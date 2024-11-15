Петербург — город, в котором жили и живут творческие люди.
Я составила увлекательный маршрут и посвятила мою экскурсию искусству, чтобы пробудить у ребят интерес к истории города, театру, живописи, скульптуре и архитектуре.
Мы полюбуемся воплощением творческих замыслов других людей, а в конце прогулки нарисуем свои мысли — что из увиденного вдохновило.
Я составила увлекательный маршрут и посвятила мою экскурсию искусству, чтобы пробудить у ребят интерес к истории города, театру, живописи, скульптуре и архитектуре.
Мы полюбуемся воплощением творческих замыслов других людей, а в конце прогулки нарисуем свои мысли — что из увиденного вдохновило.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
- На экскурсии дети познакомятся с несколькими петербургскими театрами, в том числе Александринским и Михайловским, театром имени Комиссаржевской и театром музыкальной комедии.
- Полюбуются Малой Садовой улицей и площадью Искусств.
- Увидят Елисеевский магазин и Дом Радио, а также фонтан «Шар», скульптуры кошек и памятник фотографу.
- Мы поговорим с юными экскурсантами о том, что такое искусство, обсудим историю Елисеевского магазина и отгадаем, какие скульптуры его украшают.
- В каждом месте, где мы будем останавливаться, взрослых и детей ждёт небольшой рассказ и творческое задание. Выполнив все задания, участники получат призы.
- В конце прогулки экскурсанты познакомятся с легендарным арт-кафе «Бродячая собака», где их ждёт чаепитие. Здесь они смогут нарисовать свои впечатления от экскурсии.
Организационные детали
- Пешеходный маршрут займёт 1 час, полчаса мы проведём в кафе.
- Чаепитие оплачивается дополнительно — 200 ₽ за человека.
- Экскурсия будет интересна детям с 7 лет.
- Желательно взять с собой листы формата А4 и восковые мелки.
- Могу провести программу для учащихся художественных школ и других детских коллективов. Подробности обсудим в личной переписке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Давайте знакомиться! Я Светлана, гид в Петербурге. Живу в этом городе с рождения, хорошо знаю и люблю. А ещё я педагог по образованию и филолог, поэтому у меня много детских интерактивных экскурсий-квестов и экскурсий, тематически связанных с литературой и искусством.Задать вопрос
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