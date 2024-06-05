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По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле

Путешествие по святым местам, где история переплетается с духовностью. Узнайте больше о жизни Серафима Вырицкого и царской семьи
Экскурсия по святым местам Санкт-Петербурга и окрестностей - это уникальная возможность погрузиться в историю и духовность.

Посетители увидят церковь Казанской иконы Божьей Матери в Вырице, храм Преображения Господня в Павловске и Феодоровский собор в Царском Селе. Узнаете о жизни Серафима Вырицкого и трагической судьбе последнего императора.

Путешествие на автомобиле обеспечит комфорт и удобство, а опытные гиды расскажут множество интересных фактов
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🕊️ Умиротворяющие святые места
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🏛️ Величественные храмы и соборы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
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июн
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авг
сен
окт
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время года можно насладиться прогулками и красотой природы. Осенью, в октябре и ноябре, также можно посетить эти места, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия будет более уединённой, но возможны погодные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле

Что можно увидеть

  • Церковь Казанской иконы Божьей Матери
  • Храм Преображения Господня
  • Феодоровский Государев собор

Описание экскурсии

Вырица и церковь Казанской иконы Божьей Матери

Славится этот посёлок тем, что в 20 веке в нём жил преподобный Серафим Вырицкий. Вы посетите церковь Казанской иконы Божьей Матери и увидите дом, где жил батюшка Серафим. Его мольбы в годы Великой Отечественной войны не прошли даром — на посёлок не упала ни одна бомба. Мы покажем вам часовню, где находятся мощи преподобного. Также на территории храма есть святой источник и трапезная, где можно пообедать.

Павловск и храм Преображения Господня

Вы посетите белокаменный храм Преображения Господня начала 20 века, возведённый в традициях псковско-новгородской архитектуры. Строительством храма руководил Иван Константинович — последний владелец Павловска и внук Николая I. Мы поделимся драматической историей его жизни. А также расскажем, какие известные люди здесь бывали. По свидетельству прихожан, это настоящий «храм души» — в нём становится уютно и тепло на сердце.

Царское Село и Феодоровский Государев собор

Мы побываем в великолепном комплексе Феодоровского Государева собора в неорусском стиле. Вы посетите расположенный на его территории пещерный храм — именно в нём содержали под стражей семью последнего русского императора, отсюда же начался её последний крестный путь. Подробности этого трагического сюжета вы услышите на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Мы готовы скорректировать маршрут и включить интересные вам места в указанных городах (оговаривается заранее)
  • Транспорт входит в стоимость. Время в пути до Вырицы — примерно 1,5 часа

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 11343 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
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10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
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В
Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком истории этих мест. Интересные факты разных эпох, великолепная подача, очень
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грамотная певучая Русская речь. Татьяна настоящий профессионал. Обязательно отправимся в другие места в ее сопровождении всей семьей! Очень рекомендую! По поводу организации-никаких вопросов! Все четко, во время. С Огромной благодарностью и приятными впечатлениями к Вашей компании!

Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием
Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием
Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием
Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием
Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием
Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием
Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием
Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием+2
Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием
Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием
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Екатерина
10 августа 2024 г ездили группой 39 чел в Вырицу и Гатчину. Замечательная православная поездка получилась! Экскурсовод рассказала жития Прп. Серафима Вырицкого и Марии Гатчинской, договорилась о молебне в Гатчине.
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Когда понадобилось перенести время молебна на более позднее, она это сделала.
При этом Наталья (наш экскурсовод) всегда сообщала группе общую необходимую информацию: где санитарные комнаты, где можно перекусить, где магазин и церковная лавка.
Спасибо за всё!

10 августа 2024 г ездили группой 39 чел в Вырицу и Гатчину. Замечательная православная поездка получилась!
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Валентина
Это было незабываемое путешествие! Все прошло на одном дыхании, и благодаря отличной организации, очень насыщено! Любовь приятный и отзывчивый собеседник (именно так, ведь вся экскурсия была именно приятной и познавательной
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беседой). Мне очень понравилось что всю дорогу мы обсуждали то что предстоит увидеть, благодаря чему на месте, я уже могла спокойно насладиться увиденным. Отдельное спасибо Любови за полноту материала, и то как она интуитивно чувствовала что именно меня цепляет, и уделяла в своем рассказе этим моментам особое внимание. В общем однозначно рекомендую и сама с удовольствием обращусь к организаторам

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Светлана
Заявленная экскурсия по своему наполнению представлялась достаточно сложной в исполнении. Однако, этого не случилось.
Люба смогла глубоко, литературно-завораживающе раскрыть особенности людей, храмов и мест служения великих людей.
Уровень погруженности гида в момент просто зашкаливал! Удивительна глубина знания и широта взглядов Любови на освещаемую область интересов! Благодарю!
Рекомендую к обязательному посещению это путешествие при сопровождении потрясающего гида в лице Любы!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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