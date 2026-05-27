Вас ждёт атмосферная прогулка по рекам и каналам Петербурга, а также приятные мелочи на борту: тёплые пледы, аудиосистема с подключением по Bluetooth, одноразовые бокалы и зонты на случай непогоды. Стиль поездки вы выбираете сами или доверяетесь капитану. Приятные эмоции и красивые городские пейзажи гарантируем!
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погодных условий или ограничений в акватории.
Вы можете выбрать один из двух вариантов.
Маршрут №1
Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — универмаг «У Красного Моста» — Дом Пушкина — Царские конюшни — Тройной мост — канал Грибоедова — Спас на Крови — Казанский собор — Банковский мостик
Маршрут №2
Львиный мостик — Банковский мостик — Казанский собор — Спас на Крови — Мойка — Марсово поле — Михайловский замок — Фонтанка — Чижик-пыжик — цирк— Аничков мост — музей Фаберже — Крюков канал — Семимостье — Никольский собор— Никольские ряды
Организационные детали
- Поедем на катере вместимостью до 10 пассажиров (в том числе дети любого возраста)
- Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- Прогулку можно дополнить маршрутом к разводным мостам. Продолжительность увеличится на 1 час. Подробности уточняйте в переписке
- С вами будет один из профессиональных капитанов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Мариинского театра, ближайшая станция метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1354 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, я представляю команду профессиональных капитанов в Петербурге. С радостью покажем вам красоты нашего города с борта катера.
от 8670 ₽ за экскурсию