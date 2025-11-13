Мы поедем вдоль южного побережья Финского залива в сторону форта «Красная горка», где по выходным работает народный музей. Проедем по атомограду и посетим необычный детский городок. Исследуем экотропы, вспомним сказки и рассказы о животных. На маршруте — море, сосны, военная история и много воздуха.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Форт «Красная горка» (Алексеевский) — мощное укреплений Кронштадтской крепости
- Железнодорожную артиллерию, казематы и военный мемориал на территории форта
- Шепелевский маяк — с обзорной площадки на побережье
- Город Сосновый Бор и собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
- Детский городок «Андерсенград» — фантазийный комплекс в стиле европейского средневековья
- Посёлок Лебяжье, где отдыхали Виталий Бианки и Салтыков-Щедрин
Если останется время и сил хватит, заедем в Сергиевку — посмотреть на дом с драконами и сказочную голову.
Поговорим:
- О героической истории форта, входящего в состав Кронштадтской крепости
- Сказках Андерсена и историях Бианки
- Идеальном городе — Сосновом Боре
- А ещё о науке и многом другом
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Петербурга
11:20 — прибытие в Лебяжье
11:30 — осмотр форта «Красная горка», казематов и артиллерийских установок (по выходным работает народный музей)
13:10 — выезд к маяку
13:30 — обзор Шепелевского маяка с побережья
14:30 — выезд в Сосновый Бор
14:50 — прибытие, обед или перекус (по желанию)
15:40 — прогулка по городу, собор, «Андерсенград»
16:40 — выезд в Петербург
18:10 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Solaris. В машине есть детское кресло-бустер. Если вам нужно дополнительное кресло, сообщите об этом заранее
- Если вас 5 и более, за дополнительную плату могу арендовать минивэн с водителем
- Народный музей форта «Красная горка» работает по выходным и на безвозмездной основе. Пожертвования приветствуются
- Дополнительно и по желанию оплачивается обед — от 400 ₽
Особенности формата
- Будьте готовы к тому, что нас ждут лесные удобства
- Если хотите заглянуть в подземные казематы, возьмите сменную обувь — там может быть вода
- Возьмите купальники, если планируете купаться в заливе
- На побережье прохладно, захватите куртку или толстовку
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 67 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниями
