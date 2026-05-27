Для небольшого города Выборг — просто кладезь исторических памятников. Их в нём более трёхсот. На экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями. Каменные мощёные улочки, старинный замок и увлекательный рассказ гида перенесут вас в глубину веков. А парк Монрепо удивит не только суровой нордической природой, но и богатой историей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День 1

7:45 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

8:00 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»

8:30 — трассовая экскурсия «По королевской дороге»

9:30 — остановка в Зеленогорске у лютеранской кирхи Преображения Господня

11:30 — экскурсия по Выборгу

Пешеходная часть : площадь Старой Ратуши, усадьба Бюргера, Круглая башня, собор Петра и Павла и Спасо-Преображенский православный храм

: площадь Старой Ратуши, усадьба Бюргера, Круглая башня, собор Петра и Павла и Спасо-Преображенский православный храм Автобусная часть : парк «Эспланада», Библиотека Аалто и Красная площадь

: парк «Эспланада», Библиотека Аалто и Красная площадь Выборгский замок на Замковом острове — внешний осмотр и свободное время для посещения по желанию

13:30 — обед

15:00 — интерактивная программа в Музее кренделя

От монаха-францисканца или бюргера вы узнаете историю о монастырях и символах Выборга: колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и т. д.

Попробуете выборгский крендель и глёгг

Перевоплотитесь в героев средневекового Выборга — рыцаря, монаха, горожанина или шведского короля

17:00 — размещение в отеле и свободное время

День 2

9:00 — завтрак в отеле и выезд

11:00 — экскурсия по парку Монрепо: усадебный дом, хижина отшельника, храм Нептуна, остров Людвигштайн и другие локации

14:00 — прогулка по английскому парку «Петровский плацдарм»

15:00 — свободное время в Выборге

17:30 — внешний осмотр бастиона Панцерлакс и Библиотеки Алвара Аалто

18:00 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

21:00 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

Программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет

Окончательная стоимость зависит от выбранной категории отеля

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное

С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость включены:

трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость зависит от набора группы)

проживание и завтрак в отеле в центральной части города

билеты в парк Монрепо и Выборгский замок

интерактивная программа в «Музее кренделя»

Дополнительные расходы по желанию: