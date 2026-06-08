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Гастрономический Петербург: кутежи и банкеты

Пройти по следам знаменитых рестораций
Дамы и господа! Приглашаем вас на прогулку по одной из главных гастрономических столиц прошлого.

Вы познакомитесь с легендарными заведениями, где чиновник мог потратить на обед своё годовое жалованье, официанты говорили по-французски, блюда обсуждали не меньше новостей, а вечер часто становился лучшей инвестицией в репутацию.
Гастрономический Петербург: кутежи и банкеты
Гастрономический Петербург: кутежи и банкеты
Гастрономический Петербург: кутежи и банкеты

Описание экскурсии

Мы пройдём по центральным улицам Петербурга:

  • Малой Морской — здесь располагался легендарный «Дюме», в который часто наведывался Пушкин
  • набережной реки Мойки — заглянем в гости к великолепному «Контону»
  • Вознесенскому проспекту — мимо «Англетера» и модной в начале 20 века «Астории»

И это лишь часть того, что мы увидим.

Что обсудим:

  • почему самый закрытый клуб Петербурга был английским, а его члены оставались преданными подданными русского императора
  • что такое «общий стол» у Дюме, почему туда так любил ходить холостой Пушкин
  • где Блок, Куприн и Аверченко оставляли автографы прямо на стенах и как это заведение превратилось в советское кабаре «Шквал»
  • где можно было попробовать настоящие болонские спагетти во времена, когда итальянская кухня ещё не стала для Петербурга «своей»
  • как «Астория» внедряла встроенные пылесосы и сложную фильтрацию воды, когда город жил по-старому
  • почему Петербург не верит в официальные версии гибели главного романтика уходящей эпохи
  • где гремели последние банкеты империи под звуки румынского оркестра

Организационные детали

  • Для лучшей слышимости выдаём аудиооборудование
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной р. Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы, Екатерина и Татьяна, — изыскатели истории Петербурга от основания до НЭПа. Санкт-Петербург для нас — не только парадный проспект и перечень дат. Это живая ткань, в которой переплелись судьбы, вкусы,
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запахи, голоса. Гастрономия и театр, балет и кинематограф, великосветские салоны и кухни императорских поваров — это входы в другое время. Мы собираем прошлое по крупицам, следам, которые оно оставило: в архивах и легендах, предметах искусства и частных артефактах. Наши прогулки, гастроочерки и мастер-классы — возможность выпасть из сегодняшнего ритма и оказаться там, где время течёт иначе, где века петербургской истории оживают, обретают объём, вкус и голос. Где прошлое — не музейный экспонат, а живой разговор с городом, с собой, с теми, кто жил здесь до нас. Ждём тех, кто устал от бега, кому мало дат и имён, кто хочет не только узнать, но и понять, кому важны и факты, и смыслы, кто готов замедлиться, чтобы увидеть большее.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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