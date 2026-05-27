Из Санкт-Петербурга в Выборг: погружение в Средневековье за 2 дня

Окунуться во времена рыцарей, погулять по усадьбе Бюргера и попробовать выборгские крендели
Для небольшого города Выборг — просто кладезь исторических памятников. Их в нём более трёхсот. На экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями. Каменные мощёные улочки, старинный замок и увлекательный рассказ гида перенесут вас в глубину веков. А парк Монрепо удивит не только суровой нордической природой, но и богатой историей.
Описание экскурсии

День 1

7:45 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
8:00 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»
8:30 — трассовая экскурсия «По королевской дороге»
9:30 — остановка в Зеленогорске у лютеранской кирхи Преображения Господня
11:30 — экскурсия по Выборгу

  • Пешеходная часть: площадь Старой Ратуши, усадьба Бюргера, Круглая башня, собор Петра и Павла и Спасо-Преображенский православный храм
  • Автобусная часть: парк «Эспланада», Библиотека Аалто и Красная площадь
  • Выборгский замок на Замковом острове — внешний осмотр и свободное время для посещения по желанию

13:30 — обед
15:00 — интерактивная программа в Музее кренделя

  • От монаха-францисканца или бюргера вы узнаете историю о монастырях и символах Выборга: колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и т. д.
  • Попробуете выборгский крендель и глёгг
  • Перевоплотитесь в героев средневекового Выборга — рыцаря, монаха, горожанина или шведского короля

17:00 — размещение в отеле и свободное время

День 2

9:00 — завтрак в отеле и выезд
11:00 — экскурсия по парку Монрепо: усадебный дом, хижина отшельника, храм Нептуна, остров Людвигштайн и другие локации
14:00 — прогулка по английскому парку «Петровский плацдарм»
15:00 — свободное время в Выборге
17:30 — внешний осмотр бастиона Панцерлакс и Библиотеки Алвара Аалто
18:00 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

21:00 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет
  • Окончательная стоимость зависит от выбранной категории отеля
  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное
  • С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость включены:

  • трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость зависит от набора группы)
  • проживание и завтрак в отеле в центральной части города
  • билеты в парк Монрепо и Выборгский замок
  • интерактивная программа в «Музее кренделя»

Дополнительные расходы по желанию:

  • входные билеты в музеи Выборгского замка — по ценам музейного комплекса
  • обед и ужин

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые14 150 ₽
Дети до 7 лет13 900 ₽
Пенсионеры13 950 ₽
Студенты14 050 ₽
Дети от 7 до 14 лет13 950 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды13 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Пл. Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

