Приглашаем отправиться в чудесные умиротворяющие места и поговорить о судьбах связанных с ними людей. Мы посетим церковь Казанской иконы Божьей Матери в Вырице, храм Преображения Господня в Павловске и Феодоровский собор в Царском Селе. Героями рассказов станут семья последнего императора, внук Николая I и Серафим Вырицкий — купец, променявший дорогие одежды на монашескую мантию.

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Описание

Что вас ожидает

Вырица и церковь Казанской иконы Божьей Матери

Славится этот посёлок тем, что в 20 веке в нём жил преподобный Серафим Вырицкий. Вы посетите церковь Казанской иконы Божьей Матери и увидите место, где батюшка Серафим молился на коленях в годы Великой Отечественной войны. Его усилия не прошли даром — на посёлок не упала ни одна бомба. Мы покажем вам часовню, где находятся мощи преподобного Серафима. Также на территории храма есть святой источник и трапезная, где можно пообедать.

Павловск и храм Преображения Господня

Вы посетите белокаменный храм Преображения Господня начала 20 века, возведённый в традициях псковско-новгородской архитектуры. Строительством храма руководил Иван Константинович — последний владелец Павловска и внук Николая I. Мы поделимся драматической историей его жизни. А также расскажем, какие известные люди здесь бывали. По свидетельству прихожан, это настоящий «храм души» — в нём становится уютно и тепло на сердце.

Царское Село и Феодоровский Государев собор

Мы побываем в великолепном комплексе Феодоровского Государева собора в неорусском стиле. Вы посетите расположенный на его территории пещерный храм — именно в нём содержали под стражей семью последнего русского императора, отсюда же начался её последний крестный путь. Подробности этого трагического сюжета вы услышите на экскурсии.

Организационные детали