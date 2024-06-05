1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа 45 минут
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
1 час
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ААнжелика29 мая 2024Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
- ЯЯна14 октября 2023В основном всё прекрасно. Прогулка на индивидуальном маленьком катере - это здорово. Возможность выбора маршрута - замечательная опция. От самой
- ААлександр14 октября 2023Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорогоПрокатились с женой по красивому закатному Питеру, зрелище красивое и величественное. Отдельная благодарность капитану за спокойную поездку https://youtube.com/shorts/8dWyPUmEnEY
- ЕЕлизавета1 октября 2023Брали экскурсию с выходом в Финский залив, очень понравилось! Выпили вина, наделали фотографий, очень хорошо отдохнули ❤️
- ДДаниил23 сентября 2023Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорогоогромная благодарность капитану Андрею за счастливое и полезно проведённое время на катере.
- ММарина12 сентября 2023Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорогоКатались на катере 11.09. Всё очень понравилось, капитан оказался очень вежливый, галантный и общительный. Огромная благодарность. Обязательно воспользуюсь услугами яхт клуба снова!
- ВВидякин16 августа 2023Отличная прогулка по рекам и каналам Петербурга. Проплыли все основные достопримечательности, было очень интересно. Катер удобный, можно включить свою музыку. Спасибо большое капитану и организаторам. Буду рекомендовать друзьям
- ААнжелика25 июля 2022Потрясающая прогулка на катере с прекрасным капитаном! Включили свою музыку на полную и погнали в Финский залив, незабываемые впечатления. Сюрприз на 18летие сестрички удался, большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Елагин дворец»
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