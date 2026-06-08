Дамы и господа! Приглашаем вас на прогулку по одной из главных гастрономических столиц прошлого.
Вы познакомитесь с легендарными заведениями, где чиновник мог потратить на обед своё годовое жалованье, официанты говорили по-французски, блюда обсуждали не меньше новостей, а вечер часто становился лучшей инвестицией в репутацию.
Вы познакомитесь с легендарными заведениями, где чиновник мог потратить на обед своё годовое жалованье, официанты говорили по-французски, блюда обсуждали не меньше новостей, а вечер часто становился лучшей инвестицией в репутацию.
Описание экскурсии
Мы пройдём по центральным улицам Петербурга:
- Малой Морской — здесь располагался легендарный «Дюме», в который часто наведывался Пушкин
- набережной реки Мойки — заглянем в гости к великолепному «Контону»
- Вознесенскому проспекту — мимо «Англетера» и модной в начале 20 века «Астории»
И это лишь часть того, что мы увидим.
Что обсудим:
- почему самый закрытый клуб Петербурга был английским, а его члены оставались преданными подданными русского императора
- что такое «общий стол» у Дюме, почему туда так любил ходить холостой Пушкин
- где Блок, Куприн и Аверченко оставляли автографы прямо на стенах и как это заведение превратилось в советское кабаре «Шквал»
- где можно было попробовать настоящие болонские спагетти во времена, когда итальянская кухня ещё не стала для Петербурга «своей»
- как «Астория» внедряла встроенные пылесосы и сложную фильтрацию воды, когда город жил по-старому
- почему Петербург не верит в официальные версии гибели главного романтика уходящей эпохи
- где гремели последние банкеты империи под звуки румынского оркестра
Организационные детали
- Для лучшей слышимости выдаём аудиооборудование
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной р. Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы, Екатерина и Татьяна, — изыскатели истории Петербурга от основания до НЭПа. Санкт-Петербург для нас — не только парадный проспект и перечень дат. Это живая ткань, в которой переплелись судьбы, вкусы,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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