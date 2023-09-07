Погрузиться в историю дворца и открыть тайны его владельцев
Приглашаю вас на авторскую экскурсию в Шереметевский дворец — одну из старейших усадеб Петербурга, с которой связаны судьбы многих выдающихся людей.
Вы пройдёте по парадным залам, «познакомитесь» с владельцами и гостями дома, узнаете, что здесь делал Пушкин и как крепостная актриса смогла стать хозяйкой целого дворца.
Вы пройдёте по парадным залам, «познакомитесь» с владельцами и гостями дома, узнаете, что здесь делал Пушкин и как крепостная актриса смогла стать хозяйкой целого дворца.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История в лицах
Шереметевский дворец принадлежал частным лицам, а не царской семье, поэтому позволяет представить более повседневную жизнь Северной столицы. Мы прогуляемся по парадным залам второго этажа и изучим воссозданные интерьеры — Белый зал, музыкальный салон, помпейскую гостиную, домовую церковь. Посмотрим на портреты владельцев и остановимся на личности героической Натальи Долгорукой — дочери первого владельца усадьбы.
Вы узнаете:
- В каких отношениях состояли художник Кипренский и Дмитрий Шереметев;
- Кому во дворце позировал Пушкин;
- Как крепостная актриса стала хозяйкой дворца;
- Чем увлекались все поколения графов Шереметевых;
- И многое другое!
Организационные детали
Входные билеты во дворец оплачиваются отдельно (350 руб. /взрослый, 150 руб. /льготный).
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Анна. Я работаю гидом по Санкт-Петербургу с 2007 года. Вожу экскурсии на русском, французском, итальянском и английском языке. Люблю показывать свой город и рассказывать о судьбах владельцев дворцов.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
7 сен 2023
6сентября 2023г. посетили экскурсию "Фонтанный дом Шереметьевых:три века истории "с экскурсоводом Анной
Экскурсия очень понравилась своей информативностью и подачей материала. Анна старалась ответить на всё наши вопросы, которые мы задавали в большом количестве. Своевременно информировала нас об изменении времени экскурсии(музей в этот день начинал работать с 13.00) Всё прошло хорошо. Будем рекомендовать друзьям
Экскурсия очень понравилась своей информативностью и подачей материала. Анна старалась ответить на всё наши вопросы, которые мы задавали в большом количестве. Своевременно информировала нас об изменении времени экскурсии(музей в этот день начинал работать с 13.00) Всё прошло хорошо. Будем рекомендовать друзьям
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