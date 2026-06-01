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Групповая
до 18 чел.
Лучший выборКарелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
Залюбоваться природой Карелии, потрогать мрамор и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: На площади Искусств
«Для выписки билетов на ретропоезд необходимы ФИО, даты рождения и номера паспортов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
24 июн в 08:00
8250 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Ретро-паровоз в Карелии: Рускеала и живые пейзажи
Начало: Площадь Искусств, д. 1
«Вишенкой на торте нашего насыщенного дня станет поездка на ретропоезде Рускеальский экспресс Рано утром мы отправимся из Петербурга в город Сортавала»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
24 июн в 08:00
7500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Санкт-Петербурга по Карелии: парк Рускеала, оленья ферма и водопады
Познакомиться с главными местами Северного Приладожья и прогуляться по каньону парка Рускеала
Начало: В районе площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
24 июн в 08:00
5500 ₽ за человека
Групповая
Из Петербурга в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)
Всё лучшее в Карелии за 1 день: от крепости к мраморным каньонам
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
«Санкт-Петербург → Приозерск (крепость Корела) → Сортавала → водопады Ахвенкоски → горный парк «Рускеала» → ретропоезд (по желанию) → Сортавала → фирменный магазин форелевого хозяйства → Санкт-Петербург»
Расписание: ежедневно в 06:45
24 июн в 06:45
25 июн в 06:45
2990 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
Начало: Площадь Искусств, д. 1
«Завершит день поездка на легендарном ретропоезде «Рускеальский экспресс» — атмосферном составе с настоящим паровозом и вагонами в стиле начала XX века»
Расписание: ежедневно в 08:00
7500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Камерная экскурсия в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде)
Отправиться из Петербурга в Карелию, к крепости и мраморным каньонам
Начало: СТ.М. «Площадь Восстания»
«Санкт-Петербург → Приозерск (крепость Корела) → Сортавала → водопады Ахвенкоски → горный парк «Рускеала» → ретропоезд (по желанию) → Сортавала → фирменный магазин форелевого хозяйства → Санкт-Петербург»
27 июн в 06:30
4 июл в 06:30
7990 ₽ за человека
Групповая
В Рускеалу на ретропоезде за 1 день из Санкт-Петербурга
Осмотреть крепость Корела, побывать в Сортавале и увидеть Мраморный каньон
Начало: На площади Искусств
«Ретропоезд «Рускеальский экспресс»»
8200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На ретропоезде»
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В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
- Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд;
- Ретро-паровоз в Карелии: Рускеала и живые пейзажи;
- Из Санкт-Петербурга по Карелии: парк Рускеала, оленья ферма и водопады;
- Из Петербурга в «Рускеалу» (с опцией поездки на ретропоезде);
- В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд.
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