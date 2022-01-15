Что вы можете увидеть 🤩

Вы отправитесь на пешеходную экскурсию по Гатчинскому парку с посещением Гатчинского Дворца. Этот уникальный маршрут будет интересен тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться живописными пейзажами, погрузиться в атмосферу Екатерининского времени и узнать тайны и загадки Императорской семьи.

Путешествие начнется с посещения Гатчинского дворца. Вы полюбуетесь роскошными интерьерами парадных залов и узнаете об архитектурных особенностях дворца. А после отправитесь исследовать Дворцовый парк и его сооружения. Вы увидите живописные сады, побываете на Острове Любви и пройдете через водный лабиринт.

Вы познакомитесь с Великокняжеским Двором и узнаете интересные факты о жизни Павла I. Вы узнаете историю таинственного памятника прошлого - загадочного подземного хода и побываете в нем.

Устройте себе прекрасный выходной и отправляйтесь в Гатчину. Приятного Вам путешествия!

С 30.10.2021 посещение музея разрешено только при наличии: