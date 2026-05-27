Для небольшого города Выборг — просто кладезь исторических памятников. Их в нём более трёхсот. На экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями. Каменные мощёные улочки, старинный замок и увлекательный рассказ гида перенесут вас в глубину веков. А парк Монрепо удивит не только суровой нордической природой, но и богатой историей.
Описание экскурсии
День 1
7:45 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
8:00 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»
8:30 — трассовая экскурсия «По королевской дороге»
9:30 — остановка в Зеленогорске у лютеранской кирхи Преображения Господня
11:30 — экскурсия по Выборгу
- Пешеходная часть: площадь Старой Ратуши, усадьба Бюргера, Круглая башня, собор Петра и Павла и Спасо-Преображенский православный храм
- Автобусная часть: парк «Эспланада», Библиотека Аалто и Красная площадь
- Выборгский замок на Замковом острове — внешний осмотр и свободное время для посещения по желанию
13:30 — обед
15:00 — интерактивная программа в Музее кренделя
- От монаха-францисканца или бюргера вы узнаете историю о монастырях и символах Выборга: колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и т. д.
- Попробуете выборгский крендель и глёгг
- Перевоплотитесь в героев средневекового Выборга — рыцаря, монаха, горожанина или шведского короля
17:00 — размещение в отеле и свободное время
День 2
9:00 — завтрак в отеле и выезд
11:00 — экскурсия по парку Монрепо: усадебный дом, хижина отшельника, храм Нептуна, остров Людвигштайн и другие локации
14:00 — прогулка по английскому парку «Петровский плацдарм»
15:00 — свободное время в Выборге
17:30 — внешний осмотр бастиона Панцерлакс и Библиотеки Алвара Аалто
18:00 — отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
21:00 — ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 5 лет
- Окончательная стоимость зависит от выбранной категории отеля
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное
- С вами будет один из гидов нашей команды
В стоимость включены:
- трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость зависит от набора группы)
- проживание и завтрак в отеле в центральной части города
- билеты в парк Монрепо и Выборгский замок
- интерактивная программа в «Музее кренделя»
Дополнительные расходы по желанию:
- входные билеты в музеи Выборгского замка — по ценам музейного комплекса
- обед и ужин
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|14 150 ₽
|Дети до 7 лет
|13 900 ₽
|Пенсионеры
|13 950 ₽
|Студенты
|14 050 ₽
|Дети от 7 до 14 лет
|13 950 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|13 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Пл. Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
