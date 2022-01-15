Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку

Гатчинский дворец

Индивидуально
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку
Гатчинский дворец: аудиоэкскурсия по резиденции Павла I с прогулкой по парку

Что вы можете увидеть 🤩

  • Гатчинский дворец
  • Гатчинский дворцовый парк
  • Памятник Павлу I
  • Нижний и верхний Голландские сады
  • Водный лабиринт
  • Павильон Венеры на острове Любви
  • Зверинские ворота
  • Сильвийский парк. Сильвийские ворота
  • Чесменский обелиск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы отправитесь на пешеходную экскурсию по Гатчинскому парку с посещением Гатчинского Дворца. Этот уникальный маршрут будет интересен тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться живописными пейзажами, погрузиться в атмосферу Екатерининского времени и узнать тайны и загадки Императорской семьи.
Путешествие начнется с посещения Гатчинского дворца. Вы полюбуетесь роскошными интерьерами парадных залов и узнаете об архитектурных особенностях дворца. А после отправитесь исследовать Дворцовый парк и его сооружения. Вы увидите живописные сады, побываете на Острове Любви и пройдете через водный лабиринт.
Вы познакомитесь с Великокняжеским Двором и узнаете интересные факты о жизни Павла I. Вы узнаете историю таинственного памятника прошлого - загадочного подземного хода и побываете в нем.
Устройте себе прекрасный выходной и отправляйтесь в Гатчину. Приятного Вам путешествия!

С 30.10.2021 посещение музея разрешено только при наличии:

  • либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
  • либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, который подтверждает, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
  • либо документа, подтверждающего факт медицинских противопоказаний к вакцинации (предъявляется вместе с отрицательным ПЦР-тестом, выполненным за 72 часа до посещения)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Гатчинский дворец
  • Посещение подземного хода
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Посещение Собственного сада, Павильона Венеры и Березового домика не входят в стоимость экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красноармейский проспект, 1, Гатчина
Завершение: Памятник Павлу I
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника

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