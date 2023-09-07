Фонтанный дом Шереметевых: три века истории

Погрузиться в историю дворца и открыть тайны его владельцев

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Приглашаю вас на авторскую экскурсию в Шереметевский дворец — одну из старейших усадеб Петербурга, с которой связаны судьбы многих выдающихся людей.

Вы пройдёте по парадным залам, «познакомитесь» с владельцами и гостями дома, узнаете, что здесь делал Пушкин и как крепостная актриса смогла стать хозяйкой целого дворца.
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
Фонтанный дом Шереметевых: три века истории
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

История в лицах

Шереметевский дворец принадлежал частным лицам, а не царской семье, поэтому позволяет представить более повседневную жизнь Северной столицы. Мы прогуляемся по парадным залам второго этажа и изучим воссозданные интерьеры — Белый зал, музыкальный салон, помпейскую гостиную, домовую церковь. Посмотрим на портреты владельцев и остановимся на личности героической Натальи Долгорукой — дочери первого владельца усадьбы.

Вы узнаете:

  • В каких отношениях состояли художник Кипренский и Дмитрий Шереметев;
  • Кому во дворце позировал Пушкин;
  • Как крепостная актриса стала хозяйкой дворца;
  • Чем увлекались все поколения графов Шереметевых;
  • И многое другое!

Организационные детали

Входные билеты во дворец оплачиваются отдельно (350 руб. /взрослый, 150 руб. /льготный).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7 сен 2023
6сентября 2023г. посетили экскурсию "Фонтанный дом Шереметьевых:три века истории "с экскурсоводом Анной
Экскурсия очень понравилась своей информативностью и подачей материала. Анна старалась ответить на всё наши вопросы, которые мы задавали в большом количестве. Своевременно информировала нас об изменении времени экскурсии(музей в этот день начинал работать с 13.00) Всё прошло хорошо. Будем рекомендовать друзьям
6сентября 2023г. посетили экскурсию "Фонтанный дом Шереметьевых:три века истории "с экскурсоводом Анной6сентября 2023г. посетили экскурсию "Фонтанный дом Шереметьевых:три века истории "с экскурсоводом Анной6сентября 2023г. посетили экскурсию "Фонтанный дом Шереметьевых:три века истории "с экскурсоводом Анной

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