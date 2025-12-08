Приглашаем за один день прожить маленькое северное приключение. Вы прогуляетесь по старинной крепости, встретите лис и северных оленей, спуститесь в гранитный грот и завершите день на фоне руин старинной кирхи с чашечкой иван-чая. Полюбуетесь карельскими пейзажами, познакомитесь с историей региона и при желании попробуете местную кухню.

Описание экскурсии

Крепость Корела (Кексгольм). Эти древние стены и башни выдержали десятки битв. Вы пройдёте по территории и сделаете эффектные фото

— исторический объект, при восстановлении которого использовали детали оригинальной мельницы 19 века. Сегодня это действующий механизм, который демонстрирует технологию прошлого Поляна лопарей и чаепитие . Мини-музей познакомит вас с бытом и ремёслами саамов, а в завершение вы попьёте душистый травяной чай у костра

. Мини-музей познакомит вас с бытом и ремёслами саамов, а в завершение вы попьёте душистый травяной чай у костра Гора Филина и музей в скале. Вы побываете в необычном подземном комплексе в гранитной горе — это одно из крупнейших в Европе сооружений такого типа. Познакомитесь с военной историей и геологическими чудесами

А также в нашей программе:

Экотропа «Сила северной природы»

Галерея деревянной скульптуры

Фотозона с военной техникой

Армейское кафе

Тир

Фотозона у руин Яккиманской кирхи

«Город ангелов»

Музей иван-чая

Магазин форелевого хозяйства

Ориентировочный тайминг поездки:

7:30–8:00 — отправление из Петербурга

10:00–10:30 — экскурсия по крепости Корела

11:30–13:10 — экопарк «Долина водопадов»

13:30–14:00 — обед (карельская кухня с ухой лохикейтто)

14:20–16:20 — гора Филина и музей в скале, экотропа, галерея скульптуры, тир

17:40–17:50 — фотостоп у руин Яккиманской кирхи

17:50–18:20 — «Город ангелов» и музей иван-чая (дегустация)

18:20–18:40 — магазин форелевого хозяйства

22:00–22:30 — возвращение в Петербург

Организатор оставляет за собой право менять порядок и время посещения объектов программы.

Организационные детали