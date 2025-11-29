Встретимся в Петербурге и отправимся в живописную Гатчину.
Вы пройдёте по атмосферным улицам города, увидите краствые озёра и мосты, посетите Егерскую слободу с изящной Покровской церковью.
По желанию — Приоратский и Гатчинский дворцы, где вы узнаете о Мальтийском ордене, строителях и царях.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Гатчине — одному из самых красивых городов России. Вы исследуете уголки памятника истории с дворцово-парковыми ансамблями, мостами и чистейшими озёрами.
Посещение Егерской слободы, основанной при Александре II для придворной охоты. Здесь сохранилось большинство построек, а территорию украшает Покровская церковь с изящными куполами.
По желанию — Приоратский и Гатчинский дворцы. В первом, что очень похож на готическую капеллу, вы узнаете об истории Приората, строительстве дворца из земли и Мальтийском ордене. А во втором — с невероятным убранством залов и таинственным подземным ходом — о его хозяевах и создателях.
Если вы не захотите посещать дворцы, сможете в это время погулять по Гатчине самостоятельно.
Примерный тайминг
- Гатчина и Егерская слобода — 40 мин
- Дворцы и парк — 4 ч 15 мин с учётом переездов
- Обед — 40 мин
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию):
— пакет «Два дворца и парк» (Приоратский и Гатчинский дворцы и Гатчинский парк) — 1000 ₽ за взрослого, 600 ₽ за ребёнка, 700 ₽ за пенсионера. Билеты вы покупаете заранее
— комплексный обед в банкетном зале «Янтарь» — 600 ₽ за чел. (количество ограничено)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 408 туристов
Мы — команда людей, влюблённых в путешествия. Наша миссия — показать вам, что интересное может быть совсем рядом. А ещё — дать возможность переместиться в другую атмосферу и отдохнуть душой. В нашем штате профессиональные гиды и водители. Путешествуем на больших туристических автобусах на 45–50 мест. Ждём вас на наших экскурсиях и в наших турах!
