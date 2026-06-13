Приглашаем вас в комфортное путешествие на современном судне с панорамными салонами и открытой палубой. По пути вы увидите главные достопримечательности Петербурга от Эрмитажа до Смольного собора. А при желании пообедаете или поужинаете в ресторане авторской кухни «Родные берега».
Описание аудиогида
На маршруте:
- Эрмитаж и Дворцовая набережная
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Летний сад
- крейсер «Аврора»
- Литейный мост
- Смольный собор
- Большеохтинский мост
- панорамы исторического центра Санкт-Петербурга
Во время круиза:
- вы услышите аудиоэкскурсию о достопримечательностях на маршруте
- сможете пообедать или поужинать в ресторане авторской кухни, вдохновением для которой стали гастротрадиции российских регионов
- оцените комфорт нового электросудна: тихий ход без вибраций и запаха топлива, панорамные салоны и открытую прогулочную палубу
Организационные детали
В стоимость входит прогулка на электросудне. Блюда и напитки оплачиваются отдельно.
О поездке
- На борту работает ресторан авторской кухни «Родные берега» с обслуживанием по меню. Питание — по желанию
- На борт нельзя проносить еду и напитки. Также мы не перевозим животных (кроме собак-поводырей), велосипеды и крупногабаритный багаж. Складные детские коляски и инвалидные кресла допускаются, при необходимости экипаж поможет с посадкой
в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00 и 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандарт (рейс в 12:00)
|850 ₽
|Детский от 6 до 12 лет (рейс в 12:00)
|750 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Детский от 6 до 12 лет (рейс в 13:30)
|900 ₽
|Стандарт (рейс в 13:30)
|1100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00 и 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1114 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Повара удивили и традиционными русскими блюдами, и более необычными, изысканными рецептами.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Хочу сказать огромное спасибо всему персоналу, дети были в полном восторге))
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Я просто в полном восторге! Меня так впечатлила прогулка, что хочется вернуться еще. Обязательно приведу с собой детей в следующий раз.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Прокатился и получил настоящее удовольствие! Спасибо всем!!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Всё было здорово и сама экскурсия, и новый теплоход, очень благодарен!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Гастрокруиз "Прогулка по Неве" на электросудне "Ломоносов" (по будням)»
Групповая
По каналам центра Петербурга - к Полуденному выстрелу
Водная прогулка по рекам и каналам исторического центра с выходом в Неву
Начало: На набережной реки Фонтанки
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 7 чел.
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
10 авг в 05:45
2850 ₽
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Петербург желаний
Договориться с фортуной и побывать в местах, которые исполняют самые сокровенные мечты (в группе)
Начало: У Михайловского замка
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 15:00
12 авг в 11:00
14 авг в 15:00
2500 ₽ за человека
Групповая
Сердце Петербурга - по Фонтанке в акваторию Невы
Полюбоваться фасадами красивых домов и особняков с Невы
Начало: На набережной Фонтанки, 71
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1650 ₽ за человека
850 ₽ за человека