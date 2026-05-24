Увидеть Петербург с воды — лучший способ почувствовать его масштаб.
Вы пройдёте на теплоходе мимо знаковых исторических мест и современных доминант города, а наш гид расскажет о каждой локации на маршруте.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Наш маршрут:
Нева — Малая Нева — Финский залив
По пути вы увидите:
- памятник Петру I «Медный всадник»
- Дворцовый мост
- Эрмитаж
- Кунсткамеру
- Петропавловскую крепость
- крейсер «Аврора»
- Стрелку Васильевского острова
- Лахта-центр
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с крытым панорамным салоном. На борту есть бар с напитками и снеками. Рассадка свободная
- Прибывайте к причалу заблаговременно. Посадка на теплоход открывается за 15 минут до отправления
- В случае неблагоприятных погодных условий или перекрытия маршрута прогулка может быть перенесена на другую дату или время. Также, при необходимости, маршрут и причал могут быть изменены
- В программе может быть живой гид, аудиогид либо фоновая музыка
ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|800 ₽
|Дети до 12 лет
|550 ₽
|Пенсионеры
|600 ₽
|Студенты
|600 ₽
|Льготный
|600 ₽
|Дети до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 165 туристов
С 2010 года мы организуем комфортные водные прогулки по Санкт-Петербургу на современных двухпалубных теплоходах. Предлагаем обзорные экскурсии по главным достопримечательностям города, романтические вечерние и ночные туры, тематические и семейные программы. Наши преимущества: — современный и безопасный флот —профессиональные гиды — индивидуальный подход
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я просто в восторге! Не ожидала, что за такую бюджетную сумму будет такой потрясающий теплоход! Всё на высшем уровне, потрясающие виды, качка абсолютно не чувствуется, да и с погодой можно
Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за такой тёплый и вдохновляющий отзыв! Мы очень рады, что теплоход и организация поездки оправдали ваши ожидания
