Водная прогулка к Северным островам и видом на Финский залив

Отправиться к излюбленному месту отдыха петербуржцев и погрузиться в историю города
Север Петербурга разительно отличается от того, что мы видим в центре. Именно здесь город лучше всего открывает свой характер.

На теплоходной прогулке вы увидите Каменный, Петровский, Крестовский острова, полюбуетесь видами Финского залива и современной архитектурой. А профессиональный гид проведёт вас сквозь историю города.
Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Маршрут пролегает по руслу парадной Невы, её рукавам и притокам — Большой и Малой Невке, Петровскому фарватеру, Малой Неве.

  • Из центральной части Петербурга, города 18–19 веков, мы отправимся в город современный — к Каменному, Петровскому и Крестовскому островам
  • Вы увидите частные резиденции и самое элитное жильё Петербурга
  • Полюбуетесь захватывающими видами Финского залива, Вантового моста, небоскрёба «Лахта центр» и стадиона «Газпром Арена»

И всё это — под увлекательные рассказы профессионального гида о достопримечательностях и истории города.

Организационные детали

  • Регистрация на рейс — за 30 минут до отправления. Просим приходить на причал заранее
  • Есть открытая и закрытая палубы, на борту по желанию можно купить чай/кофе/снеки
  • С вами будут профессиональный гид и опытный капитан из нашей команды

ежедневно в 14:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1520 ₽
Дети до 18 лет1330 ₽
Дети до 12 лет1045 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры1330 ₽
Студенты1330 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адмиралтейская набережная 8
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходы
Теплоходы — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1268 туристов
Мы самая крупная судоходная компания Санкт-Петербурга по однопалубному флоту. Работаем с гостями и жителями нашего города более 20 лет. Наша команда профессионалов покажет вам самое запоминающее разведение мостов.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
2
1
1
Ольга
Спасибо за прекрасную экскурсию!
Рекомендую всем! Однозначно! 👍👍👍
А
Понравилась гид, сам корабль, маршрут интересный, первый раз ездили по каналам и рекам, этот совсем другой, но тоже интересный! Рекомендую
М
Единственное но - хотелось, чтобы организатор связывался заранее - вечером или утром, не обязательно звонить, хотя бы напишите. - почему? Вероятнее всего из-за того, что нас было 2 на экскурсии,
нам предложили такую же экскурсию, но вечером и до 10 часов. Я оказалась без теплых вещей, пришлось возвращаться за ними в апартаменты. Жаль потраченного времени.

В остальном все прекрасно -было комфортно, можно было безопасно выйти на палубу или зайти внутрь погреться. Была очень интересная и приятная женщина-гид. Хорошее знакомство с городом и его историей.
Также мы ехали в сопровождении живой музыки на саксофоне.

Т
экскурсия понравилась, ожидания совпали с реальностью. специально выбирали экскурсию с живым гидом, и это намного лучше, чем аудиогид. интересный рассказ гида не прерывался, и узнали обо всем, что встречалось по пути следования.
Ю
Очень понравилась экскурсия. Проплыли по самым красивым истоическим местам в сопровождении подробного рассказа. У экскурсовода была приятная, поставленная речь, что тоже немаловажно. Не зря говорят, что Петербург нужно смотреть с воды! 💯
Г
21.07.25 Прокатились с семьей по новому для нас маршруту. Ставлю пятерку гиду, т. к. экскурсия была замечательная! Очень интересно рассказывала гид. Очевиден ее профессионализм и опыт.
Несколько отвлекало от экскурсии то,
что пассажиры собирались не в самом начале, а продолжали и продолжали присоединяться уже после начала старта. Это единственный недостаток, но важно его проговорить. Рассадка участников после начала рассказа мешает слушать, отвлекает. Также это сильно мешает работе гида, хотя она была на высоте и продолжала объяснять несмотря на помехи.

