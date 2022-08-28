Гатчинский дворец: билеты с аудиоэкскурсией по резиденции императора Павла I

Гатчинский дворец

Гатчинский дворец: билеты с аудиоэкскурсией по резиденции императора Павла I
Гатчинский дворец: билеты с аудиоэкскурсией по резиденции императора Павла I
Гатчинский дворец: билеты с аудиоэкскурсией по резиденции императора Павла I
Гатчинский дворец: билеты с аудиоэкскурсией по резиденции императора Павла I
Гатчинский дворец: билеты с аудиоэкскурсией по резиденции императора Павла I
Гатчинский дворец: билеты с аудиоэкскурсией по резиденции императора Павла I
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Гатчинский дворец
  • Памятник Павлу I
  • Греческая галерея
  • Опочивальня Марии Федоровны
  • Белый зал
  • Мраморная гостиная
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Отправляйтесь в уголок Старой Англии в Ленинградской области, где находится одна из любимых резиденций династии Романовых — Гатчинский дворец. Здание, внешне напоминающее средневековый замок, имеет богатую коллекцию произведений искусства и тайные уголки.
Экскурсия начнётся у памятника Павлу I со знакомства с историей Гатчины. Вы узнаете, кто был инициатором строительства загородной резиденции и зачем дворец перестраивали несколько раз.
Далее вас ждёт путешествие во времени: вы исследуете, какой была жизнь в Гатчинском дворце, и разгадаете тайны Великокняжеского Двора.
Вы побываете в тронных императора Павла I и государыни Марии Федоровны и полюбуетесь восхитительными интерьерами царской опочивальни и зала для проведения торжеств.
В мраморной столовой вы узнаете, какими изысканными блюдами угощали императорских гостей. Вы насладитесь красотой гобеленов, которые подарил царской чете сам король Франции — Людовик XVI.
В завершение экскурсии из светлых парадных залов вы спуститесь в таинственный подземный ход. Вам предстоит узнать, куда ведёт длинный тоннель, и ответы на какие вопросы хранит это необыкновенное место.
Насладитесь дворцовыми интерьерами и великолепной атмосферой на аудиоэкскурсии по Гатчинскому дворцу!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  • 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • 4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  • 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ежедневно с 11:00 до 19:00 (вход до 18:00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Гатчинский Дворец
  • Посещение подземного хода
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красноармейский проспект, 1, Гатчина
Завершение: Государственный музей-заповедник «Гатчина»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 19:00 (вход до 18:00)
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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