читать дальше

прогулки впечатления отличные, капитан - очень милая девушка, здорово нас покатала. За всё это однозначно поставили бы 5 звезд. Но ставлю 4, т. к. хотелось бы обратить внимание организаторов экскурсии на некоторые их недоработки, то, что следует подправить. Итак: 1. Следует лучше организовать связь между организатором экскурсии и капитаном, который повезёт людей на прогулку. Мы приехали к означенному времени, и никого на месте не нашли. Пришлось звонить организатору, которая только после этого стала созваниваться с капитаном. Уверена, что организатор мог бы связаться с капитаном заранее, а не в момент начала экскурсии. Ещё вариант: можно было бы просто прислать нам накануне номер телефона капитана, чтобы мы могли связаться по месту. Но и это не было сделано. Получилось, что мы 10-15 минут бродили в районе пристани, сомневаясь, туда ли мы вообще приехали. Такой ситуации легко избежать, дав предварительно необходимые контакты. 2. В описании экскурсии обозначено, что катер "Толстый" может провести нас по любому из 3-х маршрутов на выбор. Мы выбрали маршрут номер 3 (с выходом в Финский залив). Но потом, почитав буклеты в яхт-клубе и пообщавшись с капитаном, мы узнали, что при определённых погодных условиях (сильный ветер, волны итп) данный катер не должен выходить в залив (он очень маленький, и по мощности и по всему, и в непогоду ему лучше не плыть туда по условиям безопасности). Нам повезло: погода была хорошая, и мы замечательно проскользили по запланированному маршруту и даже подошли почти вплотную к башне Лахта-центра (спасибо капитану:)) А если бы в этот день погода была плохой, что было бы? Нас бы поставили перед выбором: либо плыть по другому маршруту, либо перенести экскурсию. Не всегда есть возможность переноса, это раз. И вот мы, например, по стандартным маршрутам плавали уже многократно и хотели именно Финский залив, это два. Зачем создавать риск взаимного недовольства, не проще ли добавить в описание экскурсии тот факт, что при выборе маршрута 3 возможны ограничения по погодным условиям? Читаем описание, все риски сразу понятны, большая ясность при планировании итд. На данный же момент у вас в описании сказано, что "в случае плохой погоды перенести катание можно день в день" итд. Из этого описания можно понять, что перенос осуществляется только по желанию клиента. А фактически, если он выбрал маршрут 3, его просто поставят перед фактом, что это маршрут сегодня недоступен. Это неправильно. Советую учесть эти нюансы, и экскурсия станет на 5+, без оговорок))