1 отзыв оставили туристы

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Фотознакомство с Непарадным Петербургом

5
1 отзыв
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Санкт-Петербурга
Фотознакомство с Непарадным Петербургом
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Фотознакомство с Непарадным Петербургом
Фотознакомство с Непарадным Петербургом
Чуть больше пяти лет назад ни одна громкая вечеринка в Петербурге не проходила без участия фотографа Александра Шахматова. Но прошли те «безумные» времена, а желание создавать оригинальные фотографии 📸 людей на фоне нестандартных локаций у Саши осталось. И Саша не просто хороший фотограф, да, он умеет делать живые, яркие и необычные и динамичные фотографии. Но самое главное это то, что ваша фотосессия 📷 с ним будет индивидуальной и не похожей на все остальные.
Наш совместный проект называется «Фотознакомство с Непарадным Петербургом». Это двухчасовая прогулка 👣 по любимым закоулками Петроградской стороны, после которой у вас не только сформируется объемное представление об изнанке Петербурга, но вы еще и сможете стать её частью, соединившись с обратной стороной города на фотографиях Александра. Легендарные дворы-колодцы, полуразрушенные вековые доходные дома, лабиринты закоулков и подворотен, всё это будет отличным фоном и окружением.
Здесь не будет сюжета или спланированных сцен, только совместный полет фантазии и фонтан ⛲ идей. Для влюбленных пар фотосессия окажется романтической прогулкой, а для семей с детьми превратится в веселую игру. И всё эти настроения вы увидите на фотографиях.
По вашему желанию мы добавим места съемок фильма "Брат", сериалов "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", а ещё и историю 📖 этих мест. Проведем параллели между историей города, персонажами этих художественных фильмов и современными днями.
Петербургская погода непредсказуема, но эта прогулка проходит на автомобиле 🚘 с водителем, что позволяет забыть о погоде и посетить максимально возможное количество локаций. Транспорт заберет вас в центре города и после фотосессии вернёт назад.
А через 10 дней вы получите отличные фотографии, которые дополнят нестандартным красками ваши социальные сети или личные архивы.
Что входит
  • Фотосессия
  • Автомобиль с водителем
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 В центре по согласованию
Фотознакомство с Непарадным Петербургом
Фотознакомство с Непарадным Петербургом
Фотознакомство с Непарадным Петербургом
Фотознакомство с Непарадным Петербургом
Фотознакомство с Непарадным Петербургом

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
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