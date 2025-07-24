Мои заказы

Из Петербурга - к монастырю Александра Свирского и другим святыням

За 2 дня пересечь 6 рек, посетить 5 православных обителей, увидеть Старую Ладогу и Лодейное Поле
Ранним утром мы отправимся в двухдневное путешествие к пяти монастырям.

Пересечём несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Пашу, Оять и Свирь, полюбуемся величественными северными лесами и живописными видами.

Вы посетите Старую Ладогу и древние обители, узнаете их историю и при желании совершите омовение в святых источниках.
5
1 отзыв
Из Петербурга - к монастырю Александра Свирского и другим святыням© Элеонора
Из Петербурга - к монастырю Александра Свирского и другим святыням© Элеонора
Из Петербурга - к монастырю Александра Свирского и другим святыням© Элеонора
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя15
ноя19
ноя21
ноя22
ноя26
ноя
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Путевая экскурсия по Мурманскому шоссе расскажет о прошлом тех мест, которые мы проезжаем:

  • Разберёмся, что такое Ингерманландия
  • Поговорим о Дороге жизни, благодаря которой выжил блокадный Ленинград
  • Вспомним князя Александра Ярославовича: здесь, на берегах Невы, он одержал знаменитую победу над шведами
  • И Петра I, который разгромил сильнейшую армию Европы и отвоевал древние земли великого Новгорода
  • Увидим напоминания о борьбе с немецкими захватчиками во время ВОВ — о ней свидетельствуют памятники, которые встретятся нам по пути
  • Порассуждаем о монашеской жизни и случаях исцелений после посещения святых источников

Старая Ладога на берегу могучей реки Волхов. Осмотрим главные достопримечательности:

  • Никольский мужской монастырь
  • Староладожскую крепость (с местным гидом)
  • Памятник Олегу и Рюрику
  • Успенский девичий монастырь
  • Церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горке
  • Святой источник Параскевы Пятницы с купелью (можно совершить омовение)
  • Курган Вещего Олега со сказочными видами на Волхов и кручи

Введено-Оятский монастырь. Вы узнаете историю святых преподобных Сергия и Варвары, родителей Александра Свирского. Сможете помолиться о семейном благополучии у их мощей. По желанию совершите омовение в купели и наберёте святой воды из радоново-минерального источника.

Александро-Свирский монастырь и Рощинское озеро на границе Ленинградской области и Карелии. Вы узнаете о преподобном Александре Свирском и поймёте, почему его называют новозаветным Авраамом. Побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы, и полюбуетесь памятниками архитектуры 16–19 веков. В монастыре можно заказать экскурсию по нему и принять участие в литургии.

Покрово-Тервенеческий монастырь. Главная святыня обители — Тервеническая икона Божией Матери. Вы также посетите часовню, построенную над источником, на который указала Богородица. В часовне стоит её скульптурное изображение, из-под ног которого бьёт источник. Здесь также можно искупаться в купели.

По запросу посетим Лодейнопольский историко-краеведческий музей.

Расписание поездки

1 день

7:00 — отправление. Трассовая экскурсия
08:10–08:20 — санитарная остановка, кофе (заправка в деревне Дусьево)
09:00–12:30 — Старая Ладога, осмотр достопримечательностей
12:30–13:20 — обед в Старой Ладоге (в трапезной Никольского монастыря или в другом месте по выбору)
13:20–14:30 — переезд в Введено-Оятский монастырь
14:30–15:30 — посещение Введено-Оятского монастыря, омовение в целебном радоновом источнике (отдельные тёплые купальни для мужчин и женщин)
15:30–17:00 — переезд в деревню Старая Слобода, в которой расположен Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Размещение в гостинице или квартире
17:10–18:00 — экскурсия по монастырю
Свободное время

2 день

9:00–11:30 — литургия (по желанию)
12:00–13:40 — трапеза, отъезд
13:40–15:20 — переезд в Лодейное Поле, посещение историко-краеведческого музея (по запросу)
15:20–16:00 — переезд в Покрово-Тервенеческий женский монастырь
16:00–17:00 — посещение Покрово-Тервенеческого женского монастыря, по желанию — омовение в святом источнике
17:00–21:30 — ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург (предусмотрена санитарная остановка в пути)

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле марки Nissan, Renault, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Audi, Haval или другой
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Заранее подбирается и оплачивается проживание и питание: вариантов много, стоимость от 4500 до 10000 ₽ за номер/коттедж за ночь. Подберём оптимальный вариант под ваши условия — подробности в переписке

По желанию:

  • Экскурсия по монастырю Александра Свирского — 2000 ₽ с группы
  • Билеты в музеи в Старой Ладоге — 400 ₽ за чел., льготные категории — 200 ₽ за чел.
  • Экскурсия по Староладожской крепости (проводят местный гид) — 500 ₽ за чел. (длительность 45 мин.)

Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Евгения
Евгения
24 июл 2025
Заказала путёвку через трипстер "Из Петербурга — к монастырю Александра Свирского и другим святыням" на два дня.
Сначала было волнительно, потому что заказала на этом сайте впервые и задолго до поездки.
читать дальше

Боялась, что экскурсия не состоится, т. к. была единственным участником. Но все переживания были абсолютно напрасны! Всё прошло на высочайшем уровне! Мне позвонили накануне, уточнили все моменты по нашей поездке. Поездка происходила на новом комфортабельном автомобиле.

Гидом была Наталья. Грамотный специалист, интересный собеседник, человек, владеющий большим количеством знаний, поэтому все вопросы по ходу экскурсии решались быстро и четко. Много почерпнула для себя информации.
Сначала посетили Введено-Оятский женский монастырь, родителей Александра Свирского, окунулись целебном источнике заехали Старую Ладогу, поднялись на курган Вещего Олега. Первый день мы завершили вечерним богослужением в Троицком соборе Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря! Для тех, кто желает исповедаться и причаститься есть великолепная возможность сделать это утром на литургии, а если повезёт, то приложиться к открытым мощам Александра Свирского после молебна с акафистом!
Второй день завершили посещением Покрово-Тервенеческого женского монастыря, с омовением в святом источнике. Тихое, спокойное место, кстати во всех монастырях можно приобрести не только святыньки, но и очень вкусную молочную продукцию.
Вернулись поздно, но поездка того стоила.
Были варианты поездок на один день, но дня очень мало, можно было бы и три)))
Спасибо за чудесный отдых и духовную подпитку!

