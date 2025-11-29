В предновогодние дни остров-крепость Кронштадт преображается, становясь настоящей зимней сказкой.
Этот удивительный город на Финском заливе, овеянный морской славой, откроет вам свои тайны и подарит подлинное ощущение праздника.
Вы не только прикоснётесь к легендам флота, но и станете зрителями грандиозного представления на фасаде Морского собора.
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с героическим прошлым города-крепости, узнаете о великих мореплавателях и флотоводцах. На ваших глазах оживут страницы истории:
- вы пройдёте по улицам, где каждое здание хранит память о морской доблести России
- увидите знаменитые форты, стоящие на страже морских рубежей
- и услышите историю создания Кронштадта Петром I и его ключевой роли в защите Северной столицы
Рождественское волшебство
С 25 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. вас ждёт поистине сказочное зрелище. Величественный фасад Морского Никольского собора превратится в гигантский экран для световых инсталляций. Игра света расцветит стены фантастическими образами, которые расскажут истории о морских подвигах и рождественских чудесах.
Программа и тайминг поездки
15:00 — отправление из Санкт-Петербурга
16:30 — обзорная экскурсия
18:00 — самостоятельная прогулка по украшенному городу (30–40 минут) + световое шоу на Якорной площади
18:40 — выезд в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 13638 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
