1 отзыв оставили туристы

Чуть больше пяти лет назад ни одна громкая вечеринка в Петербурге не проходила без участия фотографа Александра Шахматова. Но прошли те «безумные» времена, а желание создавать оригинальные фотографии 📸 людей на фоне нестандартных локаций у Саши осталось. И Саша не просто хороший фотограф, да, он умеет делать живые, яркие и необычные и динамичные фотографии. Но самое главное это то, что ваша фотосессия 📷 с ним будет индивидуальной и не похожей на все остальные.

Наш совместный проект называется «Фотознакомство с Непарадным Петербургом». Это двухчасовая прогулка 👣 по любимым закоулками Петроградской стороны, после которой у вас не только сформируется объемное представление об изнанке Петербурга, но вы еще и сможете стать её частью, соединившись с обратной стороной города на фотографиях Александра. Легендарные дворы-колодцы, полуразрушенные вековые доходные дома, лабиринты закоулков и подворотен, всё это будет отличным фоном и окружением.

Здесь не будет сюжета или спланированных сцен, только совместный полет фантазии и фонтан ⛲ идей. Для влюбленных пар фотосессия окажется романтической прогулкой, а для семей с детьми превратится в веселую игру. И всё эти настроения вы увидите на фотографиях.

По вашему желанию мы добавим места съемок фильма "Брат", сериалов "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", а ещё и историю 📖 этих мест. Проведем параллели между историей города, персонажами этих художественных фильмов и современными днями.

Петербургская погода непредсказуема, но эта прогулка проходит на автомобиле 🚘 с водителем, что позволяет забыть о погоде и посетить максимально возможное количество локаций. Транспорт заберет вас в центре города и после фотосессии вернёт назад.

А через 10 дней вы получите отличные фотографии, которые дополнят нестандартным красками ваши социальные сети или личные архивы.