Фотопрогулка «По берегам трёх рек»

Получить атмосферные петербургские снимки и узнать, почему Пётр I не хотел строить мосты
Фотопрогулка отлично подойдёт вам, если вы не первый раз в Петербурге и удивить Исаакиевским и Казанским соборами вас уже невозможно.

Мы прогуляемся по живописным локациям и обойдём один из островов, который со всех сторон омывается реками и каналами. Я расскажу кое-что об истории города, но главный акцент фотопрогулки — это вы и Петербург!
5
6 отзывов
Фотопрогулка «По берегам трёх рек»
Фотопрогулка «По берегам трёх рек»
Фотопрогулка «По берегам трёх рек»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Вы пройдёте по районам Соляного городка, а я сделаю ваши снимки у фасадов академии Штиглица. Увидите летнюю резиденцию Петра I и замок на воде, на фоне которых получаются весьма интересные фото. Во время съёмки я расскажу, почему Пётр I не хотел строить мосты между островами и где хранились самые большие запасы вина в то время.

А ещё вы получите уникальный подарок с красивыми воспоминаниями о прогулке, который пополнит коллекцию видеороликов в ваших социальных сетях.

Организационные детали

  • Фотопрогулка подойдёт людям любого возраста. Опыт позирования необязателен.
  • В течение 10 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями — около 40–60 кадров в лёгкой цветокоррекции. Они будут храниться 10 дней.
  • Фотопрогулку можно провести для большего количества человек. За каждого дополнительного участника доплата 1000 руб.
  • Фотопрогулку проведу я или другой профессиональный фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Соляного переулка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Наталья
21 мая 2024
Поскольку опыт в посещении фотопрогулок имеется небольшой, то каждый новый раз для меня немного волнителен 😄
Но Марина выполнила свою работу превосходно! Снимки получились живыми, естественными и безумно атмосферными. Нам очень
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повезло с погодой, было солнечно и безоблачно. Гуляли около часа, попутно делая фотографии. А спустя три дня уже прислали результаты, приятно удивили такой скоростью работы)
Настолько приятный опыт работы со знатоком своего дела, настоящим профессионалом, что в свой следующий отпуск обязательно снова свяжусь с Мариной, чтобы гарантированно получить качественные фото в красивой локации ✨

Аделина
7 мая 2024
Мы получили потрясающие фотографии, очень качественные, очень естественные, теплые, милые.
Были на прогулке с Мариной втроем - два взрослых и ребенок. Я сразу написала, какие из её фото мне по душе
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и Марина составила маршрут с учетом пожеланий, дала рекомендации, что взять с собой, для антуража.
Гуляли долго, стеснения вообще не было, очень хорошо подсказывала, чтобы было всё естественно.
Я с удовольствием повторю еще раз этот маршрут в другое время года, т к мы гуляли не сказать, что по открыточным местам, но по фото сразу видно, что это Питер, при этом от человека в кадре фон не отвлекает.
Короче, наилучшие рекомендации Марине!!!!!

Мы получили потрясающие фотографии, очень качественные, очень естественные, теплые, милые.Мы получили потрясающие фотографии, очень качественные, очень естественные, теплые, милые.Мы получили потрясающие фотографии, очень качественные, очень естественные, теплые, милые.Мы получили потрясающие фотографии, очень качественные, очень естественные, теплые, милые.Мы получили потрясающие фотографии, очень качественные, очень естественные, теплые, милые.
Ю
18 апр 2024
Были на фото прогулке с чудесной Мариной 17.04.24
Несмотря на холод, фото получились очень классные. Марина сразу к себе расположила, очень позитивная девушка. Подсказывала как встать, куда смотреть:)
Бонусом сняла небольшое видео с прогулки и в этот же день прислала.
Фото получили на следующий день! Так как у меня был день рождения, Марина сделала такой подарок - быстро обработала фото:) очень рекомендуем фотографа👍
Были на фото прогулке с чудесной Мариной 17.04.24Были на фото прогулке с чудесной Мариной 17.04.24Были на фото прогулке с чудесной Мариной 17.04.24Были на фото прогулке с чудесной Мариной 17.04.24Были на фото прогулке с чудесной Мариной 17.04.24
Н
17 апр 2024
Спасибо Марине за интересную прогулку, по полюбившемуся мне городу. Она позитивная, веселая, а главное - хорошо выполняет свою работу фотографа. Я долго выбирала, какую фотопрогулку взять и решила остановиться на
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прогулке с Мариной "По берегам трех рек". Теперь у меня есть замечательные фотографии и видеоролик. Надеюсь на новую встречу. Рекомендую всем, кто хочет оставить память о пребывании в Питере в красивых фотографиях.

Спасибо Марине за интересную прогулку, по полюбившемуся мне городу. Она позитивная, веселая, а главное - хорошоСпасибо Марине за интересную прогулку, по полюбившемуся мне городу. Она позитивная, веселая, а главное - хорошоСпасибо Марине за интересную прогулку, по полюбившемуся мне городу. Она позитивная, веселая, а главное - хорошоСпасибо Марине за интересную прогулку, по полюбившемуся мне городу. Она позитивная, веселая, а главное - хорошо
Наталья
14 апр 2024
Мне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря на холодную погоду и сильный ветер, фото получились очень теплые. Спасибо. От души рекомендую ❤️
Мне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря наМне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря наМне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря наМне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря наМне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря наМне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря наМне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря наМне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря наМне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря наМне очень понравилась наша прогулка! Было всё очень круто 😁👌 Самое приятное, что не смотря на
Анастасия
3 апр 2024
Не в первый раз у фотографа Марины.
Классные фото и интересный маршрут без толпы. Скоро появится зелень и будет еще красивее.
Хорошая идея короткого видео-ролика, который я получила в этот же день. Сразу есть чем похвастаться в соц. сетях!)
Рекомендую.
Не в первый раз у фотографа Марины.Не в первый раз у фотографа Марины.Не в первый раз у фотографа Марины.Не в первый раз у фотографа Марины.Не в первый раз у фотографа Марины.Не в первый раз у фотографа Марины.Не в первый раз у фотографа Марины.Не в первый раз у фотографа Марины.Не в первый раз у фотографа Марины.Не в первый раз у фотографа Марины.

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