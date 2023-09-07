6сентября 2023г. посетили экскурсию "Фонтанный дом Шереметьевых:три века истории "с экскурсоводом Анной

Экскурсия очень понравилась своей информативностью и подачей материала. Анна старалась ответить на всё наши вопросы, которые мы задавали в большом количестве. Своевременно информировала нас об изменении времени экскурсии(музей в этот день начинал работать с 13.00) Всё прошло хорошо. Будем рекомендовать друзьям