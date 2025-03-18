читать дальше

Вызывает уважение и восхищение то, что Лео, следуя французким традициям, создает уникальные авторские сыры. Сомелье с королевским именем Луи в этот вечер идеально подобрал вино к каждому сорту сыра и преподал увлекательный урок по тонкостям создания, подачи и дегустации вина. Спасибо большое Жаклин, которая собрала нас этим вечером, была его хозяйкой, помогала нашему общению. Очень рекомендую посетить это мероприятие - получите удовольствие, как получили его мы.