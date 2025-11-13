Мы поедем вдоль южного побережья Финского залива в сторону форта «Красная горка», где по выходным работает народный музей. Проедем по атомограду и посетим необычный детский городок. Исследуем экотропы, вспомним сказки и рассказы о животных. На маршруте — море, сосны, военная история и много воздуха.

Описание экскурсии

Вы увидите:

Форт «Красная горка» (Алексеевский) — мощное укреплений Кронштадтской крепости

(Алексеевский) — мощное укреплений Кронштадтской крепости Железнодорожную артиллерию , казематы и военный мемориал на территории форта

, казематы и военный мемориал на территории форта Шепелевский маяк — с обзорной площадки на побережье

— с обзорной площадки на побережье Город Сосновый Бор и собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

и собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» Детский городок «Андерсенград» — фантазийный комплекс в стиле европейского средневековья

— фантазийный комплекс в стиле европейского средневековья Посёлок Лебяжье, где отдыхали Виталий Бианки и Салтыков-Щедрин

Если останется время и сил хватит, заедем в Сергиевку — посмотреть на дом с драконами и сказочную голову.

Поговорим:

О героической истории форта, входящего в состав Кронштадтской крепости

Сказках Андерсена и историях Бианки

Идеальном городе — Сосновом Боре

А ещё о науке и многом другом

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Петербурга

11:20 — прибытие в Лебяжье

11:30 — осмотр форта «Красная горка», казематов и артиллерийских установок (по выходным работает народный музей)

13:10 — выезд к маяку

13:30 — обзор Шепелевского маяка с побережья

14:30 — выезд в Сосновый Бор

14:50 — прибытие, обед или перекус (по желанию)

15:40 — прогулка по городу, собор, «Андерсенград»

16:40 — выезд в Петербург

18:10 — возвращение в город

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Solaris. В машине есть детское кресло-бустер. Если вам нужно дополнительное кресло, сообщите об этом заранее

Если вас 5 и более, за дополнительную плату могу арендовать минивэн с водителем

Народный музей форта «Красная горка» работает по выходным и на безвозмездной основе. Пожертвования приветствуются

Дополнительно и по желанию оплачивается обед — от 400 ₽

Особенности формата