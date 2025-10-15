Мои заказы

Историческая промзона Чекуши: параллельная реальность Петербурга

Раскрыть суровую и прекрасную натуру промышленного квартала в окрестностях Севкабель Порта
В первую очередь, это маршрут для тех, кто не боится небольшого дискомфорта, ведь отправимся мы в промзону.

Но вы будете вознаграждены: прогулка по Чекушам не только информационно насыщена, но и очень атмосферна.

Вы отыщете секретные сады, особняки и внутреннюю железную дорогу, полюбуетесь стрит-артом, увидите шедевры модернизма и современные пространства.
3 отзыва
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Нам предстоит прогулка, которая будет отчасти вызовом для участников: несмотря на близость метро, новые ЖК и культурные пространства, это всё ещё громкая, пыльная, функционирующая как будто в параллельной реальности промзона.

В программе:

  • Главные достопримечательности новой туристической географии: канатный цех завода «Красный гвоздильщик» — тот самый, с башней Якова Чернихова. А также пространства Брусницын и Севкабель Порт. Об особенностях архитектуры и реставрации поговорим особо
  • Шедевры модернизма: фабрика-кухня Василеостровского района, жилой дом авторства архитектора Армена Барутчева, вольная копия здания музея Гугенхайма и многое другое
  • Безлюдная промзона с секретными садами, аутентичным стрит-артом, особняками с непростой судьбой и даже внутренней железной дорогой
  • Суровые индустриальные пейзажи и халсовские типажи, красноречиво намекающие, какая из версий происхождения названия наиболее правдоподобна

Основные акценты экскурсии — архитектура, урбанистика, городская антропология. Мы поговорим об истории промзоны в имперский и советский периоды, о связях между заводами, о том, как тонко островитянин Алексей Балабанов прочувствовал Васильевский остров. И обсудим, с какими трудностями неизбежно сталкиваются девелоперы и реставраторы.

Организационные детали

  • Программа ориентирована на участников с 16 лет
  • Предусмотрен получасовой перерыв на кофе — оплачивается отдельно по желанию
  • В особняк Брусницыных мы не заходим

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2805 ₽
Марина
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 65 туристов
Я историк (ЕУСПб и СПбГУ), художник, урбанист, исследую архитектуру и городское развитие в проектах «Город проектировщиков» и «Исторические покрытия». Здесь я размещаю информацию о своих авторских экскурсиях по Васильевскому острову,
где живу почти 20 лет. Я люблю показывать город изнутри, в формате «от местных для местных», раскрывая локальную идентичность и делая город и его отдельный район ближе и теплее. Моё повествование строится на стыке исследовательской интерпретации и художественного осмысления, искренне и по возможности просто, с элементами городской медиации, чтобы каждый нашёл в Петербурге что-то для себя.

Отзывы и рейтинг

Дмитрий
Дмитрий
15 окт 2025
Очень интересно и познавательно. Экскурсия будет особенно интересна тем, кто увлекается историей и архитектурой. Рекомендую!
Мария
Мария
29 июл 2025
Благодарю прекрасную Марину за 4-х часовую экскурсию. Марина - прекрасный гид, интересный рассказчик и классный человек. Всем рекомендую. Она создала неклассический маршрут и даже меня, жителя СПб, смогла удивить. Буду вмещать полученную информацию.
Благодарю прекрасную Марину за 4-х часовую экскурсию. Марина - прекрасный гид, интересный рассказчик и классный человек. Всем рекомендую. Она создала неклассический маршрут и даже меня, жителя СПб, смогла удивить. Буду вмещать полученную информацию.
Елена
Елена
23 мар 2025
Хотя Косая линия и ее окрестности знакомы мне со студенческий лет, в экскурсии Марины для меня было много нового. Было интересно узнать историю зданий, на которые я прежде не обращала внимание. Экскурсия несколько элитарна, ее можно рекомендовать прежде всего для местных жителей, которые давно знают общеизвестные достопримечательности Васильевского острова, но будут удивлены, жемчужинами промзоны.

