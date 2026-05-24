Теплоходный вояж по Неве с выходом в Финский залив

Речная прогулка с видами на главные символы Санкт-Петербурга
Увидеть Петербург с воды — лучший способ почувствовать его масштаб.

Вы пройдёте на теплоходе мимо знаковых исторических мест и современных доминант города, а наш гид расскажет о каждой локации на маршруте.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Наш маршрут:

Нева — Малая Нева — Финский залив

По пути вы увидите:

  • памятник Петру I «Медный всадник»
  • Дворцовый мост
  • Эрмитаж
  • Кунсткамеру
  • Петропавловскую крепость
  • крейсер «Аврора»
  • Стрелку Васильевского острова
  • Лахта-центр

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с крытым панорамным салоном. На борту есть бар с напитками и снеками. Рассадка свободная
  • Прибывайте к причалу заблаговременно. Посадка на теплоход открывается за 15 минут до отправления
  • В случае неблагоприятных погодных условий или перекрытия маршрута прогулка может быть перенесена на другую дату или время. Также, при необходимости, маршрут и причал могут быть изменены
  • В программе может быть живой гид, аудиогид либо фоновая музыка

ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый800 ₽
Дети до 12 лет550 ₽
Пенсионеры600 ₽
Студенты600 ₽
Льготный600 ₽
Дети до 3-х летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 165 туристов
С 2010 года мы организуем комфортные водные прогулки по Санкт-Петербургу на современных двухпалубных теплоходах. Предлагаем обзорные экскурсии по главным достопримечательностям города, романтические вечерние и ночные туры, тематические и семейные программы. Наши преимущества: — современный и безопасный флот —профессиональные гиды — индивидуальный подход

Отзывы и рейтинг

Людмила
Я просто в восторге! Не ожидала, что за такую бюджетную сумму будет такой потрясающий теплоход! Всё на высшем уровне, потрясающие виды, качка абсолютно не чувствуется, да и с погодой можно
читать дальше

сказать повезло. Находились на палубе, в коканах и на диванчике, не замерзли абсолютно! Но есть и два потрясающих помещения, если прохладно. Т. ч. я просто счастлива и всем рекомендую! Спасибо огромное организаторам!

Ирина
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за такой тёплый и вдохновляющий отзыв! Мы очень рады, что теплоход и организация поездки оправдали ваши ожидания
читать дальше

и подарили вам столько приятных впечатлений. Для нас важно, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и наслаждался путешествием в полной мере, независимо от погоды. Будем рады видеть вас снова на наших маршрутах! Спасибо, что рекомендуете нас!

800 ₽ за человека