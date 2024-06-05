Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время года можно насладиться прогулками и красотой природы. Осенью, в октябре и ноябре, также можно посетить эти места, но стоит учитывать более прохладную погоду. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия будет более уединённой, но возможны погодные ограничения.

Экскурсия по святым местам Санкт-Петербурга и окрестностей - это уникальная возможность погрузиться в историю и духовность. Посетители увидят церковь Казанской иконы Божьей Матери в Вырице, храм Преображения Господня в Павловске и Феодоровский собор в Царском Селе. Узнаете о жизни Серафима Вырицкого и трагической судьбе последнего императора. Путешествие на автомобиле обеспечит комфорт и удобство, а опытные гиды расскажут множество интересных фактов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вырица и церковь Казанской иконы Божьей Матери

Славится этот посёлок тем, что в 20 веке в нём жил преподобный Серафим Вырицкий. Вы посетите церковь Казанской иконы Божьей Матери и увидите дом, где жил батюшка Серафим. Его мольбы в годы Великой Отечественной войны не прошли даром — на посёлок не упала ни одна бомба. Мы покажем вам часовню, где находятся мощи преподобного. Также на территории храма есть святой источник и трапезная, где можно пообедать.

Павловск и храм Преображения Господня

Вы посетите белокаменный храм Преображения Господня начала 20 века, возведённый в традициях псковско-новгородской архитектуры. Строительством храма руководил Иван Константинович — последний владелец Павловска и внук Николая I. Мы поделимся драматической историей его жизни. А также расскажем, какие известные люди здесь бывали. По свидетельству прихожан, это настоящий «храм души» — в нём становится уютно и тепло на сердце.

Царское Село и Феодоровский Государев собор

Мы побываем в великолепном комплексе Феодоровского Государева собора в неорусском стиле. Вы посетите расположенный на его территории пещерный храм — именно в нём содержали под стражей семью последнего русского императора, отсюда же начался её последний крестный путь. Подробности этого трагического сюжета вы услышите на экскурсии.

Организационные детали