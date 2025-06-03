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IRINA Дворец впечатлил. Экскурсия насыщенная информацией и есть на что полюбоваться. Во дворце, кроме залов, относящихся к Шереметьевым, также экспозиция музыкальных инструментов. Во дворе, во флигеле, музей А. Ахматовой. Рекомендую к посещению- можно большую часть дня провести в этом уголке Санкт-Петербурга +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Галина 6сентября 2023г. посетили экскурсию "Фонтанный дом Шереметьевых:три века истории "с экскурсоводом Анной Экскурсия очень понравилась своей информативностью и подачей материала. Анна старалась ответить на всё наши вопросы, которые мы задавали в большом количестве. Своевременно информировала нас об изменении времени экскурсии(музей в этот день начинал работать с 13.00) Всё прошло хорошо. Будем рекомендовать друзьям Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина

Единственный для нас был читать дальше уменьшить минус, что в предверии празднования Нового года некоторые залы были закрыты, хотя упросив служащую музея мы смогли заглянуть в Домовую церковь. Но вины экскурсовода тут нет, просто надо самим выбирать более удобный день. Большое спасибо гиду Анне за интересную экскурсию. Рассказывала интересные истории, мы послушали музыкальные инструменты и узнали много нового. Анна смогла ответить на все наши вопросы. Всем рекомендуем.Единственный для нас был Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Y Yoko читать дальше уменьшить была Шереметьевой, а закончила свою жизнь монахиней и была одной из первых русских мемуаристок. До того я ничего о ней не знала.

Анна рассказывает так, что залы как будто оживают и наполняются людьми. Очень всем рекомендую эту экскурсию. Мне очень понравилось как мы с Анной ходили по дворцу Шереметьевых. Она очень много рассказывала, прежде всего о судьбах владельцев. Я очень много узнала о Наталье Долгорукой, которая по рождению Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина По дворцу графов Шереметевых нас водила Анна. Экскурсия отличная, нам очень понравилась. Мало того, что послушали про судьбы хозяев дома, посмотрели покои хозяев, но ещё и в прекрасном, совершенно уникальном музее музыкальных инструментов побывали, поскольку этот музей расположился в Фонтанном доме графов. Спасибо большое, Анна! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет