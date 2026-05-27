Как крепость отражала атаки и какое влияние на неё оказали 90 лет под властью Швеции? Как «ключ-город» превратился в Русскую Бастилию и кто из известных людей томился в камерах Шлиссельбургской тюрьмы? Как цитадель не давала перерезать Дорогу жизни по Ладоге? Это и многое другое вы узнаете на экскурсии по главному оборонительному форпосту Новгородской земли.
Описание экскурсии
Дорога к Ореховому острову
Пока за окном сменяются виды, вы познакомитесь с историей Ленинградской области. К крепости Орешек можно добраться только по воде, поэтому в Шлиссельбурге мы пересядем на теплоход.
Крепость Орешек
Вы погрузитесь в прошлое цитадели, от основания князем Юрием Даниловичем до превращения в политическую тюрьму. Узнаете судьбы узников тесных шлиссельбургских камер — членов царской семьи, опальных аристократов, декабристов, революционеров, народовольцев.
Осмотрите остатки фортификации, башен, казарм, которые помнят и оборону от шведов, и подвиги Великой Отечественной войны. С крепостных стен полюбуетесь панорамами Ладоги — это одно из самых живописных мест области. Затем у вас будет время для самостоятельной прогулки.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле BMW X3 или аналогичном по классу. Для большего количества участников предоставим микроавтобус, подробности уточняйте в переписке
- Дополнительно оплачиваются билеты: теплоход — взрослый 450 ₽, детский (до 6 лет) 250 ₽, льготный (студенты, пенсионеры, школьники) 350 ₽; крепость — 200 ₽
- Дорога в одну сторону займёт 1 час 50 минут вместе с переправой. В крепости проведём 2 часа
- Первый рейс на Ореховый остров отправляется в 10:00, далее в течение дня — каждые полчаса
- Можем провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость: 1 человек — 15 500 ₽, 2 человека — 19 000 ₽, 3 человека — 20 500 ₽, 4 человека — 22 000 ₽
- Экскурсию можно провести на английском языке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Александра Невского»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
