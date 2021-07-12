Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Инопланетные пейзажи Ижорского плато

Посетить фантастические локации под Петербургом на автобусной экскурсии

5
1 отзыв
В этой программе мы собрали места, которые окружены тайнами и, как считается, связаны с другими мирами.

Вы отправитесь к ним на автобусе в группе до 17 человек: увидите загадочную башню среди полей и узнаете о человеке, который грезил космосом, осмотрите костел с печальной историей и устроите фотосессию среди известняковых барханов Борницкого карьера, а еще побываете на старинной конюшне.
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато
Инопланетные пейзажи Ижорского плато

Что вас ожидает

Башня инженера Инка. Ее назначение до сих пор остается загадкой: вы услышите легенды о связи башни с космодромом и разберетесь, похожа ли ее конструкция на тоннель в параллельные вселенные.

«Дом с шаром». Здесь поговорим о механике, который так любил космос, оценим необычную конструкцию здания и обсудим, почему оно заброшено.

Борницкий карьер. Эти марсианские пейзажи вы уже могли видеть в фильме Тарковского «Сталкер». Вы пройдете по песчаным волнам и сделаете фантастические снимки. А летом в хорошую погоду — понежитесь на пляже и искупаетесь в бирюзовых водах карьера.

Костел святой Стефании в усадьбе графов Витгенштейнов. Вы узнаете о жене графа, полюбуетесь архитектурой церкви и раскроете, почему ее считают тоннелем в иные миры.

Конюшня XIX века. Некогда заброшенные, они получили вторую жизнь благодаря нынешним хозяевам — здесь вы сможете пообщаться с этими удивительными животными.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

🚩 Начало и место завершения: у станции метро Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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1 реальный отзыв

И
12 июля 2021
Вчера ездили на экскурсию втроём, с сыном 10лет. Гид Георгий. Время пролетело незаметно. Георгий очень много рассказывал по дороге, на об'ект ах. Познавательно, все в меру. Даже ребёнка сумел заинтересовать. Экскурсия совмещена с отдыхом. Успели сделать красивейшие снимки, нагулялись, накупались. Захотелось приехать в эти места ещё. Огромное спасибо организаторам за такую необычную экскурсию!

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Татьяна проводит ещё 10 экскурсий

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