Вы увидите фортификации 19 века и старинные постройки, переправитесь на острова и погуляете среди сосновых рощ.
По желанию покормите кабанов и ланей, а в свободное время пообедаете у воды, искупаетесь и насладитесь морским бризом.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Санкт-Петербурга. Гид расскажет об истории региона, фортификациях Карельского перешейка и особенностях посещения островов. Вы постепенно погрузитесь в атмосферу пограничья
10:30–10:45 — пауза для кофе и отдыха
11:30–12:30 — крепость Тронгзунд. Увидите фортификационные сооружения середины 19 века и панорамы Выборгского залива. Гид расскажет, как крепость контролировала морские пути и почему её стратегическое значение сохранялось десятилетиями
13:00–13:25 — переправа из Высоцка на катере к островам. Услышите, как формировался архипелаг, кто его населял и почему он стал ключевой точкой в военных действиях
13:30 — остров Передовик. Осмотрите памятник воинам Выборгской операции 1944 года, орудие фрегата «Опричник» и финские постройки. Гид свяжет эти объекты с историей обороны залива, а вы сделаете фотографии на фоне воды и укреплений
14:30 — остров Крепыш. Посетите старинную конюшню, познакомитесь с оленями, ланями и кабанами. Под руководством егеря покормите животных
15:30 — свободное время. Можно пообедать в ресторане (по предварительному заказу), при хорошей погоде искупаться или просто насладиться тишиной острова
17:00–17:25 — возвращение в Высоцк на катере
18:00–21:00 — дорога в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, экскурсия по крепости Тронгзунд, водное путешествие по Выборгскому заливу, экскурсия по островам Передовик и Крепыш
- Дополнительно оплачивается обед — 600 ₽ за чел. Его нужно заказать при покупке тура, на месте приобрести нельзя — подробности в переписке. Либо можете взять с собой перекус и напитки
- Корм для животных можно купить на острове Крепыш — 100 ₽ (оплата только наличными)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4750 ₽