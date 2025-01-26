Культурный квартал БРУСНИЦЫН – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Культурный квартал БРУСНИЦЫН» в Санкт-Петербурге, цены от 1600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
На машине
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
Оказаться в сердце современного Петербурга - с модными арт-кварталами, музеями и галереями
Начало: На 18-й линии Васильевского острова
21 фев в 11:00
22 фев в 11:30
5500 за всё до 3 чел.
Историческая промзона Чекуши: параллельная реальность Петербурга
Пешая
скидка
20%
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая промзона Чекуши: параллельная реальность Петербурга
Раскрыть суровую и прекрасную натуру промышленного квартала в окрестностях Севкабель Порта
Начало: Перед портиком Горного университета
Расписание: в четверг в 10:30, в субботу в 15:30
Завтра в 10:30
22 фев в 15:30
20001600 за человека
Современный Петербург: "Севкабель-порт" и "Брусницын"
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Современный Петербург: "Севкабель-порт" и "Брусницын"
Исследовать два самых популярных общественных пространства города
Начало: На Косой линии
Завтра в 11:00
21 фев в 11:00
7200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 января 2025
    Креативный Васильевский на «Мини Купере»
    Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶 Экскурсия по музею-институту семьи Рерихов прошла на одном
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    дыхании. Артмуза❤️‍🔥, огромное общественное пространство с бесплатным посещением. Выставки,мастерские художников, студии, бутики кафе. Тут обязательно нужно побывать всём гостям города. Брусницын и Севкабель порт, общественное пространство на берегу Финского залива. С Эллой побывали в бутике художника. Интересно и необычно. Такой формат экскурсии зашёл на ура❤️‍🔥 По наводке Эллы поужинали в замечательном Грузинском бистро. Огромное спасибо за чудесный вечер 😊

    Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶
  • О
    Олга
    15 января 2025
    Современный Петербург: "Севкабель-порт" и "Брусницын"
    Посетили экскурсию1 января в 13.00))) Город только просыпался! Народу было не много, очень комфортно было гулять! Интересный рассказ! Компания у нас была большая, спасибо
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    большое Элеоноре за понимание! Шли своим темпом! Узнали много нового и интересного об этом уникальном месте! Сами локации красивые, необычные, для нас уже были знакомы! Но подкрепленные историей от Элеоноры, стали гораздо интереснее! Очень необычное место: современное и пропитанное историей! Спасибо

    Посетили экскурсию1 января в 13.00)))Посетили экскурсию1 января в 13.00)))Посетили экскурсию1 января в 13.00)))Посетили экскурсию1 января в 13.00)))Посетили экскурсию1 января в 13.00)))Посетили экскурсию1 января в 13.00)))
  • М
    Мария
    3 декабря 2024
    Современный Петербург: "Севкабель-порт" и "Брусницын"
    Браво экскурсоводу Марии за великолепную экскурсию в эстетике петербургского урбанизма! Узнала много нового и получила яркие впечатления несмотря на погоду) Особенно понравился культурный квартал Брусницын. Ярко, динамично и очень атмосферно. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Культурный квартал БРУСНИЦЫН»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Креативный Васильевский на «Мини Купере»
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  3. Современный Петербург: "Севкабель-порт" и "Брусницын"
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  2. Дворцовая площадь
  3. Невский проспект
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  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Казанский собор
  8. Спас на Крови
  9. Петропавловская крепость
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в феврале 2025
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