Елагин дворец – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Елагин дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
504 отзыва
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
Начало: По согласованию с оператором
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
🛥 На яхте
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
10 000 за всё до 8 чел.
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Наличная 59
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Катание на катере без капитана: по Северным островам и Финскому заливу
Освоить новый вид транспорта и получить яркие впечатления от самостоятельного управления катером
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • А
    Анжелика
    29 мая 2024
    Северные острова, каналы и развод мостов
    Очень понравилось. Кататься не долго и не так быстро, самое то чтобы насладиться красотой ночного Питербурга и разведением мостов.
  • Я
    Яна
    14 октября 2023
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    В основном всё прекрасно. Прогулка на индивидуальном маленьком катере - это здорово. Возможность выбора маршрута - замечательная опция. От самой
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    прогулки впечатления отличные, капитан - очень милая девушка, здорово нас покатала. За всё это однозначно поставили бы 5 звезд. Но ставлю 4, т. к. хотелось бы обратить внимание организаторов экскурсии на некоторые их недоработки, то, что следует подправить. Итак: 1. Следует лучше организовать связь между организатором экскурсии и капитаном, который повезёт людей на прогулку. Мы приехали к означенному времени, и никого на месте не нашли. Пришлось звонить организатору, которая только после этого стала созваниваться с капитаном. Уверена, что организатор мог бы связаться с капитаном заранее, а не в момент начала экскурсии. Ещё вариант: можно было бы просто прислать нам накануне номер телефона капитана, чтобы мы могли связаться по месту. Но и это не было сделано. Получилось, что мы 10-15 минут бродили в районе пристани, сомневаясь, туда ли мы вообще приехали. Такой ситуации легко избежать, дав предварительно необходимые контакты. 2. В описании экскурсии обозначено, что катер "Толстый" может провести нас по любому из 3-х маршрутов на выбор. Мы выбрали маршрут номер 3 (с выходом в Финский залив). Но потом, почитав буклеты в яхт-клубе и пообщавшись с капитаном, мы узнали, что при определённых погодных условиях (сильный ветер, волны итп) данный катер не должен выходить в залив (он очень маленький, и по мощности и по всему, и в непогоду ему лучше не плыть туда по условиям безопасности). Нам повезло: погода была хорошая, и мы замечательно проскользили по запланированному маршруту и даже подошли почти вплотную к башне Лахта-центра (спасибо капитану:)) А если бы в этот день погода была плохой, что было бы? Нас бы поставили перед выбором: либо плыть по другому маршруту, либо перенести экскурсию. Не всегда есть возможность переноса, это раз. И вот мы, например, по стандартным маршрутам плавали уже многократно и хотели именно Финский залив, это два. Зачем создавать риск взаимного недовольства, не проще ли добавить в описание экскурсии тот факт, что при выборе маршрута 3 возможны ограничения по погодным условиям? Читаем описание, все риски сразу понятны, большая ясность при планировании итд. На данный же момент у вас в описании сказано, что "в случае плохой погоды перенести катание можно день в день" итд. Из этого описания можно понять, что перенос осуществляется только по желанию клиента. А фактически, если он выбрал маршрут 3, его просто поставят перед фактом, что это маршрут сегодня недоступен. Это неправильно. Советую учесть эти нюансы, и экскурсия станет на 5+, без оговорок))

  • А
    Александр
    14 октября 2023
    Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
    Прокатились с женой по красивому закатному Питеру, зрелище красивое и величественное. Отдельная благодарность капитану за спокойную поездку https://youtube.com/shorts/8dWyPUmEnEY
  • Е
    Елизавета
    1 октября 2023
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Брали экскурсию с выходом в Финский залив, очень понравилось! Выпили вина, наделали фотографий, очень хорошо отдохнули ❤️
  • Д
    Даниил
    23 сентября 2023
    Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
    огромная благодарность капитану Андрею за счастливое и полезно проведённое время на катере.
  • М
    Марина
    12 сентября 2023
    Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
    Катались на катере 11.09. Всё очень понравилось, капитан оказался очень вежливый, галантный и общительный. Огромная благодарность. Обязательно воспользуюсь услугами яхт клуба снова!
  • В
    Видякин
    16 августа 2023
    Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
    Отличная прогулка по рекам и каналам Петербурга. Проплыли все основные достопримечательности, было очень интересно. Катер удобный, можно включить свою музыку. Спасибо большое капитану и организаторам. Буду рекомендовать друзьям
  • А
    Анжелика
    25 июля 2022
    Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
    Потрясающая прогулка на катере с прекрасным капитаном! Включили свою музыку на полную и погнали в Финский залив, незабываемые впечатления. Сюрприз на 18летие сестрички удался, большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Елагин дворец»

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  1. На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
  2. Северные острова, каналы и развод мостов
  3. Аренда катера по рекам и каналам и финский залив
  4. Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
  5. Прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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