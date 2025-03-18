Вас ждёт настоящее гастрономическое путешествие с французами, влюблёнными в Санкт-Петербург! Фромажёр Лео раскроет секреты приготовления ремесленных сыров, историю и традиции сыра раклет, а винный эксперт Луи проведёт мастер-класс по дегустации: расскажет о различных сортах вин и нюансах их подачи.
Описание мастер-класса
Дегустация изысканных сыров + раклет от фромажёра Лео, его рассказ о собственной сыродельне в Гатчине и тонкостях приготовления ремесленного сыра.
Винный мастер-класс — рассказ о винах и экспертное сочетание отдельных сортов от сомелье Луи.
Организационные детали
- Собираемся в клубе или ресторане в центре Петербурга — точный адрес я сообщу вам накануне встречи
- Мероприятие проходит на русском и французском языках под мой перевод
в воскресенье в 17:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жаклин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 12 туристов
Гид-переводчик, аккредитованный экскурсовод по Санкт-Петербургу и пригородам. Живя в Петербурге уже более 20 лет, продолжаю с интересом изучать этот город и с радостью делюсь его тайнами с путешественниками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 мар 2025
Французский вечер в Петербурге стал поистине французским: Жаклин, Лео и Луи создали атмосферу очаровательного, почти домашнего, праздника вкуса, маленького пира с участием сыра и вина, гастрономического наслаждения в кругу единомышленников.
