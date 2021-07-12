Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Башня инженера Инка. Ее назначение до сих пор остается загадкой: вы услышите легенды о связи башни с космодромом и разберетесь, похожа ли ее конструкция на тоннель в параллельные вселенные.

«Дом с шаром». Здесь поговорим о механике, который так любил космос, оценим необычную конструкцию здания и обсудим, почему оно заброшено.

Борницкий карьер. Эти марсианские пейзажи вы уже могли видеть в фильме Тарковского «Сталкер». Вы пройдете по песчаным волнам и сделаете фантастические снимки. А летом в хорошую погоду — понежитесь на пляже и искупаетесь в бирюзовых водах карьера.

Костел святой Стефании в усадьбе графов Витгенштейнов. Вы узнаете о жене графа, полюбуетесь архитектурой церкви и раскроете, почему ее считают тоннелем в иные миры.

Конюшня XIX века. Некогда заброшенные, они получили вторую жизнь благодаря нынешним хозяевам — здесь вы сможете пообщаться с этими удивительными животными.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.