Вы изучите изящные залы Меншиковского и Китайского дворцов, откроете захватывающую историю резиденции и особенности архитектуры. В свободное время погуляете по ухоженному парку. Все билеты включены в стоимость.
Описание экскурсии
Уже по пути наш гид начнет знакомить вас с богатой историей Ораниенбаума, который возник как загородная резиденция друга Петра I Александра Меншикова, а затем не раз менял владельцев и статус. Приехав на место, вы погуляете по цветущим аллеям парка и посетите два дворца.
Экскурсия по Большому Меншиковскому дворцу. Это центр и старейшее сооружение Ораниенбаума. Вы узнаете, почему дворец был архитектурным чудом своего времени, проследите его путь и полюбуетесь интерьерами — их серьезно переделали в середине 19 века при герцогах Мекленбург-Стрелицких.
Экскурсия по Китайскому дворцу. Созданный в 18 веке в стиле рококо, он стал частью Собственной дачи императрицы Екатерины II. Вы откроете хроники комплекса, осмотрите екатерининскую и павловскую половины дворца. Особое внимание уделите Стеклярусному кабинету и уникальным паркетам из 15 пород деревьев.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе
- В стоимость включены: трансфер, входные билеты в парк Ораниенбаум (самостоятельное посещение), входные билеты с экскурсиями в Большом Меншиковском и Китайском дворцах
- Обед не входит в стоимость экскурсии. На территории парка работают кафе и несколько точек с фастфудом
- Китайский дворец закрывается в дождь и при повышенной влажности. В этом случае его заменим на другой объект — обычно Катальную горку или Картинную галерею
- С вами будет гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Школьники до 15 лет вкл.
|3700 ₽
|Дошкольники
|3000 ₽
|Пенсионеры и школьники старше 16 лет
|4200 ₽
|Взрослый
|4350 ₽
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Обычно в турах на 10 часов и более, организовывается кормление туристов за допплату,