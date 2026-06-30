Поездка в Ораниенбаум — это возможность перенестись в эпоху императоров и императриц среди первозданных интерьеров. Вы изучите изящные залы Меншиковского и Китайского дворцов, откроете захватывающую историю резиденции и особенности архитектуры. В свободное время погуляете по ухоженному парку. Все билеты включены в стоимость.

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Описание экскурсии

Уже по пути наш гид начнет знакомить вас с богатой историей Ораниенбаума, который возник как загородная резиденция друга Петра I Александра Меншикова, а затем не раз менял владельцев и статус. Приехав на место, вы погуляете по цветущим аллеям парка и посетите два дворца.

Экскурсия по Большому Меншиковскому дворцу. Это центр и старейшее сооружение Ораниенбаума. Вы узнаете, почему дворец был архитектурным чудом своего времени, проследите его путь и полюбуетесь интерьерами — их серьезно переделали в середине 19 века при герцогах Мекленбург-Стрелицких.

Экскурсия по Китайскому дворцу. Созданный в 18 веке в стиле рококо, он стал частью Собственной дачи императрицы Екатерины II. Вы откроете хроники комплекса, осмотрите екатерининскую и павловскую половины дворца. Особое внимание уделите Стеклярусному кабинету и уникальным паркетам из 15 пород деревьев.

Организационные детали