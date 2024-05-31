Приглашаем вас на экскурсию в мини-группе.
Мы довезём вас до комплекса на комфортном микроавтобусе, бережно передадим в руки музейного гида, который познакомит с Большим дворцом, а затем прогуляемся с вами по аллеям Нижнего парка, любуясь творением Петра I, с лёгкой руки которого и появился Петергоф.
Мы довезём вас до комплекса на комфортном микроавтобусе, бережно передадим в руки музейного гида, который познакомит с Большим дворцом, а затем прогуляемся с вами по аллеям Нижнего парка, любуясь творением Петра I, с лёгкой руки которого и появился Петергоф.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на экскурсию в мини-группе. Мы довезём вас до комплекса на комфортном микроавтобусе, бережно передадим в руки музейного гида, который познакомит с Большим дворцом, а затем прогуляемся с вами по аллеям Нижнего парка, любуясь творением Петра I, с лёгкой руки которого и появился Петергоф.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 18 лет)
|4 450 ₽
|Льготный (школьники и дети до 16)
|3 850 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
31 мая 2024
Всё понравилось! Комфортный микро-автобус, небольшая группа. Экскурсия была интересная и не выматывающая.
А
Анна
26 мая 2024
Здравствуйте!!!!! Хочу оставить искренний отзыв о нашей поездке в Питергоф!!! На столько все четко сработано, информация, место встречи, время, гид, водитель, все по делу. не было даже мысли о том,
И
Инна
26 мая 2024
Спасибо организатору Дарье, гиду Ольге за незабываемую экскурсию Петергоф! Ольга очень познавательно и интересно, много исторических событийбыло озвучено. Теплая и комфортная отмосфера мероприятия и особое спасибо за организацию мини экскурсий!
О
Олег
26 мая 2024
Н
Нина
22 мая 2024
Л
ЛЮДМИЛА
22 мая 2024
Были на экскурсии Петергоф "Все включено" в мини группе. Экскурсия пошла потрясающе!!! Гид Анастасия - профессионал своего дела. Столько интересного, познавательного рассказала. Все очень организованно, удобно. Хочется, когда приеду домой почитать историю, про искусство! Много положительных впечатлений!!! Запомнить я навсегда.
О
Ольга
22 мая 2024
Очень интересная экскурсия в прекрасный Петергоф! Советую, все прошло замечательно, познавательно и организованно! Гид Анастасия очень интересно и подробно все рассказывала!
А
Александр
20 мая 2024
Экскурсия организована добросовестно. Предварительно было получено уведомление о времени, месте сбора группы, имени гида. По дороге в Петергоф нам гид Анастасия рассказала как развивалась во времени Петергофская дорога и владельцах
А
Алина
19 мая 2024
Замечательная экскурсия, интересно и не нагруженно, все понравилось
А
Александр
19 мая 2024
Увидел всё. Всё бегом. Долгая дорога туда. Там столпотворение, никуда не подойти
А
Анна
18 мая 2024
Экскурсия понравилась
И
Ирина
16 мая 2024
Интересно спланировано экскурсия, идеальная локация времени.
Д
Дмитрий
14 мая 2024
Всё, что было заявлено увидели. . рекомендую экскурсию. Всё вовремя!
Т
Татьяна
13 мая 2024
В общем экскурсия понравилась.
М
Мария
11 мая 2024
Очень понравилась работа организатора и гида, все четко, понятно, всегда на связи, готовы ответить на все вопросы. Отлично съездили в Петергоф в мини группе, были избавлены полностью от покупки билетов, стояния в очередях, поиска куда идти, думали только о прекрасном вокруг и никаких забот. Спасибо за такую прекрасную организацию.
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