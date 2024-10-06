Всего за один день вы получите три самых ярких впечатления о Карелии.
Насладитесь живописными панорамами и активными развлечениями в горном парке «Рускеала», погуляете у живописных водопадов и познакомитесь с дружелюбными хаски.
Насладитесь живописными панорамами и активными развлечениями в горном парке «Рускеала», погуляете у живописных водопадов и познакомитесь с дружелюбными хаски.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание экскурсии
- 06:30 — 07:00 — посадка в автобус у Казанского собора
- 07:30 — посадка в автобус у ст. м. «Проспект Просвещения»
- 09:00 — 09:20 — техническая остановка у храма Коневской Иконы Божьей Матери
- 09:50 — 10:30 — крепость «Корела», внешний осмотр с гидом. Посещение места съёмки фильма «Брат» и стоянки военной техники
- 12:00 — обед
- 13:00 — парк «Белая руна». Во время посещения питомника хаски вы сможете полюбоваться собаками, послушать рассказы о них, сделать фото и видео. Также в стоимость входит посещение мини-зоопарка, где живут северный олень, лисы, еноты, ворон, сова и свинки.
- 14:30 — живописные водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнёте, насладитесь шумом воды и свежим воздухом.
- 15.30 — горный парк «Рускеала», природная жемчужина Карелии! Здесь вы вдохновитесь волшебными пейзажами, сделаете сотни замечательных фото и при желании испробуете активные развлечения для любителей экстрима.
- 19:30 — 20:00 — карельская рыбная лавка: фирменный магазин, где вы сможете приобрести местную продукцию
- 20:00 — обзорная экскурсия по Приозерску (проездом в автобусе)
- 23:00 — 23:30 — прибытие в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе
- При себе необходимо иметь паспорт (свидетельство о рождении для детей)
При посадке в автобус дополнительно оплачиваются
Входной билет в парк «Рускеала» — взрослые 600 ₽, путешественники 60+ и студенты 400 ₽, школьники 7+ 350 ₽, дети до 7 лет бесплатно
Опциональные расходы
- Обед — от 500 ₽
- Вход на экотропу с подвесными мостами — взрослые 400 ₽; пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно 300 ₽
- Полёт на троллее в горном парке (7+) — 2000 ₽
- Посещение питомника хаски — взрослые 500 ₽, льготные категории 400 ₽
ежедневно в 06:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 990 ₽
|Пенсионеры
|2 890 ₽
|Школьники
|2 890 ₽
|Студенты
|2 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанской площади 2
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 234 туристов
Приветствуем гостей северного края! С 2016 года более 70 тысяч человек посетили с нами экскурсии в Карелии, Ленинградской области и Великом Новгороде. В нашей команде работают лицензированные гиды, которые ежегодно повышают свою квалификацию. Мы организуем качественные путешествия по доступным ценам и с душой знакомим с достопримечательностями региона. Приезжайте к нам — и путешествуйте с любовью!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
6 окт 2024
Сегодня посетили Карелию. Сбылась наша мечта. Спасибо гиду Кириллу и водителю Дмитрию. Узнали много интересного во время нашего путешествия, слушали музыку, смотрели фильм. Кирилл - грамотный, внимательный, спокойный. Единственный минус - компания Трипстер, не прислали СМС с информацией об автобусе. Долго искали, но благодаря Кириллу всё уладили.
Шевченко
22 сен 2024
Здравствуйте. Поездку брали на 20.09., саму бронь делали 17.09 в экстренном порядке.
Нашим гидом был Алексей. Начиная с посадки и вплоть до выгрузки из автобуса на конечной он был с нами.
Нашим гидом был Алексей. Начиная с посадки и вплоть до выгрузки из автобуса на конечной он был с нами.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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