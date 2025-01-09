Т Татьяна

7 января 2025 были семьей на экскурсии в эрмитаже с Натальей. Замечательный экскурсовод, провела нас по всем заявленным локациям этого огромного музея, учла повышенный интересс дочери к египетскому залу, купила нам заранее билеты, избавя нас от 1,5 часового стояния в очереди🙏😘, даже вручила в подарок удобные календари на 2025!! Спасибо большое, мы узнали много нового!!! рекомендуем