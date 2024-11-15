Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге

Давайте знакомиться! Я Светлана, гид в Петербурге. Живу в этом городе с рождения, хорошо знаю и люблю. А ещё я педагог по образованию и филолог, поэтому у меня много детских интерактивных экскурсий-квестов и экскурсий, тематически связанных с литературой и искусством.