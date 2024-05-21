Фотопрогулка отлично подойдёт вам, если вы не первый раз в Петербурге и удивить Исаакиевским и Казанским соборами вас уже невозможно. Мы прогуляемся по живописным локациям и обойдём один из островов, который со всех сторон омывается реками и каналами. Я расскажу кое-что об истории города, но главный акцент фотопрогулки — это вы и Петербург!

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Вы пройдёте по районам Соляного городка, а я сделаю ваши снимки у фасадов академии Штиглица. Увидите летнюю резиденцию Петра I и замок на воде, на фоне которых получаются весьма интересные фото. Во время съёмки я расскажу, почему Пётр I не хотел строить мосты между островами и где хранились самые большие запасы вина в то время.

А ещё вы получите уникальный подарок с красивыми воспоминаниями о прогулке, который пополнит коллекцию видеороликов в ваших социальных сетях.

Организационные детали