В первую очередь, это маршрут для тех, кто не боится небольшого дискомфорта, ведь отправимся мы в промзону.
Но вы будете вознаграждены: прогулка по Чекушам не только информационно насыщена, но и очень атмосферна.
Вы отыщете секретные сады, особняки и внутреннюю железную дорогу, полюбуетесь стрит-артом, увидите шедевры модернизма и современные пространства.
Описание экскурсии
Нам предстоит прогулка, которая будет отчасти вызовом для участников: несмотря на близость метро, новые ЖК и культурные пространства, это всё ещё громкая, пыльная, функционирующая как будто в параллельной реальности промзона.
В программе:
- Главные достопримечательности новой туристической географии: канатный цех завода «Красный гвоздильщик» — тот самый, с башней Якова Чернихова. А также пространства Брусницын и Севкабель Порт. Об особенностях архитектуры и реставрации поговорим особо
- Шедевры модернизма: фабрика-кухня Василеостровского района, жилой дом авторства архитектора Армена Барутчева, вольная копия здания музея Гугенхайма и многое другое
- Безлюдная промзона с секретными садами, аутентичным стрит-артом, особняками с непростой судьбой и даже внутренней железной дорогой
- Суровые индустриальные пейзажи и халсовские типажи, красноречиво намекающие, какая из версий происхождения названия наиболее правдоподобна
Основные акценты экскурсии — архитектура, урбанистика, городская антропология. Мы поговорим об истории промзоны в имперский и советский периоды, о связях между заводами, о том, как тонко островитянин Алексей Балабанов прочувствовал Васильевский остров. И обсудим, с какими трудностями неизбежно сталкиваются девелоперы и реставраторы.
Организационные детали
- Программа ориентирована на участников с 16 лет
- Предусмотрен получасовой перерыв на кофе — оплачивается отдельно по желанию
- В особняк Брусницыных мы не заходим
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2805 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 65 туристов
Я историк (ЕУСПб и СПбГУ), художник, урбанист, исследую архитектуру и городское развитие в проектах «Город проектировщиков» и «Исторические покрытия». Здесь я размещаю информацию о своих авторских экскурсиях по Васильевскому острову,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Дмитрий
15 окт 2025
Очень интересно и познавательно. Экскурсия будет особенно интересна тем, кто увлекается историей и архитектурой. Рекомендую!
Мария
29 июл 2025
Благодарю прекрасную Марину за 4-х часовую экскурсию. Марина - прекрасный гид, интересный рассказчик и классный человек. Всем рекомендую. Она создала неклассический маршрут и даже меня, жителя СПб, смогла удивить. Буду вмещать полученную информацию.
Елена
23 мар 2025
Хотя Косая линия и ее окрестности знакомы мне со студенческий лет, в экскурсии Марины для меня было много нового. Было интересно узнать историю зданий, на которые я прежде не обращала внимание. Экскурсия несколько элитарна, ее можно рекомендовать прежде всего для местных жителей, которые давно знают общеизвестные достопримечательности Васильевского острова, но будут удивлены, жемчужинами промзоны.
