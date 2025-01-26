2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
Оказаться в сердце современного Петербурга - с модными арт-кварталами, музеями и галереями
Начало: На 18-й линии Васильевского острова
21 фев в 11:00
22 фев в 11:30
5500₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая промзона Чекуши: параллельная реальность Петербурга
Раскрыть суровую и прекрасную натуру промышленного квартала в окрестностях Севкабель Порта
Начало: Перед портиком Горного университета
Расписание: в четверг в 10:30, в субботу в 15:30
Завтра в 10:30
22 фев в 15:30
20001600₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Современный Петербург: "Севкабель-порт" и "Брусницын"
Исследовать два самых популярных общественных пространства города
Начало: На Косой линии
Завтра в 11:00
21 фев в 11:00
7200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 января 2025Огромное Спасибо Элле🤝за погружение в настоящую и современную жизнь Санкт-Петербурга и Васильевского острова🫶 Экскурсия по музею-институту семьи Рерихов прошла на одном
- ООлга15 января 2025Посетили экскурсию1 января в 13.00))) Город только просыпался! Народу было не много, очень комфортно было гулять! Интересный рассказ! Компания у нас была большая, спасибо
- ММария3 декабря 2024Браво экскурсоводу Марии за великолепную экскурсию в эстетике петербургского урбанизма! Узнала много нового и получила яркие впечатления несмотря на погоду) Особенно понравился культурный квартал Брусницын. Ярко, динамично и очень атмосферно. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Культурный квартал БРУСНИЦЫН»
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