в среду, субботу и воскресенье в 07:00

Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу

Сбежать из Петербурга к чудесам Карелии на 1 день

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Ответы на вопросы
Конечно, в Карелию стоит приехать недельки так на две, чтобы многое успеть.

Но когда не терпится насладиться красотой, а времени немного — отправляйтесь с нами на один день в Рускеалу. В этом горном парке вы насладитесь видами мраморного каньона и при желании спуститесь в подземелье. А ещё мы заедем в средневековую крепость Корела и побываем на водопадах Ахвенкоски.
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
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Описание

Что вас ожидает

Корела. По пути сделаем остановку у средневековой крепости в Приозёрске. Вы увидите мощную круглую башню и крепостные стены и узнаете, кому принадлежала крепость в разные периоды истории.

Водопады Ахвенкоски. Живописное место, в котором снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнёте и при желании пройдёте по подвесному мосту над водопадами.

Рускеала. Вот оно, наше главное место назначения. Ради него стоило потерпеть долгую дорогу! Вы полюбуетесь узорами мрамора и насыщенным цветом воды в карьере, пройдёте по маршруту от старой шахты через грот и Итальянский карьер к утёсу Импи. Если захотите, то спуститесь в мраморные подземелья с экскурсией или прокатитесь на зиплайне.

Наша программа

07:00 — отправление от Казанского Собора
07:35 — отправление от ст. м. Проспект Просвещения
08:50 — остановка у храма Коневской Иконы Божией Матери
10:00 — посещение крепости Корела-Кексгольм и путевая экскурсия по Приозёрску
13:00 — обед
14:30 — водопады Ахвенкоски
15:30 — горный парк Рускеала
19:30 — фирменный магазин форелевого хозяйства
23:30 — возвращение в Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Трансфер — комфортабельный автобус экскурсионного класса (вместимость зависит от размера группы)
  • С собой необходимо взять паспорт, свидетельства рождения для детей, документы, подтверждающие льготу

Дополнительные расходы

  • Входной билет в парк Рускеала: взрослые — 500 руб., лица 60+ и студенты — 300 руб., школьники — 250 руб.
  • Обед — 500 руб.
  • Проход по экотропе и навесным мостикам над водопадами: взрослые — 400 руб., пенсионеры, студенты и дети до 13 лет — 300 руб.
  • Вход на территорию крепости Корела: взрослые — 200 руб., студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет — 100 руб.
  • Зиплайн в горном парке (7+) — 2000 руб.
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+): взрослые — 2000 руб., студенты — 1000 руб., школьники — 750 руб.

в среду, субботу и воскресенье в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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