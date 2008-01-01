Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Этюды Елагина острова

Прогулка по пейзажному парку и его нескучные исторические сюжеты

Кирилл
Кирилл – Гид из Санкт-Петербурга
У нас в Петербурге есть целый остров-парк: не только живописный памятник ландшафтного искусства, но знаковое место с необычной судьбой.

Я проведу вас по лучшим уголкам Елагина острова.

Вы познакомитесь с его прошлыми владельцами, полюбуетесь дворцом и рукавами Невы, откроете секреты памятников и просто глубже узнаете Северную столицу.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Этюды Елагина острова
Этюды Елагина острова

Что вас ожидает

Об острове 🏝️ — в портретах его хозяев
Островки, каналы, мосты и разнообразие растений делают Елагин идеальным парком, чтобы гулять 👣, радуя взгляд. Но остров — это еще и место, где жили люди. Он принадлежал Павлу Ягужинскому — человеку, который дослужился от пажа до генерал-прокурора и которого Пётр I называл «оком государя». Другой известный владелец — Иван Елагин — был масоном: говорят, на острове располагались «масонский храм» и система подземных ходов. И конечно, Елагин принадлежал Романовым: императрице Марии Фёдоровне, а затем семье Александра III. Обо всех этих персонах и пойдет речь на экскурсии 🧭 — я открою захватывающие сюжеты, происходившие с ними здесь и в Петербурге.

«Елагин парк 🌳 нам встречи назначает…»
Как судьба распоряжалась этим островом? Вы перенесетесь во времена, когда он был «запасной царской резиденцией» и когда стал почти крепостью с артиллерийской батареей. Представите аристократов на загородной прогулке и узнаете о «гипсовых спортсменах» в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. Попутно вам встретятся памятники разных эпох: замечательный Елагин дворец, «масляный луг» (но почему же он масляный?) и единственный в своем роде дворец без окон. А еще вы найдете дубы времен Петра I и оцените нестандартную архитектуру Дома с грифонами.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Включает прогулку по парку — без посещения музеев.
  • Отдельно оплачивается вход в парк — 100 руб.
Этюды Елагина острова
Этюды Елагина острова
Этюды Елагина острова
Этюды Елагина острова
Этюды Елагина острова
Этюды Елагина острова
Этюды Елагина острова
Этюды Елагина острова
Этюды Елагина острова
Этюды Елагина острова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
Напишите мне

Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

Разводные мосты глазами петербуржца
скидка50%
7800
3 900
2 часа
Разводные мосты глазами петербуржца
70 отзывов
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Тайны Летнего сада
2 600
1.5 часа
Тайны Летнего сада
39 отзывов
Больше, чем первый парк Петербурга: невероятные сюжеты разных эпох
Петропавловская крепость: тайны царской тюрьмы
скидка50%
5200
2 600
1.5 часа
Петропавловская крепость: тайны царской тюрьмы
37 отзывов
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Бродский и Довлатов в Ленинграде
скидка25%
5200
3 900
2 часа
Бродский и Довлатов в Ленинграде
22 отзыва
Пройти по следам двух талантливых людей и разглядеть на улицах города строки их произведений
Петербург в стиле хай-тек
скидка50%
7800
3 900
2 часа
Петербург в стиле хай-тек
15 отзывов
Изучить районы города, в которых будущее уже наступило
Секреты и мифы Новой Голландии
2 600
1 час
Секреты и мифы Новой Голландии
14 отзывов
Разобраться в истории таинственного острова и пройти по его интереснейшим уголкам

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
850
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2076 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
700
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1516 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва