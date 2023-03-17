в среду, субботу и воскресенье в 07:00

Корела. По пути сделаем остановку у средневековой крепости в Приозёрске. Вы увидите мощную круглую башню и крепостные стены и узнаете, кому принадлежала крепость в разные периоды истории.
Водопады Ахвенкоски. Живописное место, в котором снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнёте и при желании пройдёте по подвесному мосту над водопадами.
Рускеала. Вот оно, наше главное место назначения. Ради него стоило потерпеть долгую дорогу! Вы полюбуетесь узорами мрамора и насыщенным цветом воды в карьере, пройдёте по маршруту от старой шахты через грот и Итальянский карьер к утёсу Импи. Если захотите, то спуститесь в мраморные подземелья с экскурсией или прокатитесь на зиплайне.
07:00 — отправление от Казанского Собора
07:35 — отправление от ст. м. Проспект Просвещения
08:50 — остановка у храма Коневской Иконы Божией Матери
10:00 — посещение крепости Корела-Кексгольм и путевая экскурсия по Приозёрску
13:00 — обед
14:30 — водопады Ахвенкоски
15:30 — горный парк Рускеала
19:30 — фирменный магазин форелевого хозяйства
23:30 — возвращение в Петербург