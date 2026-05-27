Как крепость отражала атаки и какое влияние на неё оказали 90 лет под властью Швеции? Как «ключ-город» превратился в Русскую Бастилию и кто из известных людей томился в камерах Шлиссельбургской тюрьмы? Как цитадель не давала перерезать Дорогу жизни по Ладоге? Это и многое другое вы узнаете на экскурсии по главному оборонительному форпосту Новгородской земли.

Описание экскурсии

Дорога к Ореховому острову

Пока за окном сменяются виды, вы познакомитесь с историей Ленинградской области. К крепости Орешек можно добраться только по воде, поэтому в Шлиссельбурге мы пересядем на теплоход.

Крепость Орешек

Вы погрузитесь в прошлое цитадели, от основания князем Юрием Даниловичем до превращения в политическую тюрьму. Узнаете судьбы узников тесных шлиссельбургских камер — членов царской семьи, опальных аристократов, декабристов, революционеров, народовольцев.

Осмотрите остатки фортификации, башен, казарм, которые помнят и оборону от шведов, и подвиги Великой Отечественной войны. С крепостных стен полюбуетесь панорамами Ладоги — это одно из самых живописных мест области. Затем у вас будет время для самостоятельной прогулки.

Организационные детали