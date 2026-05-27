Вы побываете в знаковых местах региона, пройдёте путь от старинной крепости до мраморных каньонов и увидите, как северная природа меняется с каждым километром дороги. От истории Карельского перешейка до горного парка «Рускеала» — впечатлений хватит надолго!
Описание экскурсии
Маршрут
Санкт-Петербург → Приозерск (крепость Корела) → Сортавала → водопады Ахвенкоски → горный парк «Рускеала» → ретропоезд (по желанию) → Сортавала → фирменный магазин форелевого хозяйства → Санкт-Петербург
Вы можете выбрать формат поездки:
«Полный» — с экскурсионным сопровождением и максимальным погружением
«Стандарт» — для более самостоятельного знакомства с локациями
Расписание и программа
6:30 — выезд от ст. м. «Площадь Восстания»
7:25 — выезд от ст. м. ст. м. «Озерки»
10:00 — Приозерск
Город-форпост, который веками находился в центре борьбы за земли между Ладогой и Балтикой. Вы познакомитесь с его историей и узнаете, какую роль крепость Корела сыграла в судьбе Карельского перешейка.
10:30 — переезд и экскурсия в пути
Гид расскажет о природе региона, народах, которые здесь живут, их языках, традициях и укладе жизни.
12:00–17:30 — Сортавала и Ладожские шхеры экскурсионная программа
— Обзорная экскурсия по Сортавале
— Обед в одном из городских кафе. Комплексные обеды — по желанию, за доплату.
— Водопады Ахвенкоски
— Горный парк «Рускеала»
17:00 — отправление из «Рускеалы» на ретропоезде (по желанию)
Вы можете завершить прогулку по парку поездкой на паровозе до Сортавалы, где вас встретит автобус. Или отправиться напрямую в Санкт-Петербург на автобусе с группой.
18:00 — фирменный магазин форелевого хозяйства
23:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия:
~23:00 — ст. м. «Озерки»
~23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
- Возьмите с собой наличные. На объектах маршрута может не быть терминалов бесконтактной оплаты или интернета
- Экскурсия подойдёт детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- С вами поедет один из гидов нашей команды
- Для получения льгот нужно взять с собой документ, подтверждающий такое право
Что входит в цену
- Трансфер на комфортабельном современном автобусе
- Обзорная автобусная экскурсия по городу Сортавала
- Входные билеты в парк «Рускеала» и экскурсия с гидом парка «Мраморный каньон»
Дополнительные возможности
- Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала — Сортавала (оплачиваются самостоятельно до начала поездки)
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Комплексные обеды: диапазон цен — 800-950 руб за чел.
- Экотропа у водопадов Ахвенкоски — 400 руб. /чел.
Программа и тайминг поездки
- Время отправления и прибытия указано ориентировочное.
- Мы оставляем за собой право менять программу без уменьшения общего объёма услуг
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|7990 ₽
|Дети до 7 лет
|6740 ₽
|Школьники
|7340 ₽
|Студенты
|7540 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|6740 ₽
|Путешественники старше 60 лет
|7540 ₽