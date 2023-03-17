в среду, субботу и воскресенье в 07:00

Конечно, в Карелию стоит приехать недельки так на две, чтобы многое успеть. Но когда не терпится насладиться красотой, а времени немного — отправляйтесь с нами на один день в Рускеалу. В этом горном парке вы насладитесь видами мраморного каньона и при желании спуститесь в подземелье. А ещё мы заедем в средневековую крепость Корела и побываем на водопадах Ахвенкоски.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Корела. По пути сделаем остановку у средневековой крепости в Приозёрске. Вы увидите мощную круглую башню и крепостные стены и узнаете, кому принадлежала крепость в разные периоды истории.

Водопады Ахвенкоски. Живописное место, в котором снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнёте и при желании пройдёте по подвесному мосту над водопадами.

Рускеала. Вот оно, наше главное место назначения. Ради него стоило потерпеть долгую дорогу! Вы полюбуетесь узорами мрамора и насыщенным цветом воды в карьере, пройдёте по маршруту от старой шахты через грот и Итальянский карьер к утёсу Импи. Если захотите, то спуститесь в мраморные подземелья с экскурсией или прокатитесь на зиплайне.

Наша программа

07:00 — отправление от Казанского Собора

07:35 — отправление от ст. м. Проспект Просвещения

08:50 — остановка у храма Коневской Иконы Божией Матери

10:00 — посещение крепости Корела-Кексгольм и путевая экскурсия по Приозёрску

13:00 — обед

14:30 — водопады Ахвенкоски

15:30 — горный парк Рускеала

19:30 — фирменный магазин форелевого хозяйства

23:30 — возвращение в Петербург

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Трансфер — комфортабельный автобус экскурсионного класса (вместимость зависит от размера группы)

С собой необходимо взять паспорт, свидетельства рождения для детей, документы, подтверждающие льготу

Дополнительные расходы