Фотопрогулка отлично подойдёт вам, если вы не первый раз в Петербурге и удивить Исаакиевским и Казанским соборами вас уже невозможно.
Мы прогуляемся по живописным локациям и обойдём один из островов, который со всех сторон омывается реками и каналами. Я расскажу кое-что об истории города, но главный акцент фотопрогулки — это вы и Петербург!
Мы прогуляемся по живописным локациям и обойдём один из островов, который со всех сторон омывается реками и каналами. Я расскажу кое-что об истории города, но главный акцент фотопрогулки — это вы и Петербург!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Вы пройдёте по районам Соляного городка, а я сделаю ваши снимки у фасадов академии Штиглица. Увидите летнюю резиденцию Петра I и замок на воде, на фоне которых получаются весьма интересные фото. Во время съёмки я расскажу, почему Пётр I не хотел строить мосты между островами и где хранились самые большие запасы вина в то время.
А ещё вы получите уникальный подарок с красивыми воспоминаниями о прогулке, который пополнит коллекцию видеороликов в ваших социальных сетях.
Организационные детали
- Фотопрогулка подойдёт людям любого возраста. Опыт позирования необязателен.
- В течение 10 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями — около 40–60 кадров в лёгкой цветокоррекции. Они будут храниться 10 дней.
- Фотопрогулку можно провести для большего количества человек. За каждого дополнительного участника доплата 1000 руб.
- Фотопрогулку проведу я или другой профессиональный фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Соляного переулка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 218 туристов
Я Марина — фотограф из Санкт-Петербурга. Люблю наш город до безумия. Моя команда — это люди, которым я искренне могу доверить героев своих съёмок. Предлагаю вам совместить лёгкую прогулку и фотосессию вместе с нами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
21 мая 2024
Поскольку опыт в посещении фотопрогулок имеется небольшой, то каждый новый раз для меня немного волнителен 😄
Но Марина выполнила свою работу превосходно! Снимки получились живыми, естественными и безумно атмосферными. Нам очень
Но Марина выполнила свою работу превосходно! Снимки получились живыми, естественными и безумно атмосферными. Нам очень
Аделина
7 мая 2024
Мы получили потрясающие фотографии, очень качественные, очень естественные, теплые, милые.
Были на прогулке с Мариной втроем - два взрослых и ребенок. Я сразу написала, какие из её фото мне по душе
Были на прогулке с Мариной втроем - два взрослых и ребенок. Я сразу написала, какие из её фото мне по душе
Ю
Юлия
18 апр 2024
Были на фото прогулке с чудесной Мариной 17.04.24
Несмотря на холод, фото получились очень классные. Марина сразу к себе расположила, очень позитивная девушка. Подсказывала как встать, куда смотреть:)
Бонусом сняла небольшое видео с прогулки и в этот же день прислала.
Фото получили на следующий день! Так как у меня был день рождения, Марина сделала такой подарок - быстро обработала фото:) очень рекомендуем фотографа👍
Несмотря на холод, фото получились очень классные. Марина сразу к себе расположила, очень позитивная девушка. Подсказывала как встать, куда смотреть:)
Бонусом сняла небольшое видео с прогулки и в этот же день прислала.
Фото получили на следующий день! Так как у меня был день рождения, Марина сделала такой подарок - быстро обработала фото:) очень рекомендуем фотографа👍
Н
Наталья
17 апр 2024
Спасибо Марине за интересную прогулку, по полюбившемуся мне городу. Она позитивная, веселая, а главное - хорошо выполняет свою работу фотографа. Я долго выбирала, какую фотопрогулку взять и решила остановиться на
Наталья
14 апр 2024
Мне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря на холодную погоду и сильный ветер, фото получились очень теплые. Спасибо. От души рекомендую ❤️
Анастасия
3 апр 2024
Не в первый раз у фотографа Марины.
Классные фото и интересный маршрут без толпы. Скоро появится зелень и будет еще красивее.
Хорошая идея короткого видео-ролика, который я получила в этот же день. Сразу есть чем похвастаться в соц. сетях!)
Рекомендую.
Классные фото и интересный маршрут без толпы. Скоро появится зелень и будет еще красивее.
Хорошая идея короткого видео-ролика, который я получила в этот же день. Сразу есть чем похвастаться в соц. сетях!)
Рекомендую.
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