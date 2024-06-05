Представьте, что мы — приятели, которые встретились в Петербурге. И по счастливой случайности у меня есть камера и несколько увлекательных историй о людях и зданиях. Я покажу вам знаменитые места города, а на память о прогулке останутся замечательные снимки.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Где мы будем гулять и фотографироваться:
- Адмиралтейство. Вы узнаете о «трезубце» главных улиц, расходящихся от Адмиралтейства. Я поделюсь историей здания и особенностями его расположения
- Английская набережная. Полюбуемся потрясающим видом на город: увидим Эрмитаж, Дворцовый мост, Петропавловскую крепость. Кстати, городской пейзаж — лучшая фотозона
- Медный всадник. Готовы развеять миф о том, что он сделан из меди? Поговорим про Гром камень и зрачки Петра в форме сердечек. Конечно, сделаем несколько снимков
- Исаакиевский собор. Я расскажу, почему Павел I его «изуродовал», за какие прегрешения Александр II не подал руки Монферрану на торжественном открытии собора. Что здесь происходило после революции и как удалось сохранить здание во время ВОВ. А затем — съёмка на фоне Исаакия!
Кому подойдёт экскурсия
Фотопрогулка подойдёт путешественникам, которые хотят увидеть главные символы города — как семьям с детьми, так и парам или друзьям. Не рассчитана на местных жителей и искушенных путешественников, которые уже познакомились с основными достопримечательностями.
Организационные детали
- Сюрприз! Во время прогулки я сделаю несколько кадров на камеру моментальной печати — и вы сразу сможете забрать снимки на память
- В течение 1–2 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями (около 20-30 кадров в обработке)
- По желанию можно будет подняться на колоннаду Исаакиевского собора. Оплачивается дополнительно — 300 руб. /чел. + билет для фотографа
- В Петербурге дождь может пойти в любую минуту, но не переживайте — с собой есть зонт и дождевики
- В подарок после экскурсии вы получите гайд по лучшим нетуристическим местам Петербурга и области и стикерпак с тематическими наклейками
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Адмиралтейства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я — профессиональный фотограф, влюбленный в Петербург. За 7 лет жизни здесь город стал для меня лучшим другом, соучастником каждого прожитого дня. И я подумала, а почему бы о нем неЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
5 июня 2024
Чудесная фотопрогулка! Раньше никогда не видела совмещения фотографии и экскурсии, очень понравился формат. Фотограф Анастасия интересно рассказывала небанальные факты о местах, в которых мы побывали. Получила обработанные фотографии - отличные, не думала, что вообще так хорошо могу получиться на фото. Спасибо за прогулку и фото!
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