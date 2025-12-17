Приглашаем вас на индивидуальную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу: от Троицкой площади маршрут поведёт нас по историческому центру Санкт-Петербурга. Мы также посетим знаменитую Петропавловскую крепость.
Именно эта крепость была тем зерном, которое посеял Пётр I на Заячьем острове, из коего вырос не просто город, а целая столица новой империи.
Именно эта крепость была тем зерном, которое посеял Пётр I на Заячьем острове, из коего вырос не просто город, а целая столица новой империи.
Описание экскурсииЗнакомство с Петербургом и Петропавловской крепостью Обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу логичнее всего расширить посещением Петропавловской крепости. С неё здесь всё началось. Именно эта крепость была тем зерном, которое посеял Пётр I на Заячьем острове, из коего вырос не просто город, а целая столица новой империи. Посещение крепости — прекрасный повод услышать полуденный выстрел, увидеть эту торжественную церемонию. Конечно, мы покажем вам первый петербургский храм, усыпальницу династии Романовых. В Петропавловском соборе покоятся все русские императоры от Петра I до Николая II. Есть пару исключений —о них на экскурсии. А дальше от Троицкой площади маршрут поведёт нас по историческому центру Санкт-Петербурга. Мы покажем вам всё самое красивое, расскажем всё самое интересное. Темы нашей экскурсии:
- Зачем коренному москвичу Петру Романову понадобилась новая столица? Как характер Петра I сказался на характере Петербурга и империи в целом? Как вообще характер правителя влияет на страну?
- Как Санкт-Петербург стал городом, вызывающим у гостей настоящий неподдельный wow-эффект? Что за гении строили город?
- Что общего у Петербурга с Парижем и Лондоном? Что его отличает от тех же городов и других западноевропейских имперских столиц? Что отличает Петербург от всех других российских городов?
- Почему императорский Зимний дворец всего лишь оштукатурен, а Мраморный облицован гранитом и мрамором?
• Кто мог себе позволить жить выше императора? Во время нашего путешествия вы узнаете это и многое другое. Важная информация:
- Можем изменить, дополнить маршрут исходя из ваших пожеланий. Составим для вас многодневную программу экскурсий по Петербургу и окрестностям.
- С вами будут работать лучшие петербургские гиды на автомобилях комфорт и бизнес класса. Среди нас члены союза краеведов, профессиональные историки, искусствоведы, архитекторы.
- Организацию путешествия возьмут на себя опытные администраторы.
- Кому понравится: - Тем, кто ещё не был в Санкт-Петербурге или до сих пор не был на обзорной экскурсии. - Тем, кто хочет разобраться в истории России времён Петра I и его наследников. - Любителям архитектуры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловская крепость и Петропавловский собор
- Троицкая площадь
- Особняк Кшесинской
- Троицкий мост
- Марсово поле
- Миллионная улица
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Главный штаб
- Александровская колонна
- Адмиралтейство
- Сенат и Синод
- Памятник Петру I «Медный всадник»
- Исаакиевский собор
- Мариинский дворец
- Невский проспект
- Казанский собор
- Спас на крови
- Михайловский замок
- Чижик-Пыжик
- Стрелка Васильевского острова
- Сфинксы
- Дворец Меншикова
Что включено
- Экскурсионное обслуживание с профессиональным гидом
- Трансфер на авто комфорт или бизнес класса
- Старт и финиш там, где вам удобно в пределах кольцевой дороги + Пулково
- Паузы на фотографирование, чай, кофе
- Помощь гида с фотографированием
- Перевозка вашего багажа
Что не входит в цену
- Билеты в музеи (в Петропавловский собор по 750 руб/чел. без льгот, по 550 руб/чел для льготных категорий)
- Чай, кофе, обед
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости: от квартиры, отеля, вокзала, аэропорта
Завершение: По договоренности где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Можем изменить, дополнить маршрут исходя из ваших пожеланий. Составим для вас многодневную программу экскурсий по Петербургу и окрестностям
- С вами будут работать лучшие петербургские гиды на автомобилях комфорт и бизнес класса. Среди нас члены союза краеведов, профессиональные историки, искусствоведы, архитекторы
- Организацию путешествия возьмут на себя опытные администраторы
- Кому понравится:
- Тем, кто ещё не был в Санкт-Петербурге или до сих пор не был на обзорной экскурсии
- Тем, кто хочет разобраться в истории России времён Петра I и его наследников
- Любителям архитектуры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
20%
Групповая
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
640 ₽
800 ₽ за человека
Групповая
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Узнайте о культурной столице России, прогуливаясь по Невскому проспекту и Петропавловской крепости. Вдохновляющие виды и исторические факты ждут вас
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
19 дек в 11:45
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно, кроме среды
7900 ₽ за всё до 2 чел.