Отправляйтесь в уголок Старой Англии в Ленинградской области, где находится одна из любимых резиденций династии Романовых — Гатчинский дворец. Здание, внешне напоминающее средневековый замок, имеет богатую коллекцию произведений искусства и тайные уголки.

Экскурсия начнётся у памятника Павлу I со знакомства с историей Гатчины. Вы узнаете, кто был инициатором строительства загородной резиденции и зачем дворец перестраивали несколько раз.

Далее вас ждёт путешествие во времени: вы исследуете, какой была жизнь в Гатчинском дворце, и разгадаете тайны Великокняжеского Двора.

Вы побываете в тронных императора Павла I и государыни Марии Федоровны и полюбуетесь восхитительными интерьерами царской опочивальни и зала для проведения торжеств.

В мраморной столовой вы узнаете, какими изысканными блюдами угощали императорских гостей. Вы насладитесь красотой гобеленов, которые подарил царской чете сам король Франции — Людовик XVI.

В завершение экскурсии из светлых парадных залов вы спуститесь в таинственный подземный ход. Вам предстоит узнать, куда ведёт длинный тоннель, и ответы на какие вопросы хранит это необыкновенное место.

Насладитесь дворцовыми интерьерами и великолепной атмосферой на аудиоэкскурсии по Гатчинскому дворцу!

Как проходит аудиоэкскурсия: