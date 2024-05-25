1 чел.
По популярности
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«На комфортабельном автобусе мы отправляемся в однодневный тур, где посетим уникальный горный парк, рассмотрим живописную природу, а также познакомимся с голубоглазыми хаски»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«познакомимся с дружелюбными хаски»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
«Насладившись этой сказкой, отправимся в самый уютный семейный питомник хаски в Карелии, окруженный Куркийокским заливом»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Первая точка маршрута — хаски-центр и Арктическая деревня на берегу Пасторского озера»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
9 500₽ за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
«А ещё повстречаете северных оленей, покормите радужную форель и погладите хаски»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
73803 690₽ за человека
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«пообщаетесь с хаски и побываете в гостях у северных оленей»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
«В питомнике хаски сделаете фото с пушистиками»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭнгельман25 мая 2024Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
- ИИрина11 мая 2024Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
- ЕЕкатерина10 мая 2024Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина
- EEkaterina31 декабря 2023Замечательная экскурсия! Прекрасно провели время, отдохнули, расслабились! Анастасия - приятный, увлеченный человек, с которым интересно поговорить! Это особо ценно, спасибо!
- ННина3 сентября 2023Из плюсов: Повезло с экскурсоводом, - Александра явно знает и любит своё дело, очень весело и познавательно прошла экскурсия. Водопады великолепны,
- ЯЯрослава21 августа 2023Тур понравился. В Карелии как всегда красиво, даже в пасмурную погоду. Тур для созерцания: увидите водопады (лесные пороги), ладожские шхеры
- ООльга26 мая 2023Анастасия- прекрасный гид: интересно рассказывает, выбирает незаезженные места, внимательна к пассажирам 😉 видно, что она делает то, что ей очень нравится 🤩 Особый восторг вызвал треккинг, хаски и, особенно, хозяева питомника 😊
- ДДарья14 апреля 2023Прекрасная Анастасия подарила нам самое прекрасное мини путешествие в Карелию и мы бесконечно благодарны за это! ❤️ По моей просьбе,она немного
- ЕЕкатерина27 февраля 2023В гости к хаски из ПетербургаЧудесные ласковые собачки, чай у костра, море позитива. Большое спасибо!
- ЮЮлия15 февраля 2023В гости к хаски из ПетербургаПолучили море положительных эмоций, впечатлений и позитива, по дороге был очень интересный рассказ о породе хаски, различные факты и «истории
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Встреча с хаски»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
- Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
- Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
- Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
- Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
- Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Встреча с хаски" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 950 до 11 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Встреча с хаски», 109 ⭐ отзывов, цены от 1950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август