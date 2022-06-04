Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы

Групповая экскурсия из Петербурга в великолепный ансамбль, не разрушенный войной

Групповая
Поездка в Ораниенбаум — это возможность перенестись в эпоху императоров и императриц среди первозданных интерьеров.

В группе до 45 человек вы изучите изящные залы Меншиковского и Китайского дворцов, откроете захватывающую историю резиденции и особенности архитектуры.

В свободное время погуляете по ухоженному парку.

Все билеты включены в стоимость.
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Уже по пути наш гид начнет знакомить вас с богатой историей Ораниенбаума, который возник как загородная резиденция друга Петра I Александра Меншикова, а затем не раз менял владельцев и статус. Приехав на место, вы погуляете по цветущим аллеям парка и посетите два дворца.

Экскурсия по Большому Меншиковскому дворцу. Это центр и старейшее сооружение Ораниенбаума. Вы узнаете, почему дворец был архитектурным чудом своего времени, проследите его путь и полюбуетесь интерьерами — их серьезно переделали в середине 19 века при герцогах Мекленбург-Стрелицких.

Экскурсия по Китайскому дворцу. Созданный в 18 веке в стиле рококо, он стал частью Собственной дачи императрицы Екатерины II. Вы откроете хроники комплекса, осмотрите екатерининскую и павловскую половины дворца. Особое внимание уделите Стеклярусному кабинету и уникальным паркетам из 15 пород деревьев.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 45 человек
  • В стоимость включены: входные билеты в парк Ораниенбаум (самостоятельное посещение), входные билеты с экскурсиями в Большом Меншиковском и Китайском дворцах
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Лиговском проспекте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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