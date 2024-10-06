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В самом начале для нас создали чат в WhatsApp, чтоб в нем информировать о маршруте и временных рамках, что оказалось очень удобным вариантом.

Сам путь оказался очень длинным, особенно стоит учитывать серпантин (берите средства от укачивания), так как происходит не только движение из стороны в сторону, но и вверх-вниз, как на американских горках!!! В остальном: природа, маршрут и экскурс в историю - были на высоте.

Не обошлось без заездов в магазины: бальзамы, настойки, мед, варенье, рыба - куда уж без этого на экскурсионном маршруте, времени на это ушло может с 1,5 - 2 часа из всего времени. Не могу сказать, что заезды в магазины повредили основным частям маршрута, так как они были все по пути следования и мы успели на все точки, были на них достаточное количество времени и остались крайне довольны))) Отдельное спасибо гиду, он был очень внимательным, всё уточнил по 5 раз, пересмотрел, уточнил документы/льготы, всё отметил, в и выполнил свою работу на 100%.

Время, заявленное в пути, соответствует выехали в 6:50 и прибыли в город в 22:45.

Спасибо!