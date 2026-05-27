Приглашаем отправиться туда, где военная история переплетается с природой. Вы увидите фортификации 19 века и старинные постройки, переправитесь на острова и погуляете среди сосновых рощ. По желанию покормите кабанов и ланей, а в свободное время пообедаете у воды, искупаетесь и насладитесь морским бризом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Санкт-Петербурга. Гид расскажет об истории региона, фортификациях Карельского перешейка и особенностях посещения островов. Вы постепенно погрузитесь в атмосферу пограничья

10:30–10:45 — пауза для кофе и отдыха

11:30–12:30 — крепость Тронгзунд. Увидите фортификационные сооружения середины 19 века и панорамы Выборгского залива. Гид расскажет, как крепость контролировала морские пути и почему её стратегическое значение сохранялось десятилетиями

13:00–13:25 — переправа из Высоцка на катере к островам. Услышите, как формировался архипелаг, кто его населял и почему он стал ключевой точкой в военных действиях

13:30 — остров Передовик. Осмотрите памятник воинам Выборгской операции 1944 года, орудие фрегата «Опричник» и финские постройки. Гид свяжет эти объекты с историей обороны залива, а вы сделаете фотографии на фоне воды и укреплений

14:30 — остров Крепыш. Посетите старинную конюшню, познакомитесь с оленями, ланями и кабанами. Под руководством егеря покормите животных

15:30 — свободное время. Можно пообедать в ресторане (по предварительному заказу), при хорошей погоде искупаться или просто насладиться тишиной острова

17:00–17:25 — возвращение в Высоцк на катере

18:00–21:00 — дорога в Санкт-Петербург

Организационные детали