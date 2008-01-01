Кирилл проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Об острове 🏝️ — в портретах его хозяев

Островки, каналы, мосты и разнообразие растений делают Елагин идеальным парком, чтобы гулять 👣, радуя взгляд. Но остров — это еще и место, где жили люди. Он принадлежал Павлу Ягужинскому — человеку, который дослужился от пажа до генерал-прокурора и которого Пётр I называл «оком государя». Другой известный владелец — Иван Елагин — был масоном: говорят, на острове располагались «масонский храм» и система подземных ходов. И конечно, Елагин принадлежал Романовым: императрице Марии Фёдоровне, а затем семье Александра III. Обо всех этих персонах и пойдет речь на экскурсии 🧭 — я открою захватывающие сюжеты, происходившие с ними здесь и в Петербурге.

«Елагин парк 🌳 нам встречи назначает…»

Как судьба распоряжалась этим островом? Вы перенесетесь во времена, когда он был «запасной царской резиденцией» и когда стал почти крепостью с артиллерийской батареей. Представите аристократов на загородной прогулке и узнаете о «гипсовых спортсменах» в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. Попутно вам встретятся памятники разных эпох: замечательный Елагин дворец, «масляный луг» (но почему же он масляный?) и единственный в своем роде дворец без окон. А еще вы найдете дубы времен Петра I и оцените нестандартную архитектуру Дома с грифонами.

Организационные детали