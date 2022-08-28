Отправляйтесь в уголок Старой Англии в Ленинградской области, где находится одна из любимых резиденций династии Романовых — Гатчинский дворец. Здание, внешне напоминающее средневековый замок, имеет богатую коллекцию произведений искусства и тайные уголки.
Экскурсия начнётся у памятника Павлу I со знакомства с историей Гатчины. Вы узнаете, кто был инициатором строительства загородной резиденции и зачем дворец перестраивали несколько раз.
Далее вас ждёт путешествие во времени: вы исследуете, какой была жизнь в Гатчинском дворце, и разгадаете тайны Великокняжеского Двора.
Вы побываете в тронных императора Павла I и государыни Марии Федоровны и полюбуетесь восхитительными интерьерами царской опочивальни и зала для проведения торжеств.
В мраморной столовой вы узнаете, какими изысканными блюдами угощали императорских гостей. Вы насладитесь красотой гобеленов, которые подарил царской чете сам король Франции — Людовик XVI.
В завершение экскурсии из светлых парадных залов вы спуститесь в таинственный подземный ход. Вам предстоит узнать, куда ведёт длинный тоннель, и ответы на какие вопросы хранит это необыкновенное место.
Насладитесь дворцовыми интерьерами и великолепной атмосферой на аудиоэкскурсии по Гатчинскому дворцу!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- 4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).