В отличие от других императорских резиденций этот дворцовый комплекс избежал разрушений в годы войны и сохранил свой облик. Вы услышите его историю и представите, как в разные годы здесь развлекались его обитатели. Приглядитесь к деталям интерьеров и утонченной лепнине. А во время экскурсии по парку оцените его планировку и полюбуетесь остальными постройками.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по парку

Вместе с нашим гидом вы пройдёте по великолепной парковой зоне Петровской эпохи, который является образцом садово-паркового искусства 2-й половины 18 — начала 19 веков. Площадь парка составляет 162 гектара и представляет ценность как единственный пригород Санкт-Петербурга, не подвергшийся разрушению в годы Великой Отечественной войны и сохранивший свою подлинность.

Экскурсия по Меншиковскому дворцу

Гид музея проведет вас среди парадных залов и расскажет о том, кто обитал здесь в разное время. Вы услышите о личности Меншикова и узнаете, как отдыхали здесь представители царской семьи. А прекрасные интерьеры помогут воссоздать атмосферу давно минувших дней. Величественный облик дворца, его грандиозный размах и богатые интерьеры до сих пор вызывают восхищение и удивление.

Экскурсия по Павильону Катальной горки

Уникальный памятник архитектуры второй половины 18 века. Он был построен зодчим Антонио Ринальди по заказу Екатерины II как часть грандиозного увеселительного сооружения. Летние катания с горок производили неизгладимое впечатление на гостей: коляски, украшенные резьбой и позолотой наподобие триумфальных колесниц, мчались на фантастической для тех времён скорости (до 60 км/ч).

Организационные детали