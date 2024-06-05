Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге

читать дальше рассказывать? Не оставлять в памяти людей его истории и секреты? Не снимать улыбки на свой Сanon? Так у меня получилось маленькое, но очень любимое детище. Сейчас я провожу прогулки только по парадной части города, но впереди мистические дворы-колодцы, кинематограф и андеграунд — то, что я бесконечно люблю в Санкт-Петербурге.

Я — профессиональный фотограф, влюбленный в Петербург. За 7 лет жизни здесь город стал для меня лучшим другом, соучастником каждого прожитого дня. И я подумала, а почему бы о нем не