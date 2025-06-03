Приглашаю вас на авторскую экскурсию в Шереметевский дворец — одну из старейших усадеб Петербурга, с которой связаны судьбы многих выдающихся людей.
Вы пройдёте по парадным залам, «познакомитесь» с владельцами и гостями дома, узнаете, что здесь делал Пушкин и как крепостная актриса смогла стать хозяйкой целого дворца. Мы также пройдём по территории усадьбы и узнаем, какой она была.
Вы пройдёте по парадным залам, «познакомитесь» с владельцами и гостями дома, узнаете, что здесь делал Пушкин и как крепостная актриса смогла стать хозяйкой целого дворца. Мы также пройдём по территории усадьбы и узнаем, какой она была.
Описание экскурсии
История в лицах
Шереметевский дворец принадлежал частным лицам, а не царской семье, поэтому позволяет представить более повседневную жизнь Северной столицы. Мы прогуляемся по парадным залам второго этажа и изучим воссозданные интерьеры — Белый зал, музыкальный салон, помпейскую гостиную, домовую церковь. Посмотрим на портреты владельцев и остановимся на личности героической Натальи Долгорукой — дочери первого владельца усадьбы.
Вы узнаете:
- В каких отношениях состояли художник Кипренский и Дмитрий Шереметев
- Кому во дворце позировал Пушкин
- Как крепостная актриса стала хозяйкой дворц
- Чем увлекались все поколения графов Шереметевых
- И многое другое!
Организационные детали
Во дворце нужно оплатить входные билеты — 400 ₽/взрослый, 150 ₽/льготный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 106 туристов
Я работаю гидом по Санкт-Петербургу с 2007 года. Вожу экскурсии на русском, французском, итальянском и английском языках. Люблю показывать свой город и рассказывать о судьбах владельцев дворцов.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дворец впечатлил. Экскурсия насыщенная информацией и есть на что полюбоваться. Во дворце, кроме залов, относящихся к Шереметьевым, также экспозиция музыкальных инструментов. Во дворе, во флигеле, музей А. Ахматовой. Рекомендую к посещению- можно большую часть дня провести в этом уголке Санкт-Петербурга
+2
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6сентября 2023г. посетили экскурсию "Фонтанный дом Шереметьевых:три века истории "с экскурсоводом Анной Экскурсия очень понравилась своей информативностью и подачей материала. Анна старалась ответить на всё наши вопросы, которые мы задавали в большом количестве. Своевременно информировала нас об изменении времени экскурсии(музей в этот день начинал работать с 13.00) Всё прошло хорошо. Будем рекомендовать друзьям
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Е
Большое спасибо гиду Анне за интересную экскурсию. Рассказывала интересные истории, мы послушали музыкальные инструменты и узнали много нового. Анна смогла ответить на все наши вопросы. Всем рекомендуем.
Единственный для нас был
Единственный для нас был
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Y
Мне очень понравилось как мы с Анной ходили по дворцу Шереметьевых. Она очень много рассказывала, прежде всего о судьбах владельцев. Я очень много узнала о Наталье Долгорукой, которая по рождению
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По дворцу графов Шереметевых нас водила Анна. Экскурсия отличная, нам очень понравилась. Мало того, что послушали про судьбы хозяев дома, посмотрели покои хозяев, но ещё и в прекрасном, совершенно уникальном музее музыкальных инструментов побывали, поскольку этот музей расположился в Фонтанном доме графов. Спасибо большое, Анна!
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Впервые были в Доме Шереметьевых. Экскурсия понравилась. Узнали много интересного о роде Шереметьевых. Кроме того, посетили выставку музыкальных инструментов по рекомендации Анны.
Четкая организация, разнообразный материал, гид - профессионал.
Спасибо за экскурсию!
Четкая организация, разнообразный материал, гид - профессионал.
Спасибо за экскурсию!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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