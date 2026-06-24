Из Петербурга в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)
Всё лучшее в Карелии за 1 день: от крепости к мраморным каньонам
Это однодневное путешествие для тех, кто хочет увидеть Карелию в её лучшем облике — спокойном и светлом.
Вы побываете в знаковых местах региона, пройдёте путь от старинной крепости до мраморных каньонов и увидите, как северная природа меняется с каждым километром дороги. От истории Карельского перешейка до горного парка «Рускеала» — впечатлений хватит надолго!
Тариф «Сытный» (в стоимость входят: входной билет в Горный парк и обед)
5450 ₽
Тариф «Горное путешествие» (в стоимость входят: входной билет в Горный парк и эк
5450 ₽
Тариф «Полный» (в стоимость входят: входной билет в Горный парк с экскурсией и о
6350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1853 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200 читать дальшеуменьшить
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма.
Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями!
Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона.
Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
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2
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1
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Екатерина
Поездка длительная, но она того стоит, рекомендую. Мы ездили с водителем Алексеем и гидом Кириллом, это самые настоящие профессионалы своего дела. Так же хотелось бы отметить прекрасный ресторан на берегу читать дальшеуменьшить
озера, в который нас завозили на обед (комплексный обед 1050₽, очень сытный и вкусный. Попробовали местный рыбный суп лохикейлло). Мы брали пакет базовый, за обед можно было доплатить. В парке Рускеала провели 2,5 часа, нам хватило.
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М
Мария
Прекрасная экскурсия! Благодарим за увлекательный рассказ Кирилла, интересная информация сопровождала нас на протяжении всего дня + в самом автобусе Кирилл рассказал много фактов и подкрепил их вещественными доказательствами:))) Нас завезли в приятные сувенирные магазины, во вкусные рестораны, ну и, конечно же, во все уникальные места, обещанные в программе. Под конец экскурсии были без задних ног! Просто супер! Большое спасибо!
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Т
Татьяна
Очень понравилась экскурсия. Виды Рускеалы просто незабываемы! Их нужно обязательно увидеть каждому! Гид Светлана была очень доброжелательна, во всём помогала, на все вопросы отвечала, советовала. Поезд шикарен: чувствовала себя Гарри Поттером в ресторане. 😁 Всем рекомендую. 👌
Роман
Ответ организатора:
Татьяна, добрый день! Большое спасибо за такой классный отзыв. Очень рады, что Рускеала и поезд оставили такие яркие впечатления, а читать дальшеуменьшить
работа Светланы вам понравилась. Сравнение с Гарри Поттером — в самое сердце! С удовольствием передадим гиду ваши слова. Будем рады видеть вас снова. Как раз сейчас начался отличный сезон для поездки на Соловки — это удивительное место с мощной энергетикой и красивой природой. Будем счастливы организовать для вас это новое путешествие!
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Ирина
Супер. Все понравилось.
Роман
Ответ организатора:
Ирина, добрый день! Простите, что отвечаем вам с опозданием. Огромное спасибо за ваш отзыв и отличную оценку! Мы очень рады, что вам всё понравилось. Будем счастливы видеть вас снова на наших экскурсиях!
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