Мои заказы

Камерная экскурсия в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)

Отправиться из Петербурга в Карелию, к крепости и мраморным каньонам
Это однодневное путешествие для тех, кто хочет увидеть Карелию в её зимнем облике — спокойном и светлом.

Вы побываете в знаковых местах региона, пройдёте путь от старинной крепости до мраморных каньонов и увидите, как северная природа меняется с каждым километром дороги. От истории Карельского перешейка до горного парка «Рускеала» — впечатлений хватит надолго!
Камерная экскурсия в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)
Камерная экскурсия в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)
Камерная экскурсия в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)

Описание экскурсии

Маршрут

Санкт-Петербург → Приозерск (крепость Корела) → Сортавала → водопады Ахвенкоски → горный парк «Рускеала» → ретропоезд (по желанию) → Сортавала → фирменный магазин форелевого хозяйства → Санкт-Петербург

Вы можете выбрать формат поездки:
«Полный» — с экскурсионным сопровождением и максимальным погружением
«Стандарт» — для более самостоятельного знакомства с локациями

Расписание и программа

6:30 — выезд от ст. м. «Площадь Восстания»

7:25 — выезд от ст. м. ст. м. «Озерки»

10:00 — Приозерск

Город-форпост, который веками находился в центре борьбы за земли между Ладогой и Балтикой. Вы познакомитесь с его историей и узнаете, какую роль крепость Корела сыграла в судьбе Карельского перешейка.

10:30 — переезд и экскурсия в пути

Гид расскажет о природе региона, народах, которые здесь живут, их языках, традициях и укладе жизни.

12:00–17:30 — Сортавала и Ладожские шхеры экскурсионная программа
— Обзорная экскурсия по Сортавале
— Обед в одном из городских кафе. Комплексные обеды — по желанию, за доплату.
— Водопады Ахвенкоски
— Горный парк «Рускеала»

17:00 — отправление из «Рускеалы» на ретропоезде (по желанию)

Вы можете завершить прогулку по парку поездкой на паровозе до Сортавалы, где вас встретит автобус. Или отправиться напрямую в Санкт-Петербург на автобусе с группой.

18:00 — фирменный магазин форелевого хозяйства

23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия:
~23:00 — ст. м. «Озерки»
~23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • Возьмите с собой наличные. На объектах маршрута может не быть терминалов бесконтактной оплаты или интернета
  • Экскурсия подойдёт детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
  • С вами поедет один из гидов нашей команды
  • Для получения льгот нужно взять с собой документ, подтверждающий такое право

Что входит в цену

  • Трансфер на комфортабельном современном автобусе
  • Обзорная автобусная экскурсия по городу Сортавала
  • Входные билеты в парк «Рускеала» и экскурсия с гидом парка «Мраморный каньон»

Дополнительные возможности

  • Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала — Сортавала (оплачиваются самостоятельно до начала поездки)
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Комплексные обеды: диапазон цен — 800-950 руб за чел.
  • Экотропа у водопадов Ахвенкоски — 400 руб. /чел.

Программа и тайминг поездки

  • Время отправления и прибытия указано ориентировочное.
  • Мы оставляем за собой право менять программу без уменьшения общего объёма услуг

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые7990 ₽
Дети до 7 лет6740 ₽
Школьники7340 ₽
Студенты7540 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды6740 ₽
Путешественники старше 60 лет7540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальшеуменьшить

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Камерная экскурсия в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)»

Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
На автобусе
В «Рускеалу» на ретропоезде
13 часов
674 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
Залюбоваться природой Карелии, потрогать мрамор и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
7500 ₽ за человека
Лучшие места Карелии за 1 день: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
На автобусе
13 часов
196 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Лучшие места Карелии за 1 день: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
Побывать в «Рускеале», восхититься водопадами Карелии и увидеть древнюю крепость
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
29 мая в 06:45
3790 ₽ за человека
В Карелию и Рускеалу на день из Петербурга
На автобусе
13 часов
498 отзывов
Групповая
до 18 чел.
В Карелию и Рускеалу на день из Петербурга
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
5490 ₽ за человека
Мраморная Карелия из Петербурга: дорога в парк «Рускеала»
На автобусе
13 часов
16 отзывов
Групповая
Мраморная Карелия из Петербурга: дорога в парк «Рускеала»
Откройте для себя Карелию с её мраморными каньонами и средневековыми крепостями. Узнайте историю региона и насладитесь природой на экскурсии
Начало: За Казанским собором
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
29 мая в 06:45
4650 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
7990 ₽ за человека