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Из Петербурга в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)

Всё лучшее в Карелии за 1 день: от крепости к мраморным каньонам
Это однодневное путешествие для тех, кто хочет увидеть Карелию в её лучшем облике — спокойном и светлом.

Вы побываете в знаковых местах региона, пройдёте путь от старинной крепости до мраморных каньонов и увидите, как северная природа меняется с каждым километром дороги. От истории Карельского перешейка до горного парка «Рускеала» — впечатлений хватит надолго!
5
4 отзыва
Из Петербурга в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)
Из Петербурга в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)
Из Петербурга в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)

Описание экскурсии

Маршрут

Санкт-Петербург → Приозерск (крепость Корела) → Сортавала → водопады Ахвенкоски → горный парк «Рускеала» → ретропоезд (по желанию) → Сортавала → фирменный магазин форелевого хозяйства → Санкт-Петербург

Вы можете выбрать формат поездки:
«Полный» — с экскурсионным сопровождением и максимальным погружением
«Стандарт» — для более самостоятельного знакомства с локациями

Расписание и программа

6:45 — подача автобуса в центре города

10:00 — Приозерск

Город-форпост, который веками находился в центре борьбы за земли между Ладогой и Балтикой. Вы познакомитесь с его историей и узнаете, какую роль крепость Корела сыграла в судьбе Карельского перешейка.

10:30 — переезд и экскурсия в пути

Гид расскажет о природе региона, народах, которые здесь живут, их языках, традициях и укладе жизни.

12:00–17:30 — Сортавала и Ладога

— Обзорная экскурсия по Сортавале
— Обед в одном из городских кафе. Комплексные обеды — по желанию, за доплату
— Водопады Ахвенкоски
— Горный парк «Рускеала»

17:00 — отправление из «Рускеалы» на ретропоезде (по желанию)

Вы можете завершить прогулку по парку поездкой на паровозе до Сортавалы, где вас встретит автобус. Или отправиться напрямую в Санкт-Петербург.

18:00 — фирменный магазин форелевого хозяйства

23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия:
~23:00 — ст. м. «Озерки»
~23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • Стоимость указана за пакет «Стандартный» (входной билет и экскурсия в Рускеала не входят в стоимость)
  • В случае выбора пакета «Полный» в цену входит билет и экскурсия в Рускеале
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Что входит в цену

  • Трансфер на комфортабельном современном автобусе
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала» (в пакете «Полный»)
  • Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с аттестованным местным гидом (в пакете «Полный»)
  • Обзорная автобусная экскурсия по городу Сортавала

Дополнительные возможности

  • Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала — Сортавала (оплачиваются самостоятельно до начала поездки)
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Комплексные обеды: диапазон цен — 800–950 ₽ за чел.

Обратите внимание! Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Программа и тайминг поездки

  • Время отправления и прибытия указано ориентировочное
  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма услуг

ежедневно в 06:45

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Её забронировали уже 20 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Тариф «Базовый»2990 ₽
Тариф «Сытный» (в стоимость входят: входной билет в Горный парк и обед)5450 ₽
Тариф «Горное путешествие» (в стоимость входят: входной билет в Горный парк и эк5450 ₽
Тариф «Полный» (в стоимость входят: входной билет в Горный парк с экскурсией и о6350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1853 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
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экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Екатерина
Поездка длительная, но она того стоит, рекомендую. Мы ездили с водителем Алексеем и гидом Кириллом, это самые настоящие профессионалы своего дела. Так же хотелось бы отметить прекрасный ресторан на берегу
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озера, в который нас завозили на обед (комплексный обед 1050₽, очень сытный и вкусный. Попробовали местный рыбный суп лохикейлло). Мы брали пакет базовый, за обед можно было доплатить. В парке Рускеала провели 2,5 часа, нам хватило.

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М
Прекрасная экскурсия! Благодарим за увлекательный рассказ Кирилла, интересная информация сопровождала нас на протяжении всего дня + в самом автобусе Кирилл рассказал много фактов и подкрепил их вещественными доказательствами:))) Нас завезли в приятные сувенирные магазины, во вкусные рестораны, ну и, конечно же, во все уникальные места, обещанные в программе. Под конец экскурсии были без задних ног!
Просто супер! Большое спасибо!
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Т
Очень понравилась экскурсия. Виды Рускеалы просто незабываемы! Их нужно обязательно увидеть каждому! Гид Светлана была очень доброжелательна, во всём помогала, на все вопросы отвечала, советовала. Поезд шикарен: чувствовала себя Гарри Поттером в ресторане. 😁 Всем рекомендую. 👌
Роман
Роман
Ответ организатора:
Татьяна, добрый день! Большое спасибо за такой классный отзыв. Очень рады, что Рускеала и поезд оставили такие яркие впечатления, а
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работа Светланы вам понравилась. Сравнение с Гарри Поттером — в самое сердце! С удовольствием передадим гиду ваши слова. Будем рады видеть вас снова. Как раз сейчас начался отличный сезон для поездки на Соловки — это удивительное место с мощной энергетикой и красивой природой. Будем счастливы организовать для вас это новое путешествие!

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Ирина
Супер. Все понравилось.
Роман
Роман
Ответ организатора:
Ирина, добрый день! Простите, что отвечаем вам с опозданием. Огромное спасибо за ваш отзыв и отличную оценку! Мы очень рады, что вам всё понравилось. Будем счастливы видеть вас снова на наших экскурсиях!
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