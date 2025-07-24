Ранним утром мы отправимся в двухдневное путешествие к пяти монастырям. Пересечём несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Пашу, Оять и Свирь, полюбуемся величественными северными лесами и живописными видами. Вы посетите Старую Ладогу и древние обители, узнаете их историю и при желании совершите омовение в святых источниках.

Описание экскурсии

Путевая экскурсия по Мурманскому шоссе расскажет о прошлом тех мест, которые мы проезжаем:

Разберёмся, что такое Ингерманландия

Поговорим о Дороге жизни, благодаря которой выжил блокадный Ленинград

Вспомним князя Александра Ярославовича: здесь, на берегах Невы, он одержал знаменитую победу над шведами

И Петра I, который разгромил сильнейшую армию Европы и отвоевал древние земли великого Новгорода

Увидим напоминания о борьбе с немецкими захватчиками во время ВОВ — о ней свидетельствуют памятники, которые встретятся нам по пути

Порассуждаем о монашеской жизни и случаях исцелений после посещения святых источников

Старая Ладога на берегу могучей реки Волхов. Осмотрим главные достопримечательности:

Никольский мужской монастырь

Староладожскую крепость (с местным гидом)

Памятник Олегу и Рюрику

Успенский девичий монастырь

Церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горке

Святой источник Параскевы Пятницы с купелью (можно совершить омовение)

Курган Вещего Олега со сказочными видами на Волхов и кручи

Введено-Оятский монастырь. Вы узнаете историю святых преподобных Сергия и Варвары, родителей Александра Свирского. Сможете помолиться о семейном благополучии у их мощей. По желанию совершите омовение в купели и наберёте святой воды из радоново-минерального источника.

Александро-Свирский монастырь и Рощинское озеро на границе Ленинградской области и Карелии. Вы узнаете о преподобном Александре Свирском и поймёте, почему его называют новозаветным Авраамом. Побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы, и полюбуетесь памятниками архитектуры 16–19 веков. В монастыре можно заказать экскурсию по нему и принять участие в литургии.

Покрово-Тервенеческий монастырь. Главная святыня обители — Тервеническая икона Божией Матери. Вы также посетите часовню, построенную над источником, на который указала Богородица. В часовне стоит её скульптурное изображение, из-под ног которого бьёт источник. Здесь также можно искупаться в купели.

По запросу посетим Лодейнопольский историко-краеведческий музей.

Расписание поездки

1 день

7:00 — отправление. Трассовая экскурсия

08:10–08:20 — санитарная остановка, кофе (заправка в деревне Дусьево)

09:00–12:30 — Старая Ладога, осмотр достопримечательностей

12:30–13:20 — обед в Старой Ладоге (в трапезной Никольского монастыря или в другом месте по выбору)

13:20–14:30 — переезд в Введено-Оятский монастырь

14:30–15:30 — посещение Введено-Оятского монастыря, омовение в целебном радоновом источнике (отдельные тёплые купальни для мужчин и женщин)

15:30–17:00 — переезд в деревню Старая Слобода, в которой расположен Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Размещение в гостинице или квартире

17:10–18:00 — экскурсия по монастырю

Свободное время

2 день

9:00–11:30 — литургия (по желанию)

12:00–13:40 — трапеза, отъезд

13:40–15:20 — переезд в Лодейное Поле, посещение историко-краеведческого музея (по запросу)

15:20–16:00 — переезд в Покрово-Тервенеческий женский монастырь

16:00–17:00 — посещение Покрово-Тервенеческого женского монастыря, по желанию — омовение в святом источнике

17:00–21:30 — ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург (предусмотрена санитарная остановка в пути)

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле марки Nissan, Renault, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Audi, Haval или другой

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Заранее подбирается и оплачивается проживание и питание: вариантов много, стоимость от 4500 до 10000 ₽ за номер/коттедж за ночь. Подберём оптимальный вариант под ваши условия — подробности в переписке

По желанию: