За нашу фотопрогулку мы обойдём практически все самые знаменитые локации исторического центра.
В этот раз они они выступят не просто объектами любования, но и прекрасным фоном для фотографий, которые долгие годы будут радовать вас и напоминать о Петербурге. А между съёмками вы узнаете самые интересные и небанальные факты и истории о Северной столице.
В этот раз они они выступят не просто объектами любования, но и прекрасным фоном для фотографий, которые долгие годы будут радовать вас и напоминать о Петербурге. А между съёмками вы узнаете самые интересные и небанальные факты и истории о Северной столице.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Начнём у помпезных грифонов и далее будем погружаться в нарядный и изысканный город. Дом Зингера, Казанский собор, набережная реки Мойки, изящные мостики и мостовые, Зимняя канавка, Нева, Эрмитаж, стройные улочки, застройка царской эпохи — всё самое-самое, что может дать вам Петербург, будет на ваших фотографиях!
Приятный бонус: пришлём вам карту вкусных мест Петербурга и не только:)
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям
- В течение 2 недель после прогулки вы получите более 40 фото в натуральной цветокоррекции без ретуши ссылкой на Гугл/Яндекс-диск
- В стоимость входит экскурсия и фотосъёмка для 1–2 человек, за каждого дополнительного участника — доплата 2000 руб.
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой профессиональный гид-фотограф из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Банковского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 7033 туристов
Меня зовут Тася. Уже более трёх лет я создаю и вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов, провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по историческому центру Санкт-Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Северной столицы, проезжая мимо её знаковых мест и узнавая удивительные истории о городе
Начало: В районе Большой Морской улице
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5 300₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Водная прогулка
Сап-тур по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
29652 669₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Центр Петербурга, о котором вы не знали: Литейный округ
Прогулка по Литейному проспекту раскроет вам тайны Потемкинских деревень и историю доходных домов. Узнайте, почему Фонтанка была границей города
Начало: На Соляном переулке
Расписание: в среду в 11:00, в воскресенье в 18:30
Сегодня в 11:00
14 июля в 18:30
850₽ за человека