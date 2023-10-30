Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Мы посетим церковь Казанской иконы Божьей Матери в Вырице, храм Преображения Господня в Павловске и Феодоровский собор в Царском Селе.
Героями рассказов станут семья последнего императора, внук Николая I и Серафим Вырицкий — купец, променявший дорогие одежды на монашескую мантию.
окт
окт
ноя
ноя
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Что вас ожидает
Вырица и церковь Казанской иконы Божьей Матери
Славится этот посёлок тем, что в 20 веке в нём жил преподобный Серафим Вырицкий. Вы посетите церковь Казанской иконы Божьей Матери и увидите место, где батюшка Серафим молился на коленях в годы Великой Отечественной войны. Его усилия не прошли даром — на посёлок не упала ни одна бомба. Мы покажем вам часовню, где находятся мощи преподобного Серафима. Также на территории храма есть святой источник и трапезная, где можно пообедать.
Павловск и храм Преображения Господня
Вы посетите белокаменный храм Преображения Господня начала 20 века, возведённый в традициях псковско-новгородской архитектуры. Строительством храма руководил Иван Константинович — последний владелец Павловска и внук Николая I. Мы поделимся драматической историей его жизни. А также расскажем, какие известные люди здесь бывали. По свидетельству прихожан, это настоящий «храм души» — в нём становится уютно и тепло на сердце.
Царское Село и Феодоровский Государев собор
Мы побываем в великолепном комплексе Феодоровского Государева собора в неорусском стиле. Вы посетите расположенный на его территории пещерный храм — именно в нём содержали под стражей семью последнего русского императора, отсюда же начался её последний крестный путь. Подробности этого трагического сюжета вы услышите на экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Мы готовы скорректировать маршрут и включить интересные вам места в указанных городах (оговаривается заранее)
- Транспорт входит в стоимость. Время в пути до Вырицы — примерно 1,5 часа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.