивидуальная экскурсия. Ознакомились с коллекциями Эрмитажа.
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