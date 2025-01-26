читать дальше большое Элеоноре за понимание! Шли своим темпом! Узнали много нового и интересного об этом уникальном месте! Сами локации красивые, необычные, для нас уже были знакомы! Но подкрепленные историей от Элеоноры, стали гораздо интереснее! Очень необычное место: современное и пропитанное историей! Спасибо

Посетили экскурсию1 января в 13.00))) Город только просыпался! Народу было не много, очень комфортно было гулять! Интересный рассказ! Компания у нас была большая, спасибо