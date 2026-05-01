Жемчужина Карелии - «Рускеала»: целый день в горном парке

Мраморный каньон, водопады и северная природа
Проведите целый день в сердце Карелии! Вы исследуете горный парк «Рускеала» с легендарным Мраморным каньоном, посетите смотровые площадки и подземные гроты.

А по пути увидите живописные водопады Ахвенкоски, познакомитесь с историей Приозерска и Сортавалы, узнаете легенды Карельского перешейка и насладитесь красотой северной природы.
Описание экскурсии

8:00 — отправление автобуса из Петербурга

Мы проедем по местам, где когда-то проходили пути варягов, и раскроем тайны названий, в которых спрятаны следы древних племён. Вы увидите бурлящие Лосевские пороги и узнаете, что общего у этих мест с финским эпосом «Калевала».

10:30 — техническая остановка в Приозерске

11:00–19:00 — Сортавала и «Рускеала»

  • Знакомство с Сортавалой — городом двух имён и трёх культур
  • Пешеходная экскурсия по горному парку «Рускеала» — Мраморный каньон, смотровые площадки, подземные гроты
  • Свободное время для прогулок, катания на лодке и фото
  • Поездка на поезде «Рускеальский экспресс» — по желанию

18:00 — 19:00 — водопады Ахвенкоски

Прогулка по подвесным мостам над рекой Тохмайоки.

19:00 — отправление в Петербург

Прибытие в город ориентировочно в 23:30.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе туристического класса
  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты в парк «Рускеала»
  • Отдельно оплачивается вход на экотропу у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽ взрослый, 400 ₽ — льготный, а также по желанию катание на лодке и обед
  • В свободное время вы можете прокатиться на поезде «Рускеальский экспресс» — билеты необходимо приобрести заранее самостоятельно
  • Программа 5+
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые5450 ₽
Дети до 7 лет4200 ₽
Школьники4800 ₽
Студенты5000 ₽
Люди 60+ лет5000 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

