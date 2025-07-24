Пересечём несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Пашу, Оять и Свирь, полюбуемся величественными северными лесами и живописными видами.
Вы посетите Старую Ладогу и древние обители, узнаете их историю и при желании совершите омовение в святых источниках.
Описание экскурсии
Путевая экскурсия по Мурманскому шоссе расскажет о прошлом тех мест, которые мы проезжаем:
- Разберёмся, что такое Ингерманландия
- Поговорим о Дороге жизни, благодаря которой выжил блокадный Ленинград
- Вспомним князя Александра Ярославовича: здесь, на берегах Невы, он одержал знаменитую победу над шведами
- И Петра I, который разгромил сильнейшую армию Европы и отвоевал древние земли великого Новгорода
- Увидим напоминания о борьбе с немецкими захватчиками во время ВОВ — о ней свидетельствуют памятники, которые встретятся нам по пути
- Порассуждаем о монашеской жизни и случаях исцелений после посещения святых источников
Старая Ладога на берегу могучей реки Волхов. Осмотрим главные достопримечательности:
- Никольский мужской монастырь
- Староладожскую крепость (с местным гидом)
- Памятник Олегу и Рюрику
- Успенский девичий монастырь
- Церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горке
- Святой источник Параскевы Пятницы с купелью (можно совершить омовение)
- Курган Вещего Олега со сказочными видами на Волхов и кручи
Введено-Оятский монастырь. Вы узнаете историю святых преподобных Сергия и Варвары, родителей Александра Свирского. Сможете помолиться о семейном благополучии у их мощей. По желанию совершите омовение в купели и наберёте святой воды из радоново-минерального источника.
Александро-Свирский монастырь и Рощинское озеро на границе Ленинградской области и Карелии. Вы узнаете о преподобном Александре Свирском и поймёте, почему его называют новозаветным Авраамом. Побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы, и полюбуетесь памятниками архитектуры 16–19 веков. В монастыре можно заказать экскурсию по нему и принять участие в литургии.
Покрово-Тервенеческий монастырь. Главная святыня обители — Тервеническая икона Божией Матери. Вы также посетите часовню, построенную над источником, на который указала Богородица. В часовне стоит её скульптурное изображение, из-под ног которого бьёт источник. Здесь также можно искупаться в купели.
По запросу посетим Лодейнопольский историко-краеведческий музей.
Расписание поездки
1 день
7:00 — отправление. Трассовая экскурсия
08:10–08:20 — санитарная остановка, кофе (заправка в деревне Дусьево)
09:00–12:30 — Старая Ладога, осмотр достопримечательностей
12:30–13:20 — обед в Старой Ладоге (в трапезной Никольского монастыря или в другом месте по выбору)
13:20–14:30 — переезд в Введено-Оятский монастырь
14:30–15:30 — посещение Введено-Оятского монастыря, омовение в целебном радоновом источнике (отдельные тёплые купальни для мужчин и женщин)
15:30–17:00 — переезд в деревню Старая Слобода, в которой расположен Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Размещение в гостинице или квартире
17:10–18:00 — экскурсия по монастырю
Свободное время
2 день
9:00–11:30 — литургия (по желанию)
12:00–13:40 — трапеза, отъезд
13:40–15:20 — переезд в Лодейное Поле, посещение историко-краеведческого музея (по запросу)
15:20–16:00 — переезд в Покрово-Тервенеческий женский монастырь
16:00–17:00 — посещение Покрово-Тервенеческого женского монастыря, по желанию — омовение в святом источнике
17:00–21:30 — ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург (предусмотрена санитарная остановка в пути)
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле марки Nissan, Renault, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Audi, Haval или другой
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Заранее подбирается и оплачивается проживание и питание: вариантов много, стоимость от 4500 до 10000 ₽ за номер/коттедж за ночь. Подберём оптимальный вариант под ваши условия — подробности в переписке
По желанию:
- Экскурсия по монастырю Александра Свирского — 2000 ₽ с группы
- Билеты в музеи в Старой Ладоге — 400 ₽ за чел., льготные категории — 200 ₽ за чел.
- Экскурсия по Староладожской крепости (проводят местный гид) — 500 ₽ за чел. (длительность 45 мин.)
