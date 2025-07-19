Север Петербурга разительно отличается от того, что мы видим в центре. Именно здесь город лучше всего открывает свой характер.
На теплоходной прогулке вы увидите Каменный, Петровский, Крестовский острова, полюбуетесь видами Финского залива и современной архитектурой. А профессиональный гид проведёт вас сквозь историю города.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Маршрут пролегает по руслу парадной Невы, её рукавам и притокам — Большой и Малой Невке, Петровскому фарватеру, Малой Неве.
- Из центральной части Петербурга, города 18–19 веков, мы отправимся в город современный — к Каменному, Петровскому и Крестовскому островам
- Вы увидите частные резиденции и самое элитное жильё Петербурга
- Полюбуетесь захватывающими видами Финского залива, Вантового моста, небоскрёба «Лахта центр» и стадиона «Газпром Арена»
И всё это — под увлекательные рассказы профессионального гида о достопримечательностях и истории города.
Организационные детали
- Регистрация на рейс — за 30 минут до отправления. Просим приходить на причал заранее
- Есть открытая и закрытая палубы, на борту по желанию можно купить чай/кофе/снеки
- С вами будут профессиональный гид и опытный капитан из нашей команды
ежедневно в 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1520 ₽
|Дети до 18 лет
|1330 ₽
|Дети до 12 лет
|1045 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1330 ₽
|Студенты
|1330 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адмиралтейская набережная 8
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходы — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1268 туристов
Мы самая крупная судоходная компания Санкт-Петербурга по однопалубному флоту. Работаем с гостями и жителями нашего города более 20 лет. Наша команда профессионалов покажет вам самое запоминающее разведение мостов.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывах
Спасибо за прекрасную экскурсию!
Рекомендую всем! Однозначно! 👍👍👍
А
Понравилась гид, сам корабль, маршрут интересный, первый раз ездили по каналам и рекам, этот совсем другой, но тоже интересный! Рекомендую
М
Единственное но - хотелось, чтобы организатор связывался заранее - вечером или утром, не обязательно звонить, хотя бы напишите. - почему? Вероятнее всего из-за того, что нас было 2 на экскурсии,
Т
экскурсия понравилась, ожидания совпали с реальностью. специально выбирали экскурсию с живым гидом, и это намного лучше, чем аудиогид. интересный рассказ гида не прерывался, и узнали обо всем, что встречалось по пути следования.
Ю
Очень понравилась экскурсия. Проплыли по самым красивым истоическим местам в сопровождении подробного рассказа. У экскурсовода была приятная, поставленная речь, что тоже немаловажно. Не зря говорят, что Петербург нужно смотреть с воды! 💯
Г
21.07.25 Прокатились с семьей по новому для нас маршруту. Ставлю пятерку гиду, т. к. экскурсия была замечательная! Очень интересно рассказывала гид. Очевиден ее профессионализм и опыт.
Несколько отвлекало от экскурсии то,
