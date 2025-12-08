Приглашаем за один день прожить маленькое северное приключение.
Вы прогуляетесь по старинной крепости, встретите лис и северных оленей, спуститесь в гранитный грот и завершите день на фоне руин старинной кирхи с чашечкой иван-чая.
Полюбуетесь карельскими пейзажами, познакомитесь с историей региона и при желании попробуете местную кухню.
Описание экскурсии
- Крепость Корела (Кексгольм). Эти древние стены и башни выдержали десятки битв. Вы пройдёте по территории и сделаете эффектные фото
- Экопарк «Долина водопадов». Тропа вдоль бурной реки Ихаланйоки открывает каскад из четырёх мощных водопадов. Здесь вы пообщаетесь с добродушными хаски, сделаете фото местных лис понаблюдаете за северными оленями
- Водяная мельница — исторический объект, при восстановлении которого использовали детали оригинальной мельницы 19 века. Сегодня это действующий механизм, который демонстрирует технологию прошлого
- Поляна лопарей и чаепитие. Мини-музей познакомит вас с бытом и ремёслами саамов, а в завершение вы попьёте душистый травяной чай у костра
- Гора Филина и музей в скале. Вы побываете в необычном подземном комплексе в гранитной горе — это одно из крупнейших в Европе сооружений такого типа. Познакомитесь с военной историей и геологическими чудесами
А также в нашей программе:
- Экотропа «Сила северной природы»
- Галерея деревянной скульптуры
- Фотозона с военной техникой
- Армейское кафе
- Тир
- Фотозона у руин Яккиманской кирхи
- «Город ангелов»
- Музей иван-чая
- Магазин форелевого хозяйства
Ориентировочный тайминг поездки:
7:30–8:00 — отправление из Петербурга
10:00–10:30 — экскурсия по крепости Корела
11:30–13:10 — экопарк «Долина водопадов»
13:30–14:00 — обед (карельская кухня с ухой лохикейтто)
14:20–16:20 — гора Филина и музей в скале, экотропа, галерея скульптуры, тир
17:40–17:50 — фотостоп у руин Яккиманской кирхи
17:50–18:20 — «Город ангелов» и музей иван-чая (дегустация)
18:20–18:40 — магазин форелевого хозяйства
22:00–22:30 — возвращение в Петербург
Организатор оставляет за собой право менять порядок и время посещения объектов программы.
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусах туристического класса
- Дополнительно оплачивается вход в Долину водопадов — 750 ₽ за чел., а также обед — 650 ₽ за чел. и осмотр крепости Корела — 200 ₽ (есть льготы)
- Ограничение по возрасту 3+
- По пути гид-историк из нашей команды будет вести трассовую экскурсию
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3250 ₽
|Дети до 7 лет
|3200 ₽
|Пенсионеры
|3200 ₽
|Школьники
|3200 ₽
|Студенты
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1140 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
