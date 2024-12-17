Приглашаю вас на свидание с Исаакием! Вы рассмотрите красоту впечатляющего собора и узнаете историю его строительства. Послушаете о простых русских людях, которые возводили его стены. Удивитесь силе инженерной мысли и посмеётесь над забавными легендами. Экскурсия пройдёт в комфортном аудиоформате, вы сможете начать её в любое удобное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание аудиогида
Вы услышите историю создания Исаакиевского собора: как выбрали главного архитектора и почему он строил собор 40 лет, как добыли и установили огромные колонны.
А ещё вы узнаете:
- сколько золота было потрачено на купол
- какие ценные породы использовались при отделке
- почему главный архитектор собора спорил с Николаем I, конфликтовал с художником Брюлловым и как он, француз, находил общий язык с простым русским мужиком
- как в храме оказался маятник Фуко
- благодаря чему собор практически не пострадал в блокаду
И многое другое!
Как проходит аудиоэкскурсия
- Вам понадобится мобильный телефон с приложением Telegram и наушники. Убедитесь, что гаджет заряжен и есть доступ в интернет
- После бронирования заказа я пришлю вам ссылку на доплату. После оплаты в телеграм-боте откроется доступ к экскурсии — доступ предоставляется на один аккаунт
- Дата бронирования значения не имеет — воспользоваться аудиофайлом можно в любое время, по желанию останавливаясь в процессе. Доступ останется у вас навсегда
Организационные детали
- Аудиоэкскурсия подойдёт для слушателей 12+
- Вам необходимо самостоятельно купить билеты в Исаакиевский собор: вход в собор — 450 ₽ за чел., подъём на колоннаду — 300 ₽ за чел.
- Сразу после бронирования на вашу почту придёт ссылка на карту вкусных мест Петербурга и не только;)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 9208 туристов
Меня зовут Тася. С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
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