Встреча с хаски – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Встреча с хаски» в Санкт-Петербурге, цены от 1 950 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«На комфортабельном автобусе мы отправляемся в однодневный тур, где посетим уникальный горный парк, рассмотрим живописную природу, а также познакомимся с голубоглазыми хаски»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«познакомимся с дружелюбными хаски»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
«Насладившись этой сказкой, отправимся в самый уютный семейный питомник хаски в Карелии, окруженный Куркийокским заливом»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 000 за человека
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Первая точка маршрута — хаски-центр и Арктическая деревня на берегу Пасторского озера»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
9 500 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
10 отзывов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
«А ещё повстречаете северных оленей, покормите радужную форель и погладите хаски»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
73803 690 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«пообщаетесь с хаски и побываете в гостях у северных оленей»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
«В питомнике хаски сделаете фото с пушистиками»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Энгельман
    25 мая 2024
    Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
    Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
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    понравилось! Гид Светлана много знает о Карелии, рассказывает очень интересно, позитивный человек, спасибо ей большое) водитель Али настоящий профессионал, спасибо) в остроге рассказали как работает "гуляй поле", вкусный иван-чай на дикустации, прикупили домой вкусняшек) Долина водопадов- это просто восторг! Там же есть мини зоопарк: лоси, олени, хаски. С хаски можно можно сделать фотосессию, такие умницы))) Кирха Карелла, город ангелов: фигуры из дерева в виде ангелов с пояснениями тоже очень интересно 40 мин. пролетело не заметно. На обед финская уха, спасибо фирме "Акуловка". Всем рекомендую Дивный день в Карелии!)

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина
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    водопадов (очень здорово), и музей Город ангелов и гора Филина (военный музей внутри горы. Посвящённый советско-финским отношениям. Чудесный маршрут. Нас накормили ухой с форелью: всё было накрыто к приезду нашего автобуса, очень веусно, необычная подача блюда Кто хотел - купил домой рыбную продукцию (и я в том числе) отменного качества Такой форели я ни разу в жизни не пробовала! Поэтому рекомендую всем данный однодневный тур: масса удовольствия, дорога до Карелии пролетит незаметно, а впечатления, эмоции останутся надолго А также незабываемые фотографии!

  • E
    Ekaterina
    31 декабря 2023
    Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
    Замечательная экскурсия! Прекрасно провели время, отдохнули, расслабились! Анастасия - приятный, увлеченный человек, с которым интересно поговорить! Это особо ценно, спасибо!
  • Н
    Нина
    3 сентября 2023
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Из плюсов: Повезло с экскурсоводом, - Александра явно знает и любит своё дело, очень весело и познавательно прошла экскурсия. Водопады великолепны,
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    экотропа вокруг них прекрасно сделана. Плавание на драккаре понравилось больше всего, обалденная красота. Дегустация в музее иван-чая и дегустация карельских напитков - в принципе, задумано неплохо, можно тут же купить то, что понравилось на дегустации. То, что было в программе, но вполне можно было и без этого: Обед с ухой заявлен как "Карельский обед с ухой лохикейтто, расстегаями с форелью и другими карельскими деликатесами" - из всего этого была только уха, справедливости ради, она была великолепна, рыбы не пожалели, порция большая. Но зачем заявлены расстегаи и т. п. - непонятно. Форелевая ферма - посмотреть не удалось, вышла там какая-то накладка. Контактный мини-зоопарк и хаски - ну, это "контактно" с большой натяжкой - хаски и кроликов можно погладить только через решётку, козы и овцы за оградой, максимум фото можно сделать (овцы ещё и дико грязные). Ну, в общем, не за этим и ехали, т. ч. неважно. То, что совсем не нужно: Храм Коневской иконы Божией матери - он идёт первым в программе и, видимо, почти во всех экскурсиях. Поэтому, когда мы подъехали к нему, там было около трёх автобусов, припарковаться негде, проехали мимо, нам, в общем, и не надо было. Отдых в карельском кафе и посещение музея живой истории «Дом викингов» - не впечатлило совсем, дольше автобус пытался припарковаться, чем мы это смотрели, кафе тоже с натяжкой тянет на кафе. Ещё один момент - изначально мы бронировали тур на среду, но в понедельник нам позвонили и перенесли экскурсию на субботу из-за малой наполняемости группы. А мы хотели именно на буднях, думали, что не будем в толпе. В итоге, сын зря взял отгул, когда сообщили о переносе даты уже не смог отменить этот отгул, плюс и ехали в полностью набитом автобусе в самом конце, даже спинку не откинуть… Очень жаль, что при самом бронировании никто не сообщил, что в будние дни экскурсия, возможно, не состоится, тогда бы сразу планировали на выходные. Но, несмотря на некоторые недочёты, порекомендую экскурсию знакомым, природа Карелии прекрасна!

  • Я
    Ярослава
    21 августа 2023
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Тур понравился. В Карелии как всегда красиво, даже в пасмурную погоду. Тур для созерцания: увидите водопады (лесные пороги), ладожские шхеры
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    и животных. Гид - хорошо организовывает людей, но к сожалению сама трассовая экскурсия была неинтересной. И на форелевом хозяйстве сами владельцы сразу видно, что не гиды. Но если у вас будут вопросы, они с радостью ответят. Так мы узнали, что зимой садки греют, чтобы не было льда. Еще обратите внимание на описание: в обеде будет только лохикейто (очень вкусный суп), но расстегаев не будет. И в Долине водопадов, если хотите успеть посмотреть всю локацию, берите дополнительные билеты сразу.

  • О
    Ольга
    26 мая 2023
    Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
    Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает то, что ей очень нравится 🤩 Особый восторг вызвал треккинг, хаски и, особенно, хозяева питомника 😊
    Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делаетАнастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делаетАнастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает
  • Д
    Дарья
    14 апреля 2023
    Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
    Прекрасная Анастасия подарила нам самое прекрасное мини путешествие в Карелию и мы бесконечно благодарны за это! ❤️ По моей просьбе,она немного
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    переделала наш маршрут и сделала его незабываемым. Мы съездили посмотреть водопады,погуляли в Рускеале и самое главное - посетили наимилейших хаски! Она приготовила для нас вкуснейший пикник на берегу озера и мы говорили без остановки. Спасибо за этот чудесный день,если возвращаться в Карелию,то только в компании Анастасии!

  • Е
    Екатерина
    27 февраля 2023
    В гости к хаски из Петербурга
    Чудесные ласковые собачки, чай у костра, море позитива. Большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2023
    В гости к хаски из Петербурга
    Получили море положительных эмоций, впечатлений и позитива, по дороге был очень интересный рассказ о породе хаски, различные факты и «истории
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    из жизни» этих замечательных четвероногих друзей) Уже по прибытии нас ждал самовар и печеньки на свежем воздухе, ну и конечно же общение с этими милыми, дружелюбными, игривыми, позитивными героями) А после знакомства, тисканья и хаски- обнимашек, одели им обмундирование и началось катание, спасибо за незабываемые впечатления!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Встреча с хаски»

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  3. Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
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