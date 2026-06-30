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Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы

Групповая экскурсия из Петербурга в великолепный ансамбль, не разрушенный войной
Поездка в Ораниенбаум — это возможность перенестись в эпоху императоров и императриц среди первозданных интерьеров.

Вы изучите изящные залы Меншиковского и Китайского дворцов, откроете захватывающую историю резиденции и особенности архитектуры. В свободное время погуляете по ухоженному парку. Все билеты включены в стоимость.
4.9
31 отзыв
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы

Описание экскурсии

Уже по пути наш гид начнет знакомить вас с богатой историей Ораниенбаума, который возник как загородная резиденция друга Петра I Александра Меншикова, а затем не раз менял владельцев и статус. Приехав на место, вы погуляете по цветущим аллеям парка и посетите два дворца.

Экскурсия по Большому Меншиковскому дворцу. Это центр и старейшее сооружение Ораниенбаума. Вы узнаете, почему дворец был архитектурным чудом своего времени, проследите его путь и полюбуетесь интерьерами — их серьезно переделали в середине 19 века при герцогах Мекленбург-Стрелицких.

Экскурсия по Китайскому дворцу. Созданный в 18 веке в стиле рококо, он стал частью Собственной дачи императрицы Екатерины II. Вы откроете хроники комплекса, осмотрите екатерининскую и павловскую половины дворца. Особое внимание уделите Стеклярусному кабинету и уникальным паркетам из 15 пород деревьев.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе
  • В стоимость включены: трансфер, входные билеты в парк Ораниенбаум (самостоятельное посещение), входные билеты с экскурсиями в Большом Меншиковском и Китайском дворцах
  • Обед не входит в стоимость экскурсии. На территории парка работают кафе и несколько точек с фастфудом
  • Китайский дворец закрывается в дождь и при повышенной влажности. В этом случае его заменим на другой объект — обычно Катальную горку или Картинную галерею
  • С вами будет гид из нашей команды

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Школьники до 15 лет вкл.3700 ₽
Дошкольники3000 ₽
Пенсионеры и школьники старше 16 лет4200 ₽
Взрослый4350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 5960 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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А
Спасибо большое гиду Жанне за нашу замечательную поездку в Ораниенбаум. Экскурсия была отлично организована. Сбылась мечта - мы посетили Китайский дворец! Кроме того, экскурсия оказалась очень выгодной - все билеты уже были включены в стоимость, и не было необходимости стоять в очередях во дворцы. Однозначно рекомендуем!
Спасибо большое гиду Жанне за нашу замечательную поездку в Ораниенбаум. Экскурсия была отлично организована. Сбылась мечта
Спасибо большое гиду Жанне за нашу замечательную поездку в Ораниенбаум. Экскурсия была отлично организована. Сбылась мечта
Спасибо большое гиду Жанне за нашу замечательную поездку в Ораниенбаум. Экскурсия была отлично организована. Сбылась мечта
Спасибо большое гиду Жанне за нашу замечательную поездку в Ораниенбаум. Экскурсия была отлично организована. Сбылась мечта
Спасибо большое гиду Жанне за нашу замечательную поездку в Ораниенбаум. Экскурсия была отлично организована. Сбылась мечта
Спасибо большое гиду Жанне за нашу замечательную поездку в Ораниенбаум. Экскурсия была отлично организована. Сбылась мечта
Спасибо большое гиду Жанне за нашу замечательную поездку в Ораниенбаум. Экскурсия была отлично организована. Сбылась мечта
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Наталия
Не смотря на пасмурную погоду посмотрели Меншиковский и Китайский дворцы! В каждом из них был свой экскурсовод. Гид, который нас сопровождал по пути рассказал очень много интересного про Ораниенбаум, еще
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мы дошли и посмотрели на Катальную горку и Петерштадт, погуляли по саду и отправились в обратный путь. Народу нас было всего 10 человек, поэтому экскурсия удалась! Было много, подробно и интересно рассказано, а главное - многое мы смогли увидеть своими глазами!

Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Уважаемая Наталия, благодарим вас за обратную связь и высокую оценку нашей экскурсии «Ораниенбаум. Меншиковский и Китайский дворцы».
Нам особенно ценно, что
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вы отметили насыщенность программы и профессионализм как основного гида, так и экскурсоводов внутри дворцов. Мы стараемся выстраивать маршруты так, чтобы наши гости могли увидеть не только главные шедевры, но и скрытые жемчужины!
Очень рады, что небольшая группа позволила вам получить максимум информации и удовольствия от прогулки по саду.
Ждём Вас на наших других нескучных экскурсиях!

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О
Экскурсия отличная, очень понравился Ораниенбаум. Посетили Меньшиковский дворец и Китайский дворик, оба великолепные, имейте ввиду (не всегда входит посещение Китайского дворика, если сыро в дожди, могут не пустить). Экскурсии проводятся
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в обоих дворцах. Повезло с погодой, прекрасный парк для прогулок. Катальная горка - восхитительная по красоте, замечательный вид с нее. На территории есть палатки с перекусом и мороженым. Территориально находится - рядом с Петергофом. Кто не был, обязательно, к посещению

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М
Потрясающая экскурсия! Несмотря на то, что был дождь, повезло попасть в китайский домик. В общем класс! Отдельное спасибо гиду. Не только интересно, но и с юмором! Рекомендую всем.
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О
Все прошло отлично, за исключением одного… В описании организационных моментов не указано, что еду нужно брать с собой.
Обычно в турах на 10 часов и более, организовывается кормление туристов за допплату,
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а тут о том, что кормить не будут ни слова не указано, да нам и в голову не могло прийти обратное, так как экскурсия длительная, практически на весь день. У других туроператоров такие моменты всегда оговариваются, путешествуем по регионам нашей страны не первый раз и даже не первый год и с таким никогда не сталкивались.
Хорошо что на территории парка было кафе где можно было покушать, но естественно цены там очень кусачие, например бутылка 0,5 чая Липтон 350 рублей. Не все это могут себе позволить.
Совет организатором, укажите момент с питанием в описании экскурсии. Вашими услугами пользуйтесь разные люди, в том числе и те кто имеют хронические заболевания, например диабет, и таким людям крайне важно кушать вовремя, иначе это может привести к плачевным последствиям.

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Е
Спасибо за замечательную экскурсию! Исполнилась мечта посетить китайский дворец.
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