К форту "Красная горка" и "Андерсенграду" - из Петербурга

Познакомиться с непарадными локациями Ленобласти, где не толпятся туристы
Мы поедем вдоль южного побережья Финского залива в сторону форта «Красная горка», где по выходным работает народный музей. Проедем по атомограду и посетим необычный детский городок. Исследуем экотропы, вспомним сказки и рассказы о животных. На маршруте — море, сосны, военная история и много воздуха.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Форт «Красная горка» (Алексеевский) — мощное укреплений Кронштадтской крепости
  • Железнодорожную артиллерию, казематы и военный мемориал на территории форта
  • Шепелевский маяк — с обзорной площадки на побережье
  • Город Сосновый Бор и собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
  • Детский городок «Андерсенград» — фантазийный комплекс в стиле европейского средневековья
  • Посёлок Лебяжье, где отдыхали Виталий Бианки и Салтыков-Щедрин

Если останется время и сил хватит, заедем в Сергиевку — посмотреть на дом с драконами и сказочную голову.

Поговорим:

  • О героической истории форта, входящего в состав Кронштадтской крепости
  • Сказках Андерсена и историях Бианки
  • Идеальном городе — Сосновом Боре
  • А ещё о науке и многом другом

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Петербурга
11:20 — прибытие в Лебяжье
11:30 — осмотр форта «Красная горка», казематов и артиллерийских установок (по выходным работает народный музей)
13:10 — выезд к маяку
13:30 — обзор Шепелевского маяка с побережья
14:30 — выезд в Сосновый Бор
14:50 — прибытие, обед или перекус (по желанию)
15:40 — прогулка по городу, собор, «Андерсенград»
16:40 — выезд в Петербург
18:10 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Solaris. В машине есть детское кресло-бустер. Если вам нужно дополнительное кресло, сообщите об этом заранее
  • Если вас 5 и более, за дополнительную плату могу арендовать минивэн с водителем
  • Народный музей форта «Красная горка» работает по выходным и на безвозмездной основе. Пожертвования приветствуются
  • Дополнительно и по желанию оплачивается обед — от 400 ₽

Особенности формата

  • Будьте готовы к тому, что нас ждут лесные удобства
  • Если хотите заглянуть в подземные казематы, возьмите сменную обувь — там может быть вода
  • Возьмите купальники, если планируете купаться в заливе
  • На побережье прохладно, захватите куртку или толстовку

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 67 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниями
читать дальше

не мешает мне шутить. Всё началось, когда мне было 10 лет: я стала экскурсоводом, членом совета школьного музея и даже красным следопытом! А теперь я лицензированный (с 2009 года) экскурсовод по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Европе. Краевед и заядлый путешественник по России и Европе на автомобиле. Преподаватель с высшим филологическим образованием (ни один ребёнок от меня не пострадал). Неумолимый фотолюбитель и опытный водитель.

