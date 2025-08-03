К Лахте на закате: сап-прогулка с инструктором

Идеальное место для катания на сапбордах - Лахтинский разлив. Спокойная вода и закат создают незабываемую атмосферу для отдыха и наслаждения природой
Вас ждёт увлекательная сап-прогулка по Лахтинскому разливу на закате. Спокойная вода и отсутствие водного транспорта делают это место идеальным для катания. Прогулка начинается на реке Глухарка, где вы научитесь управлять сапбордом. Затем откроется потрясающий вид на Лахта-центр, а река Юнтоловка подарит уединение с природой.

Программа включает всё необходимое оборудование и сопровождение инструктора, который расскажет интересные факты о Санкт-Петербурге
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏄‍♂️ Идеально для новичков
  • 🌅 Захватывающий вид на закат
  • 🏢 Лахта-центр вблизи
  • 📸 Фото и видео включены
  • 🌿 Единение с природой
К Лахте на закате: сап-прогулка с инструктором

Что можно увидеть

  • Лахта-центр

Описание экскурсии

Перед стартом мы выдадим вам всё необходимое: сапборд, весло, спасательный жилет и водонепроницаемый чехол для телефона. И самое главное — научим плавать на доске за 15 минут!

  • Начнём наш заплыв на спокойной реке Глухарка, где каждый сможет освоить управление сапом в комфортной обстановке.
  • Затем выйдем в Лахтинский разлив, откуда открывается лучший в городе вид на закат и самое высокое здание в Европе — Лахта-центр!
  • Далее отправимся к живописной реке Юнтоловка, на которой вы почувствуете себя наедине с природой, услышите пение птиц и проплывёте вдоль богатых зеленью берегов!

Мы будем сопровождать вас на всём маршруте, сделаем красивые видео и фото и, если захотите, расскажем интересные факты о Петербурге и Лахта-центре. А также вспомним о задумке Петра Великого создать город похожим на Венецию, где каждый мог бы перемещаться по воде!

Организационные детали

  • В стоимость включено всё необходимое: сапборд, страховочный лиш, весло, спасательный жилет. Также мы сделаем для вас красивые фото и видео на телефон.
  • Дети от 7 до 14 лет допускаются на прогулку в сопровождении взрослого
  • На этом маршруте можно купаться, поэтому по желанию можете надеть купальные костюмы и взять с собой полотенце
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Шувалова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 14700 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!

Отзывы и рейтинг

Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Море эмоций и впечатлений, однозначно рекомендую)
Подруга каталась первый раз, я ранее имела дело с сапом)
Михаил все доходчиво объяснил, помог, сопровождал и еще рассказал разные интересные факты и немного истории)
Отдельное спасибо за фото. Понятия не имею как он это сделал, но фотки все крутые (девочки меня поймут).
Огромное спасибо
Надежда
30 июля этого года посетила прогулку на сапе с инструктором Максимом, программа заплыва" Лахта центр встреча заката". Потоясное зрелище. Я впервые встала на сап, сначала Максим провёл инструктаж, и мы группой поплыли, он находился с нами рядом, давал нужные рекомендации, также сделал фотосессию, разрешил, тем кто желает даже поплавать. Всё прошло отлично рекомендую 👍
Гришина
Просто улет!!!! 😍 я первый раз села на сап, инструктор Максим, очень грамотно все рассказал и объяснил. На маршруте закат невероятный. Повторю? Да 🥹
М
Без слов… прекрасно все! 😍
Л
На прогулку ходила моя любимая племянница София. Она с огромным удовольствием посетила данную экскурсию. Получила огромный позитив, адреналин и массу положительных эмоций!!! Вот ее послание после SUP-прогулки мне:"Это было офигенноооо,
мне очень понравилось!!!!! Я в восторге!!! Я впечатлена!!! Спасибо большое!!!" Я очень рада, что помогла отлично провести досуг моей девочке! От ее лица и от себя лично благодарю за возможность насладиться чудесным закатом, хорошей компанией и новыми впечатлениями!! Однозначно рекомендуем к посещению данную экскурсию!! Не пожалеете!!!

И
Рекомендую! Инструктор очень заботился о группе, всем помогал. У новичков все получилось с 1 раза! Всех пофотографировал. Все прошло очень легко и приятно, остались только положительные впечатления! Маршрут очень подходит для новичков: вода спокойная, без волн, плыть легко и приятно! Всем советую!
