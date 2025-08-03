Вас ждёт увлекательная сап-прогулка по Лахтинскому разливу на закате. Спокойная вода и отсутствие водного транспорта делают это место идеальным для катания. Прогулка начинается на реке Глухарка, где вы научитесь управлять сапбордом. Затем откроется потрясающий вид на Лахта-центр, а река Юнтоловка подарит уединение с природой. Программа включает всё необходимое оборудование и сопровождение инструктора, который расскажет интересные факты о Санкт-Петербурге

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Перед стартом мы выдадим вам всё необходимое: сапборд, весло, спасательный жилет и водонепроницаемый чехол для телефона. И самое главное — научим плавать на доске за 15 минут!

Начнём наш заплыв на спокойной реке Глухарка, где каждый сможет освоить управление сапом в комфортной обстановке.

Затем выйдем в Лахтинский разлив, откуда открывается лучший в городе вид на закат и самое высокое здание в Европе — Лахта-центр!

Далее отправимся к живописной реке Юнтоловка, на которой вы почувствуете себя наедине с природой, услышите пение птиц и проплывёте вдоль богатых зеленью берегов!

Мы будем сопровождать вас на всём маршруте, сделаем красивые видео и фото и, если захотите, расскажем интересные факты о Петербурге и Лахта-центре. А также вспомним о задумке Петра Великого создать город похожим на Венецию, где каждый мог бы перемещаться по воде!

Организационные детали