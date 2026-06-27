Приглашаем вас в приятное и красивое путешествие на современном судне с панорамными салонами и открытой палубой. По пути вы увидите не только главные достопримечательности Петербурга, но и морские панорамы. А при желании пообедаете или поужинаете в ресторане авторской кухни «Родные берега».
Описание экскурсии
На маршруте
- Эрмитаж и Дворцовая набережная
- Стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны
- Петропавловская крепость
- Акватория Малой Невы
- Пассажирский порт и Морской фасад
- «Газпром Арена»
- «Лахта-центр»
- Финский залив
Во время круиза:
- вы услышите аудиоэкскурсию о достопримечательностях на маршруте
- сможете пообедать или поужинать в ресторане авторской кухни — её вдохновили гастрономическими традициями российских регионов
- оцените комфорт нового электросудна: тихий ход без вибраций и запаха топлива, панорамные салоны и открытую прогулочную палубу
Организационные детали
В стоимость входит прогулка на электросудне. Блюда и напитки оплачиваются отдельно.
О судне и правилах поездки
- На борту работает ресторан авторской кухни «Родные берега» с обслуживанием по меню
- На борт нельзя проносить еду и напитки. Мы не перевозим животных (кроме собак-поводырей), велосипеды и крупногабаритный багаж. Складные детские коляски и инвалидные кресла допускаются, при необходимости экипаж поможет с посадкой
в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:00, 17:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандарт
|1300 ₽
|Детский от 6 до 12 лет
|1100 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1133 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Всё было классно и сама экскурсия, и новый теплоход тоже порадовал, спасибо!
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Т
Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам. Ребята, вы крутые)))
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Л
Я просто в полном восторге! Настолько, что уже планирую следующую поездку. Огромное вам спасибо!)
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К
Кухня удивила, сотрудники очень вежливые, организация на высоте!!))
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О
Получил массу удовольствия, спасибо!
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