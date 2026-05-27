Это однодневное путешествие для тех, кто хочет увидеть Карелию в её зимнем облике — спокойном и светлом. Вы побываете в знаковых местах региона, пройдёте путь от старинной крепости до мраморных каньонов и увидите, как северная природа меняется с каждым километром дороги. От истории Карельского перешейка до горного парка «Рускеала» — впечатлений хватит надолго!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут

Санкт-Петербург → Приозерск (крепость Корела) → Сортавала → водопады Ахвенкоски → горный парк «Рускеала» → ретропоезд (по желанию) → Сортавала → фирменный магазин форелевого хозяйства → Санкт-Петербург

Вы можете выбрать формат поездки:

«Полный» — с экскурсионным сопровождением и максимальным погружением

«Стандарт» — для более самостоятельного знакомства с локациями

Расписание и программа

6:30 — выезд от ст. м. «Площадь Восстания»

7:25 — выезд от ст. м. ст. м. «Озерки»

10:00 — Приозерск

Город-форпост, который веками находился в центре борьбы за земли между Ладогой и Балтикой. Вы познакомитесь с его историей и узнаете, какую роль крепость Корела сыграла в судьбе Карельского перешейка.

10:30 — переезд и экскурсия в пути

Гид расскажет о природе региона, народах, которые здесь живут, их языках, традициях и укладе жизни.

12:00–17:30 — Сортавала и Ладожские шхеры экскурсионная программа

— Обзорная экскурсия по Сортавале

— Обед в одном из городских кафе. Комплексные обеды — по желанию, за доплату.

— Водопады Ахвенкоски

— Горный парк «Рускеала»

17:00 — отправление из «Рускеалы» на ретропоезде (по желанию)

Вы можете завершить прогулку по парку поездкой на паровозе до Сортавалы, где вас встретит автобус. Или отправиться напрямую в Санкт-Петербург на автобусе с группой.

18:00 — фирменный магазин форелевого хозяйства

23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия:

~23:00 — ст. м. «Озерки»

~23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

Возьмите с собой наличные. На объектах маршрута может не быть терминалов бесконтактной оплаты или интернета

Экскурсия подойдёт детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой

С вами поедет один из гидов нашей команды

Для получения льгот нужно взять с собой документ, подтверждающий такое право

Что входит в цену

Трансфер на комфортабельном современном автобусе

Обзорная автобусная экскурсия по городу Сортавала

Входные билеты в парк «Рускеала» и экскурсия с гидом парка «Мраморный каньон»

Дополнительные возможности

Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала — Сортавала (оплачиваются самостоятельно до начала поездки)

Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка

Комплексные обеды: диапазон цен — 800-950 руб за чел.

Экотропа у водопадов Ахвенкоски — 400 руб. /чел.

