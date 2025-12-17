Мои заказы

Обзорная экскурсия по Петербургу на авто + Петропавловская крепость

Приглашаем вас на индивидуальную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу: от Троицкой площади маршрут поведёт нас по историческому центру Санкт-Петербурга. Мы также посетим знаменитую Петропавловскую крепость.

Именно эта крепость была тем зерном, которое посеял Пётр I на Заячьем острове, из коего вырос не просто город, а целая столица новой империи.
Описание экскурсии

Знакомство с Петербургом и Петропавловской крепостью Обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу логичнее всего расширить посещением Петропавловской крепости. С неё здесь всё началось. Именно эта крепость была тем зерном, которое посеял Пётр I на Заячьем острове, из коего вырос не просто город, а целая столица новой империи. Посещение крепости — прекрасный повод услышать полуденный выстрел, увидеть эту торжественную церемонию. Конечно, мы покажем вам первый петербургский храм, усыпальницу династии Романовых. В Петропавловском соборе покоятся все русские императоры от Петра I до Николая II. Есть пару исключений —о них на экскурсии. А дальше от Троицкой площади маршрут поведёт нас по историческому центру Санкт-Петербурга. Мы покажем вам всё самое красивое, расскажем всё самое интересное. Темы нашей экскурсии:
  • Зачем коренному москвичу Петру Романову понадобилась новая столица? Как характер Петра I сказался на характере Петербурга и империи в целом? Как вообще характер правителя влияет на страну?
  • Как Санкт-Петербург стал городом, вызывающим у гостей настоящий неподдельный wow-эффект? Что за гении строили город?
  • Что общего у Петербурга с Парижем и Лондоном? Что его отличает от тех же городов и других западноевропейских имперских столиц? Что отличает Петербург от всех других российских городов?
  • Почему императорский Зимний дворец всего лишь оштукатурен, а Мраморный облицован гранитом и мрамором?

• Кто мог себе позволить жить выше императора? Во время нашего путешествия вы узнаете это и многое другое. Важная информация:

  • Можем изменить, дополнить маршрут исходя из ваших пожеланий. Составим для вас многодневную программу экскурсий по Петербургу и окрестностям.
  • С вами будут работать лучшие петербургские гиды на автомобилях комфорт и бизнес класса. Среди нас члены союза краеведов, профессиональные историки, искусствоведы, архитекторы.
  • Организацию путешествия возьмут на себя опытные администраторы.
  • Кому понравится: - Тем, кто ещё не был в Санкт-Петербурге или до сих пор не был на обзорной экскурсии. - Тем, кто хочет разобраться в истории России времён Петра I и его наследников. - Любителям архитектуры.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петропавловская крепость и Петропавловский собор
  • Троицкая площадь
  • Особняк Кшесинской
  • Троицкий мост
  • Марсово поле
  • Миллионная улица
  • Дворцовая площадь
  • Зимний дворец
  • Главный штаб
  • Александровская колонна
  • Адмиралтейство
  • Сенат и Синод
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Исаакиевский собор
  • Мариинский дворец
  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Спас на крови
  • Михайловский замок
  • Чижик-Пыжик
  • Стрелка Васильевского острова
  • Сфинксы
  • Дворец Меншикова
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание с профессиональным гидом
  • Трансфер на авто комфорт или бизнес класса
  • Старт и финиш там, где вам удобно в пределах кольцевой дороги + Пулково
  • Паузы на фотографирование, чай, кофе
  • Помощь гида с фотографированием
  • Перевозка вашего багажа
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи (в Петропавловский собор по 750 руб/чел. без льгот, по 550 руб/чел для льготных категорий)
  • Чай, кофе, обед
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости: от квартиры, отеля, вокзала, аэропорта
Завершение: По договоренности где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

