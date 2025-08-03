Вас ждёт увлекательная сап-прогулка по Лахтинскому разливу на закате. Спокойная вода и отсутствие водного транспорта делают это место идеальным для катания. Прогулка начинается на реке Глухарка, где вы научитесь управлять сапбордом. Затем откроется потрясающий вид на Лахта-центр, а река Юнтоловка подарит уединение с природой.
Программа включает всё необходимое оборудование и сопровождение инструктора, который расскажет интересные факты о Санкт-Петербурге
5 причин купить эту экскурсию
- 🏄♂️ Идеально для новичков
- 🌅 Захватывающий вид на закат
- 🏢 Лахта-центр вблизи
- 📸 Фото и видео включены
- 🌿 Единение с природой
Что можно увидеть
- Лахта-центр
Описание экскурсии
Перед стартом мы выдадим вам всё необходимое: сапборд, весло, спасательный жилет и водонепроницаемый чехол для телефона. И самое главное — научим плавать на доске за 15 минут!
- Начнём наш заплыв на спокойной реке Глухарка, где каждый сможет освоить управление сапом в комфортной обстановке.
- Затем выйдем в Лахтинский разлив, откуда открывается лучший в городе вид на закат и самое высокое здание в Европе — Лахта-центр!
- Далее отправимся к живописной реке Юнтоловка, на которой вы почувствуете себя наедине с природой, услышите пение птиц и проплывёте вдоль богатых зеленью берегов!
Мы будем сопровождать вас на всём маршруте, сделаем красивые видео и фото и, если захотите, расскажем интересные факты о Петербурге и Лахта-центре. А также вспомним о задумке Петра Великого создать город похожим на Венецию, где каждый мог бы перемещаться по воде!
Организационные детали
- В стоимость включено всё необходимое: сапборд, страховочный лиш, весло, спасательный жилет. Также мы сделаем для вас красивые фото и видео на телефон.
- Дети от 7 до 14 лет допускаются на прогулку в сопровождении взрослого
- На этом маршруте можно купаться, поэтому по желанию можете надеть купальные костюмы и взять с собой полотенце
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Шувалова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 14700 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Море эмоций и впечатлений, однозначно рекомендую)
Подруга каталась первый раз, я ранее имела дело с сапом)
Михаил все доходчиво объяснил, помог, сопровождал и еще рассказал разные интересные факты и немного истории)
Отдельное спасибо за фото. Понятия не имею как он это сделал, но фотки все крутые (девочки меня поймут).
Огромное спасибо
30 июля этого года посетила прогулку на сапе с инструктором Максимом, программа заплыва" Лахта центр встреча заката". Потоясное зрелище. Я впервые встала на сап, сначала Максим провёл инструктаж, и мы группой поплыли, он находился с нами рядом, давал нужные рекомендации, также сделал фотосессию, разрешил, тем кто желает даже поплавать. Всё прошло отлично рекомендую 👍
Просто улет!!!! 😍 я первый раз села на сап, инструктор Максим, очень грамотно все рассказал и объяснил. На маршруте закат невероятный. Повторю? Да 🥹
М
Без слов… прекрасно все! 😍
Л
На прогулку ходила моя любимая племянница София. Она с огромным удовольствием посетила данную экскурсию. Получила огромный позитив, адреналин и массу положительных эмоций!!! Вот ее послание после SUP-прогулки мне:"Это было офигенноооо,
И
Рекомендую! Инструктор очень заботился о группе, всем помогал. У новичков все получилось с 1 раза! Всех пофотографировал. Все прошло очень легко и приятно, остались только положительные впечатления! Маршрут очень подходит для новичков: вода спокойная, без волн, плыть легко и приятно! Всем советую!
