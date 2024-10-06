Из Санкт-Петербурга - в мраморную сказку и к пушистым хаски

Разгадать тайны карельского мрамора, насладиться природой парка «Рускеала» и посетить питомник хаски
Всего за один день вы получите три самых ярких впечатления о Карелии.

Насладитесь живописными панорамами и активными развлечениями в горном парке «Рускеала», погуляете у живописных водопадов и познакомитесь с дружелюбными хаски.
4.5
2 отзыва
Из Санкт-Петербурга - в мраморную сказку и к пушистым хаски
Из Санкт-Петербурга - в мраморную сказку и к пушистым хаски
Из Санкт-Петербурга - в мраморную сказку и к пушистым хаски
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

  • 06:30 — 07:00 — посадка в автобус у Казанского собора
  • 07:30 — посадка в автобус у ст. м. «Проспект Просвещения»
  • 09:00 — 09:20 — техническая остановка у храма Коневской Иконы Божьей Матери
  • 09:50 — 10:30 — крепость «Корела», внешний осмотр с гидом. Посещение места съёмки фильма «Брат» и стоянки военной техники
  • 12:00 — обед
  • 13:00 — парк «Белая руна». Во время посещения питомника хаски вы сможете полюбоваться собаками, послушать рассказы о них, сделать фото и видео. Также в стоимость входит посещение мини-зоопарка, где живут северный олень, лисы, еноты, ворон, сова и свинки.
  • 14:30 — живописные водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнёте, насладитесь шумом воды и свежим воздухом.
  • 15.30 — горный парк «Рускеала», природная жемчужина Карелии! Здесь вы вдохновитесь волшебными пейзажами, сделаете сотни замечательных фото и при желании испробуете активные развлечения для любителей экстрима.
  • 19:30 — 20:00 — карельская рыбная лавка: фирменный магазин, где вы сможете приобрести местную продукцию
  • 20:00 — обзорная экскурсия по Приозерску (проездом в автобусе)
  • 23:00 — 23:30 — прибытие в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе
  • При себе необходимо иметь паспорт (свидетельство о рождении для детей)

При посадке в автобус дополнительно оплачиваются

Входной билет в парк «Рускеала» — взрослые 600 ₽, путешественники 60+ и студенты 400 ₽, школьники 7+ 350 ₽, дети до 7 лет бесплатно

Опциональные расходы

  • Обед — от 500 ₽
  • Вход на экотропу с подвесными мостами — взрослые 400 ₽; пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно 300 ₽
  • Полёт на троллее в горном парке (7+) — 2000 ₽
  • Посещение питомника хаски — взрослые 500 ₽, льготные категории 400 ₽

ежедневно в 06:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 990 ₽
Пенсионеры2 890 ₽
Школьники2 890 ₽
Студенты2 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанской площади 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Н
6 окт 2024
Сегодня посетили Карелию. Сбылась наша мечта. Спасибо гиду Кириллу и водителю Дмитрию. Узнали много интересного во время нашего путешествия, слушали музыку, смотрели фильм. Кирилл - грамотный, внимательный, спокойный. Единственный минус - компания Трипстер, не прислали СМС с информацией об автобусе. Долго искали, но благодаря Кириллу всё уладили.
Сегодня посетили Карелию. Сбылась наша мечта. Спасибо гиду Кириллу и водителю Дмитрию. Узнали много интересного воСегодня посетили Карелию. Сбылась наша мечта. Спасибо гиду Кириллу и водителю Дмитрию. Узнали много интересного воСегодня посетили Карелию. Сбылась наша мечта. Спасибо гиду Кириллу и водителю Дмитрию. Узнали много интересного воСегодня посетили Карелию. Сбылась наша мечта. Спасибо гиду Кириллу и водителю Дмитрию. Узнали много интересного во
Шевченко
22 сен 2024
Здравствуйте. Поездку брали на 20.09., саму бронь делали 17.09 в экстренном порядке.
Нашим гидом был Алексей. Начиная с посадки и вплоть до выгрузки из автобуса на конечной он был с нами.
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В самом начале для нас создали чат в WhatsApp, чтоб в нем информировать о маршруте и временных рамках, что оказалось очень удобным вариантом.
Сам путь оказался очень длинным, особенно стоит учитывать серпантин (берите средства от укачивания), так как происходит не только движение из стороны в сторону, но и вверх-вниз, как на американских горках!!! В остальном: природа, маршрут и экскурс в историю - были на высоте.
Не обошлось без заездов в магазины: бальзамы, настойки, мед, варенье, рыба - куда уж без этого на экскурсионном маршруте, времени на это ушло может с 1,5 - 2 часа из всего времени. Не могу сказать, что заезды в магазины повредили основным частям маршрута, так как они были все по пути следования и мы успели на все точки, были на них достаточное количество времени и остались крайне довольны))) Отдельное спасибо гиду, он был очень внимательным, всё уточнил по 5 раз, пересмотрел, уточнил документы/льготы, всё отметил, в и выполнил свою работу на 100%.
Время, заявленное в пути, соответствует выехали в 6:50 и прибыли в город в 22:45.
Спасибо!

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