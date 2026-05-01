Проведите целый день в сердце Карелии! Вы исследуете горный парк «Рускеала» с легендарным Мраморным каньоном, посетите смотровые площадки и подземные гроты.
А по пути увидите живописные водопады Ахвенкоски, познакомитесь с историей Приозерска и Сортавалы, узнаете легенды Карельского перешейка и насладитесь красотой северной природы.
Описание экскурсии
8:00 — отправление автобуса из Петербурга
Мы проедем по местам, где когда-то проходили пути варягов, и раскроем тайны названий, в которых спрятаны следы древних племён. Вы увидите бурлящие Лосевские пороги и узнаете, что общего у этих мест с финским эпосом «Калевала».
10:30 — техническая остановка в Приозерске
11:00–19:00 — Сортавала и «Рускеала»
- Знакомство с Сортавалой — городом двух имён и трёх культур
- Пешеходная экскурсия по горному парку «Рускеала» — Мраморный каньон, смотровые площадки, подземные гроты
- Свободное время для прогулок, катания на лодке и фото
- Поездка на поезде «Рускеальский экспресс» — по желанию
18:00 — 19:00 — водопады Ахвенкоски
Прогулка по подвесным мостам над рекой Тохмайоки.
19:00 — отправление в Петербург
Прибытие в город ориентировочно в 23:30.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе туристического класса
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты в парк «Рускеала»
- Отдельно оплачивается вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽ взрослый, 400 ₽ — льготный, а также по желанию катание на лодке и обед
- В свободное время вы можете прокатиться на поезде «Рускеальский экспресс» — билеты необходимо приобрести заранее самостоятельно
- Программа 5+
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|5450 ₽
|Дети до 7 лет
|4200 ₽
|Школьники
|4800 ₽
|Студенты
|5000 ₽
|Люди 60+ лет
|5000 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
