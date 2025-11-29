В предновогодние дни остров-крепость Кронштадт преображается, становясь настоящей зимней сказкой. Этот удивительный город на Финском заливе, овеянный морской славой, откроет вам свои тайны и подарит подлинное ощущение праздника. Вы не только прикоснётесь к легендам флота, но и станете зрителями грандиозного представления на фасаде Морского собора.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с героическим прошлым города-крепости, узнаете о великих мореплавателях и флотоводцах. На ваших глазах оживут страницы истории:

вы пройдёте по улицам, где каждое здание хранит память о морской доблести России

увидите знаменитые форты, стоящие на страже морских рубежей

и услышите историю создания Кронштадта Петром I и его ключевой роли в защите Северной столицы

Рождественское волшебство

С 25 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. вас ждёт поистине сказочное зрелище. Величественный фасад Морского Никольского собора превратится в гигантский экран для световых инсталляций. Игра света расцветит стены фантастическими образами, которые расскажут истории о морских подвигах и рождественских чудесах.

Программа и тайминг поездки

15:00 — отправление из Санкт-Петербурга

16:30 — обзорная экскурсия

18:00 — самостоятельная прогулка по украшенному городу (30–40 минут) + световое шоу на Якорной площади

18:40 — выезд в Санкт-Петербург

Организационные детали