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что что то не так. Получили удовольствие не только от Питергофа, но и от всего целого, что касалось этой поездки!!!!! Гид Ольга, очень приятная в четкости, в разговоре и т. д. От души всем организаторам спасибо, советую, рекомендую, только их!!!!!