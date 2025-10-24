Групповая экскурсия в Ораниенбаум: Меншиковский дворец и Катальная горка
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
В отличие от других императорских резиденций этот дворцовый комплекс избежал разрушений в годы войны и сохранил свой облик. Вы услышите его историю и представите, как в разные годы здесь развлекались его обитатели. Приглядитесь к деталям интерьеров и утонченной лепнине. А во время экскурсии по парку оцените его планировку и полюбуетесь остальными постройками.
Вместе с нашим гидом вы пройдёте по великолепной парковой зоне Петровской эпохи, который является образцом садово-паркового искусства 2-й половины 18 — начала 19 веков. Площадь парка составляет 162 гектара и представляет ценность как единственный пригород Санкт-Петербурга, не подвергшийся разрушению в годы Великой Отечественной войны и сохранивший свою подлинность.
Экскурсия по Меншиковскому дворцу
Гид музея проведет вас среди парадных залов и расскажет о том, кто обитал здесь в разное время. Вы услышите о личности Меншикова и узнаете, как отдыхали здесь представители царской семьи. А прекрасные интерьеры помогут воссоздать атмосферу давно минувших дней. Величественный облик дворца, его грандиозный размах и богатые интерьеры до сих пор вызывают восхищение и удивление.
Экскурсия по Павильону Катальной горки
Уникальный памятник архитектуры второй половины 18 века. Он был построен зодчим Антонио Ринальди по заказу Екатерины II как часть грандиозного увеселительного сооружения. Летние катания с горок производили неизгладимое впечатление на гостей: коляски, украшенные резьбой и позолотой наподобие триумфальных колесниц, мчались на фантастической для тех времён скорости (до 60 км/ч).
Организационные детали
Одевайтесь по погоде. Рекомендуем взять с собой взять воду и еду для перекусов
Входные билеты включены в стоимость
Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды; экскурсию во дворцах и павильонах проводит гид музея
в субботу в 12:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
4200 ₽
Дети 7-14 лет
3500 ₽
Дети до 6 лет
2050 ₽
Пенсионеры
4100 ₽
Студенты
3700 ₽
Иностранцы
6200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 14612 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Спасибо за экскурсию. Бронировала билеты на саейте с частичным взносом. Пришли на место начала экскурсии к Гостинному двору. Нашли нашу турфирму. Доплатили за билеты. Организовано все четко, быстро, без задержек. Спасибо сопровождающему экскурсоводу, очень милая женщина, приятно было общаться. Отдельное спасибо водителю, доехали быстро, без проблем. Сама экскурсия по дворцам очень интересная. Рекомендую туристическую фирму как организатора однозначно.
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Ю
Юлия
Организация экскурсии в Ораниенбаум и Меншиковский дворец была великолепной. Экскурсовод Ирина по дороге в Ораниенбаум и обратно рассказала много нового об архитектуре Петербурга, дворцах и их владельцах, быте и нравах. читать дальшеуменьшить
В Ораниенбауме провела в верхний и нижний сады, которые заслуживают отдельного повествования, дополнила рассказ экскурсовода по Меншиковскому дворцу, показала и рассказала, как оберегался Ораниенбаум и его коллекции в годы Великой Отечественной войны, как восстанавливался дворец и придворцовая территория в послевоенное время. Содержание и подача исторического материала выше всяких похвал. С удовольствием поеду с Ириной на другую экскурсию по Петербургу и его окрестностям. Благодарю
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Е
Елизавета
Здравствуйте! Экскурсия в Ораниенбаум была заменена на посещение в Петергофе главного дворца и прогулка в парке Александрия. Я с удовольствием согласилась на эту замену. Мне понравилась экскурсия по дороге от читать дальшеуменьшить
Невского до Петергофа и обратно и на прогулке в парке. Экскурсия во дворце также была содержательной и интересной. Жаль не хватило времени выпить чашку кофе после посещения дворца, но если бы мы задержались, то не увидели бы парк пока было светло, а погода в этот день была прекрасной. Планирую и в будущем отправиться на экскурсию в городе или пригороде Санкт-Петербурга.
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Е
Елена
Чёткая организация:в 11 45 уже был автобус, сразу начали посадку, ждать не заставили. На протяжении всей дороги туда и обратно гид Александр Леонидович вёл экскурсию. Подача материала импонирует: знание фактического материала, читать дальшеуменьшить
свободная подача, но без пошлости и заигрывания с публикой. Ориенбаум восхитительно и не похож ни на одну резиденция, он безусловно, стоит внимания! А то, что приходится ждать, чтобы зайти в Китайский дворец, это понятно-желающих оч много. Но оно того стоит! Надо просто настроиться и помнить, что выбрал групповую экскурсию, а не индивидуальную.
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М
Марина
Экскурсия была отлично организована. Для групп туристов в Ораниенбаум организован отдельный вход. Нигде не ждали, на экскурсии во Дворец и павильон Катальной горки зашли сразу. Путевая экскурсия тоже очень понравилась. Р. S. имейте ввиду у вас не будет времени на посещение кафе, перекус берите с собой. Да и ценник в местных точках питания "зашкаливает".
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Ирина
Очень интересная и местами волнительная и даже трогательная экскурсия (спасибо экскурсоводу!). Живописные виды и множество достопримечатльностей по пути в Ломоносов и удивительный Китайский дворец превзошли все ожидания. Спасибо за великолепное путешествие!
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