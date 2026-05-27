Из Санкт-Петербурга к островам Передовик и Крепыш

Увидеть крепость Тронгзунд, покататься на катере по Выборгскому заливу и покормить оленей
Приглашаем отправиться туда, где военная история переплетается с природой.

Вы увидите фортификации 19 века и старинные постройки, переправитесь на острова и погуляете среди сосновых рощ.

По желанию покормите кабанов и ланей, а в свободное время пообедаете у воды, искупаетесь и насладитесь морским бризом.
Описание экскурсии

8:00 — выезд из Санкт-Петербурга. Гид расскажет об истории региона, фортификациях Карельского перешейка и особенностях посещения островов. Вы постепенно погрузитесь в атмосферу пограничья

10:30–10:45 — пауза для кофе и отдыха

11:30–12:30 — крепость Тронгзунд. Увидите фортификационные сооружения середины 19 века и панорамы Выборгского залива. Гид расскажет, как крепость контролировала морские пути и почему её стратегическое значение сохранялось десятилетиями

13:00–13:25 — переправа из Высоцка на катере к островам. Услышите, как формировался архипелаг, кто его населял и почему он стал ключевой точкой в военных действиях

13:30 — остров Передовик. Осмотрите памятник воинам Выборгской операции 1944 года, орудие фрегата «Опричник» и финские постройки. Гид свяжет эти объекты с историей обороны залива, а вы сделаете фотографии на фоне воды и укреплений

14:30 — остров Крепыш. Посетите старинную конюшню, познакомитесь с оленями, ланями и кабанами. Под руководством егеря покормите животных

15:30 — свободное время. Можно пообедать в ресторане (по предварительному заказу), при хорошей погоде искупаться или просто насладиться тишиной острова

17:00–17:25 — возвращение в Высоцк на катере

18:00–21:00 — дорога в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, экскурсия по крепости Тронгзунд, водное путешествие по Выборгскому заливу, экскурсия по островам Передовик и Крепыш
  • Дополнительно оплачивается обед — 600 ₽ за чел. Его нужно заказать при покупке тура, на месте приобрести нельзя — подробности в переписке. Либо можете взять с собой перекус и напитки
  • Корм для животных можно купить на острове Крепыш — 100 ₽ (оплата только наличными)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Чёрная речка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму бронирования.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

