Встретимся в Петербурге и отправимся в живописную Гатчину. Вы пройдёте по атмосферным улицам города, увидите краствые озёра и мосты, посетите Егерскую слободу с изящной Покровской церковью. По желанию — Приоратский и Гатчинский дворцы, где вы узнаете о Мальтийском ордене, строителях и царях.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Гатчине — одному из самых красивых городов России. Вы исследуете уголки памятника истории с дворцово-парковыми ансамблями, мостами и чистейшими озёрами.

Посещение Егерской слободы, основанной при Александре II для придворной охоты. Здесь сохранилось большинство построек, а территорию украшает Покровская церковь с изящными куполами.

По желанию — Приоратский и Гатчинский дворцы. В первом, что очень похож на готическую капеллу, вы узнаете об истории Приората, строительстве дворца из земли и Мальтийском ордене. А во втором — с невероятным убранством залов и таинственным подземным ходом — о его хозяевах и создателях.

Если вы не захотите посещать дворцы, сможете в это время погулять по Гатчине самостоятельно.

Примерный тайминг

Гатчина и Егерская слобода — 40 мин

Дворцы и парк — 4 ч 15 мин с учётом переездов

Обед — 40 мин

Организационные детали