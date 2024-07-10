За нашу фотопрогулку мы обойдём практически все самые знаменитые локации исторического центра. В этот раз они они выступят не просто объектами любования, но и прекрасным фоном для фотографий, которые долгие годы будут радовать вас и напоминать о Петербурге. А между съёмками вы узнаете самые интересные и небанальные факты и истории о Северной столице.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Начнём у помпезных грифонов и далее будем погружаться в нарядный и изысканный город. Дом Зингера, Казанский собор, набережная реки Мойки, изящные мостики и мостовые, Зимняя канавка, Нева, Эрмитаж, стройные улочки, застройка царской эпохи — всё самое-самое, что может дать вам Петербург, будет на ваших фотографиях!

Приятный бонус: пришлём вам карту вкусных мест Петербурга и не только:)

Организационные детали